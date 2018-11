Förslaget till en nyutformad Nobelkommitté ska presenteras inom kort. DN kan redan nu berätta att fem personer, som inte är ledamöter i Akademien, fått frågan om att ingå: författarna Gun-Britt Sundström, Gunnar D Hansson, litteraturkritikerna Rebecka Kärde och Mikaela Blomqvist samt kritikern och översättaren Henrik Petersen.

De fem personerna är tänkta att utgöra den externa delen av kommittén, där även fem ordinarie akademiledamöter väntas ta plats. Gun-Britt Sundström, Mikaela Blomqvist och Henrik Petersen har enligt DN:s uppgifter tackat ja till att vara med i kommittén.

Rebecka Kärde berättar också att hon tackat ja:

– Det känns oväntat men roligt, får jag säga. Jag kommer få arbeta med att läsa oerhört många bra böcker och det ser jag fram emot att göra, säger Rebecka Kärde till DN.

Gun-Britt Sundström. Foto: Julia Mård

Även Gun-Britt Sundström bekräftar uppgifterna efter DN:s publicering:

– Jag tycker att Rebecka Kärde har gett jättebra svar och kan bara instämma, skriver hon i ett mejl till DN.

Gunnar D Hansson bekräftar att han fått frågan. Henrik Petersen säger att han ”inte kan bekräfta detta just nu”. Mikaela Blomqvist vill inte uttala sig.

Ersättningen för arbetet kommer att motsvara en halvtidslön och kommittén kommer till att börja med träffas några gånger under våren.

De fem ordinarie ledamöter som väntas ta plats i kommittén är Horace Engdahl, Per Wästberg, Anders Olsson, Jesper Svenbro och Kristina Lugn.

Per Wästberg tar själv upp frågan om Nobelkommittén när DN når honom på telefon på måndagen.

– Vill du fråga om Nobelkommittén? frågar Wästberg.

Ja, det vill jag.

– Jag vill inte besvara detta tyvärr – du får gå till Anders Olsson – förrän Nobelstiftelsen har gett formellt godkännande. Det kan vi tänka oss att det kommer snart. Bara vänta något, säger Per Wästberg.

Inom de närmsta dagarna?

– Ja.

DN har sökt Svenska Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson, som svarar att ett pressmeddelande kommer att skickas ut senare i dag.

Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten skriver i mejl att han inte har några kommentarer: ”Vi har en fortsatt dialog om ett antal frågor. Utvecklingen rör sig åt rätt håll.” Styrelseordförande Carl-Henrik Heldin vill inte heller kommentera den nya kommittén.

– Det är alldeles korrekt att Nobelstiftelsen har föreslagit en extenderad Nobelkommitté. Det är något de jobbar på och det ser vi som positivt. Processen pågår men utöver det har jag ingen kommentar att ge, säger Carl-Henrik Heldin.

Enligt honom är stiftelsens förslag samma som det man lade fram i juni, veckorna efter beskedet att 2018 års litteraturpris ställts in. I ett brev till Svenska Akademien skrev då Heldin och Lars Heikensten att man ville se en ny, självständig Nobelkommitté.

Stiftelsen ställde tre krav på kommittén. För det första att den ska arbeta och fatta beslut om Nobelpriset ”helt självständigt” från Akademien i övrigt. För det andra att ledamöterna som ingår inte ska vara ”direkt komprometterade av det senaste halvårets händelser”. Och för det tredje att kommittén involverar ”både medlemmar med tidigare erfarenhet av Nobelprisarbete och utomstående adjungerade sakkunniga”.

Akademien avvisade först kraven. I ett svar till Nobelstiftelsen skrev den ständige sekreteraren Anders Olsson att man efter juridisk konsultation förstått det som att ”det skulle strida mot Nobelstiftelsens grundstadgar” om prisbeslutet togs av en ”extern” Nobelkommitté. Akademien menade också att det skulle kunna ”ifrågasättas rättsligt” samt att det ”lätt kan uppfattas som ett omotiverat erkännande av brister i själva prisarbetet”.

Anders Olsson berättade senare för DN att det “blev en ganska hård brytning” efter sommarens inledande diskussioner om en ny kommitté. Diskussionerna mellan institutionerna har dock fortsatt under hösten och kravet om huruvida externa sakkunniga ska ingå har fortsatt att vara en omdebatterad fråga.

Per Wästberg sade till DN i början av september att det pågick en ”fruktbar” dialog. Han menade att den lösning som då diskuterades ”ligger mycket närmare Akademien” men trodde inte att externa personer skulle ingå: ”Att ta in några utomstående tror jag nu anses som uteslutet från båda hållen”, sade Per Wästberg.

En månad senare var tongångarna annorlunda. Anders Olsson öppnade för att externa personer kan komma att ingå i kommittén: ”Vi kan tänka oss externa sakkunniga. Jag kan åtminstone göra det och jag tror att de flesta i Akademien kan det. Vi är rätt öppna för hur vi löser det här”, sade han till DN.

Gun-Britt Sundström och Gunnar D Hansson är födda samma år (1945) och är bägge etablerade och uppburna författare. Gun-Britt Sundström är mest känd för sin roman ”Maken” (1976), som handlar om tvåsamhetens dilemma, och ”För Lydia” (1973), som är en parafras ur ett kvinnligt perspektiv på Hjalmar Söderbergs ”Den allvarsamma leken”. Hon har gett ut dryga dussinet böcker och är även verksam som översättare och litteraturkritiker.

Gunnar D Hansson slog igenom som poet med de tre böckerna ”Olunn” (1989), ”Lunnebok” (1991) och “Idegransöarna” (1994) men debuterade redan 1979. Han är professor i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet och har skrivit en avhandling i litteraturvetenskap om Lars Ahlin, ”Nådens oordning” (1988). Hans senaste bok är diktsamlingen ”Tapeshavet” (2017).

Rebecka Kärde. Foto: Privat

I den yngre delen av Nobelkommitténs externa del ingår Rebecka Kärde. Hon är litteraturkritiker i DN och tilldelades tidigare i år Svenska Akademiens kritikerpris om 100.000 kronor. Hon är 27 år gammal och bosatt i Berlin.

Hur ser du på att vara så ung och samtidigt vara med och bestämma vem som ska få världens mest prestigefyllda litteraturpris?

– Det känns som att jag har lurat någon och att det har gått väldigt bra. Jag hoppas att Akademien har dubbelkollat hur gammal jag är, så att de inte blir förvånade. Det är svårt att avgöra själv huruvida man är kvalificerad för något sådant här, men jag får lita på deras omdöme, säger Rebecka Kärde.

Vilken litteratursfär vill du ta med dig in i prisdiskussionerna?

– Det är poesi framför allt som jag känner att jag kan mer om och bryr mig mer om. Det finns en snedfördelning i att priset generellt har gått till prosaförfattare. Och till Bob Dylan. Och jag tycker det vore kul om poesin fick mer representation.

Hur ser du på att acceptera det här uppdraget efter alla konflikter som har varit i Akademien?

– Det ska bli väldigt intressant. Jag får intrycket av och hoppas att de håller på att styra institutionen i en ny riktning. Sedan får man väl se hur det går. Men jag har tillförsikt.

Blir det här ett halvt steg in i Akademien?

– Det får vi se. Jag vet ännu inte om jag gift in mig i kungafamiljen eller fått jobb i hovstallet.

Mikaela Blomqvist, 31 år, är verksam som litteratur- och teaterkritiker i Göteborgs-Posten och Aftonbladet. Också hon fick Svenska Akademiens kritikerpris om 100.000 kronor för 2018.

Henrik Petersen är 45 år och bosatt i Stockholm. Han är kritiker, översättare och redaktör. Han har bland annat översatt Knut Hamsuns ”Svält” och varit redaktör för Gillian Flynns roman ”Mörka platser”. Petersen har jobbat för Modernista och även för bland annat Brombergs förlag.