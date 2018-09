De kan vinna stort på kvällens Emmygala

Emmygalan har betydligt svårare att överraska sina tittare än Oscarsarrangörerna. Medan filmerna är nya för året, är många serier och skådespelare återkommande gäster, som till exempel fantasyeposet ”Game of thrones” som vann hela tolv statyetter för två år sedan, inklusive priset för bästa drama.

Årets förhandstippade vinnare, den futuristiska dystopin ”The handmaid’s tale” – om möjligt ännu mörkare andra säsongen – vann dramaklassen även förra året. Troligt är också att Elisabeth Moss vinner pris för bästa kvinnliga dramaskådespelare för sin roll som den upproriska June/Offred.

Läs mer: Donald Trump kallar Emmygalans tittarsiffror ”sorgliga”

Många tycker dock att det är dags att prisa ”The americans”, vars sjätte och avslutande säsong knöt ihop serien om ryska spioner i åttiotalets USA med stenhård konsekvens. Liksom Keri Russell i rollen som rysk agent maskerad som förortsmamma.

Lite mer oförutsägbart är det i kategorin bästa komediserie. ”The marvelous Mrs Maisel” vann ett par teknikstatyetter förra året, men tippas vinna stort i år. Andra utmanare är ”Atlanta”, som frontas av komikern/rapparen Donald Glover, och ”Barry”.

Årets stora trendbrott är att Netflix (”The crown”, ”The americans”, ”Stranger things”) för första gången leder över huvudkonkurrenten HBO. Strömningsjätten med den vitröda loggan leder i år med totalt 112 nomineringar.

Läs mer: Efter anklagelserna – Spacey blir av med tilltänkt pris på Emmygalan

Den andra förändringen i år är att den eviga vinnaren Julia Louis-Dreyfus (”Veep”) för första gången sedan 2011 inte är med och tävlar om priset för bästa kvinnliga komediskådespelare. Istället är fältet öppet för bland annat Pamela Adlon (”Better things”), Issa Rae (”Insecure”) och Alison Janney (”Mom”).

Bland de manliga skådespelarnomineringarna ligger Jason Bateman (”Ozark”), Sterling K Brown för ”This is us”, och Matthew Rhys (”The Americans”) bra till i dramakategorin. När det gäller bästa manliga komediaktörer är Donald Glover (”Atlanta”) och Bill Hader (”Barry”) förhandstippade.