David Thewlis: ”Min rollfigur kunde nog ha fått stopp på pandemin”

David Thewlis

Född: 1963, som David Wheeler, i Blackpool.

Genombrott: Mike Leighs ”Naken”, som gav honom priset för bästa skådespelare på filmfestivalen i Cannes 1993. Emmy- och Golden globe-nominerad för ”Fargo 3”.

Författarskap: ­Debuterade med romanen ”The late Hector Kipling” 2007.

Film- och tv-roller i urval: ”Total eclipse” (1995),

”The big Lebowski” (1998), ”L’assedio” (1998), ”Gangster no 1” (2000), ”Harry Potter och fången från Azkaban” (2004), ”Kingdom of heaven” (2005), ”The new world” (2005), ”Anomalisa” (2015), ”Wonder Woman” (2018).

Aktuell: I Atom Egoyans ”Hedersgästen”.