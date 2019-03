David Sedaris kommer direkt från Östermalmshallen. Det han gillade speciellt, deklarerar han medan han langar över shoppingkassarna till pojkvännen Hugh, var att den höll på att renoveras. Man fick handla i något slags barack! Han älskar plywood! Han har försökt få snickare att sätta upp plywoodskivor på sommarstället därhemma, men ingen verkar förstå vad han menar.

– Det är ett strandhus jag har, tillägger han snabbt, på en ö utanför North Carolina…

Jag vet precis. ”Åh, Emerald Isle”, säger jag. ”Vilket namn bestämde ni er för på det andra huset till slut?”

Att intervjua David Sedaris är en märklig upplevelse. För min del handlar det inte bara – lika bra att erkänna det med en gång – om att träffa min favorit bland levande författare. Det handlar om att kliva in i en värld där jag redan tycker att jag känner alla. Jag har varit i strandhuset där David tillbringar somrarna med sina stökiga syskon och gruffige pappa. Jag har träffat Hugh, den stabile pojkvännen som agerar straight man i berättelserna (och som nu, klädd i rutig fiskehatt, tar hand om shoppingkassarna och försvinner upp på rummet). Jag känner igen aktivitetsarmbandet Sedaris har om handleden när han sätter sig tillrätta i soffan i hotellobbyn – det registrerade 60.000 steg om dagen senast jag läste om saken.

Det är bara andra gången Sedaris är i Stockholm. Han, sedan länge ett stort namn i USA – bestsellerlistor, långvarig medarbetare i New Yorker, ändlösa bokturnéer – har aldrig riktigt gått hem i Sverige. Kanske för att hans genre inte riktigt existerar här. Ordet ”kåseri” får en svensk att associera till Torsten Ehrenmarks trivsamma funderingar, men Sedaris är en kåsör med Hjalmar Söderbergs formuleringskonst, med Strindbergs eller Thorvalls blick för det frätande smärtsamma (och med Eddie Meduzas sinne för snuskig humor). Han har ett osvikligt öra för det löjliga och absurda, den idiotiska titeln på en porrfilm, den fåniga repliken i ett avlyssnat gräl. Systern Tiffanys självmord. Moderns alkoholism. Allt kan Sedaris berätta om utan att förlora varken medkänsla eller humor. Men vad säger familjen om att tvångsanslutas till en värld som en total främling kan tro sig vara en del av? Fadern, konsekvent framställd som en självbelåten patriark som sätter i en ära i att aldrig säga ett berömmande ord till sin son?

– Min pappa har aldrig haft några problem med det jag har skrivit. Han har så starkt ego att han bara tyckte, javisst slog jag mina barn med skedar i pannan vid matbordet och det var ju bara bra för dem. Han och jag har legat i krig sedan jag var två år gammal. Jag vet inte hur många gånger han sa till mig, enda anledningen att jag inte slår dig i ansiktet är att då kommer jag aldrig att kunna sluta. Och han gjorde det inte för att jag skulle bli en bättre person. He’s just an asshole.

Men du bröt inte kontakten?

– Nej, jag tänkte att jag tjänar pengar på honom. Jag skriver om honom. Han blir en bra gestalt i en historia. De bästa figurerna att skriva om är såna som har blinda fläckar. Och hans blinda fläckar är så stora att man kunde köra en lastbil genom dem. Sedan tänkte jag också: killen är så gammal att han måste dö snart, så det gör ingenting!

Fakta. David Sedaris Född: 1956, uppvuxen i Raleigh i North Carolina med fem syskon. Systern Amy Sedaris är skådespelare och komiker. Karriär: Upptäcktes på en klubb i Chicago av radioprofilen Ira Glass i början av 1990-talet när han högläste ur sin dagbok, och började göra regelbundna radioinslag. 1994 kom första essäsamlingen ”Barrel fever”, och sedan dess har han gett ut ytterligare tio böcker. Han har också skrivit pjäser tillsammans med systern Amy och har varit en flitig skribent i The New Yorker. Aktuell: Med nya boken ”Calypso” som just kommit ut på svenska. Visa mer

Det är en av de saker David Sedaris säger som är svåra att återge: de låter hårda och oförsonliga när man skriver ner dem, men framförs med ett stort, avväpnande leende. Som dagen innan, när han framträdde på Hedengrens och lyckades få publiken med sig på ett skämt om barnpornografi som inte går att upprepa, eftersom det bara fungerade genom sitt tonfall.

– Men han hänger sig kvar, fortsätter han historien om pappan.

– Nu är han 96 och för två veckor sen fick jag ett sms om att han var döende. Men när jag väl kom dit, då var han tillbaka på äldreboendet. Jag kunde ge mig fan på det, sa jag, det här gjorde du bara så jag skulle få punga ut för två svindyra flygbiljetter! Men han är svag nu, han sa till mig, ”jag är en zombie”. Nej, sa jag till honom, en zombie kan gå och äta fast föda. Och så sa han...

Sedaris fäller fram huvudet och går över till att imitera en sjuk och gammal persons knappt hörbara röst:

– ”Du vann”. So that’s pretty nice.

Nytt stort leende. Här är en av hemligheterna i Sedaris komik, förmågan att berätta plågsamma och genanta detaljer på ett befriande sätt. I ”Calypso”, boken som nu ska lanseras på svenska, berättar han om sista mötet med mentalsjuka och extremjobbiga systern Tiffany innan hon tar livet av sig: hon dyker upp på ett av hans framträdanden, han beordrar vakterna att avvisa henne.

– Det var en sådan där sak, jag tänkte inte skriva om det och så plötsligt hade jag skrivit om det! Och då insåg jag, det är just det värsta du kan berätta om dig själv som människor kan känna igen sig i.

Foto: Hayoung Jeon/EPA

Det har sina risker i dagens offentlighet. David Sedaris är homosexuell, uppvuxen i amerikanska Södern på en tid när hans läggning var oacceptabel och rasfrågan brännande. Han har skrivit känsligt och självutlämnande om de frågorna, men utan att någonsin bli präktig och självrättfärdig. Givetvis vet han var dagens identitetspolitik kommer ifrån.

– Och jo, jag kan störa mig på alla strejta killar som får spela bögar på film. Sen sitter de i nån tv-show och får frågor om kärleksscenerna och berättar hur de lidit för konsten… Och jag bara, herregud, jag hånglar med Matt Damon gratis! Så jag kan se det från båda håll. Men den här grejen att man inte får skriva om nån grupp om man inte tillhör den gruppen själv… Jag är gay. Om nån hetero vill skriva om homosexuella – be my guest! Jag förstår inte hur folk kan få för sig att det finns regler kring det här. Det finns inga regler kring att skriva, det är därför vi älskar det.

Men Sedaris form av humor, detta att avslöja det värsta om sig själv, blir vanskligare. Nyligen skrev han en text med anledning av att guvernören i Virginia anklagats för att ha uppträtt i blackface under skolåren. New Yorker refuserade direkt. Paris Review skickade en halv sida med anmärkningar: det här måste du ta bort, det här måste du lägga till.

– Det är något slags extrem ängslighet för vad folk ska säga på Twitter. Nu till min nya turné har jag skrivit en historia om när jag lämnade in min väska på lagning i New Orleans och reparatören förstörde den. Min redaktör tycker inte att jag ska läsa upp den: den får mig att verka osympatisk. Varför? Jo, för att killen var svart. Men poängen med historien är just den jobbiga situation som uppstår när jag är vit och killen som gör ett dåligt jobb är svart. Inte att jag antyder att alla svarta är lata. Men när jag kommer hem är det alltid som att jag i samma ögonblick jag passerar genom tullen får en genomvåt yllerock över axlarna och den heter RASFRÅGAN I USA. Välkommen hem, sir!

Det är så jag tänker när jag läser upp mina saker inför publik ibland. Åh, de förstod mig inte, jag måste förklara mig bättre.

Man förstår problemet. Sedaris är en social författare, hans historier prövas och slipas inför publik. Om nånting inte fungerar rättar han till det. Han jämför med bråken han och Hugh har ibland: inte gräl, menar han, utan missförstånd.

– Det är så jag tänker när jag läser upp mina saker inför publik ibland. Åh, de förstod mig inte, jag måste förklara mig bättre.

Men om folk inte vill förstå? Som på uppläsningen i New York häromåret när en kvinna i publiken insisterade på att få höra vad han ansåg om Donald Trump.

– Och till sist sa jag, ok då, jag skulle vilja bygga en tidsmaskin och åka tillbaka och kväva honom i vaggan. Det visade sig att hon jobbade på CNN och twittrade ut vad jag sagt. När jag kom tillbaka på hotellet hade dödshoten redan börjat komma. Så min förläggare talade om för mig att jag måste publicera något slags ursäkt. Så till sist skrev jag ”Det här är David Sedaris, jag ber om ursäkt, om jag hade en tidsmaskin skulle jag åka ännu längre tillbaka i tiden och övertala Trumps mamma att göra abort!”

Nytt skratt. Nog pratat om honom. Sedaris tur att ta fram den lilla gröna anteckningsboken han alltid har med sig och fråga ut mig. Vad är det här han har hört om olika tilltalsord på svenska? Och mitt efternamn, betyder det något särskilt? Jag försöker förklara skillnaden mellan ”du” och ”ni” och reda ut vad ”Högström” blir på engelska. Han skriver. Vi kommer in på gamla svenska porrfilmstitlar och hur svårt det är att översätta dem. Den sociala aktivitet som är David Sedaris författarskap pågår.

