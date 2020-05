De levde för natten – tills coronakrisen förändrade allt

Christine Friberg strålar. Hon som brukar få sin energi av hög musik, trängsel och sena nätter tillbringar nu det mesta av sin tid på Hagabadet, bad- och träningsanläggningen i centrala Göteborg som påminner mer om ett spa än om en simhall.

Det låter som en detox?

– Ja, lite, kanske! Som kreativ människa kan man behöva en paus. Jag har börjat plantera blommor också, och läsa böcker som legat länge och väntat på att bli utlästa, säger hon.

Växtintresset blev kortlivat. Christine Fribergs mamma har redan hunnit dödförklara plantorna. dj:n och entreprenören som grundat klubbkonceptet Hokus Pokus i Göteborg försöker få ut så mycket som möjligt av tiden utan spelningar. Christine Friberg vill starta en onlinekurs för kvinnliga och icke-binära DJ:s, lansera ett bokningsbolag och läsa färdigt en kurs i kreativa processer.

– Det är tur att vi lever i en så digitaliserad värld som vi gör nu, säger hon.

Som grundare av klubbkonceptet Hokus Pokus har Christine Friberg skapat en scen för enbart kvinnliga och icke-binära dj:s i Göteborg. Under coronapandemin vill hon starta en onlinekurs riktad till samma grupp. Foto: Tomas Ohlsson

Sedan coronaviruset nådde Europa har dj:n fått uppdrag inställda i Stockholm, Berlin och Bukarest. Krisen kommer att innebära ett uppsving för det lokala, tror Christine Friberg.

– Jag tror att man snarare än att flyga in internationella bokningar kommer att försöka lyfta de som är aktiva här. Kanske att folk går samman mer och gör saker ihop. Jag hoppas att det kommer att bli mindre uppdelat, att vi tillsammans kommer att lyfta staden, säger hon.

I en industrilokal i Västra Frölunda projiceras ett ljuskonstverk på väggen. Medlemmarna i kollektivet La Fenêtre Secrète löser av varandra i dj-båset, medan ett hundratal personer rör sig i takt eller otakt till den elektroniska musiken.

Det var längesen nu. I stället samlas fyra av gruppens medlemmar i ett vardagsrum ett stenkast från Skanstorget i Göteborg.

– Bara för att vi inte håller oss till stängningstider betyder det inte att vi inte respekterar restriktioner, säger konstnären Jon Häggberg.

Gustav Vågfelt och Hampus Kontio spelar för Richard Fröjdendahl och Jon Häggberg. De saknar energin som större spelningar brukar ge. – Man kan ju få en viss känsla av att spela för några kompisar, men det är inte i närheten av samma sak, säger Hampus Kontio. Foto: Tomas Ohlsson

Konst- och musikkollektivet La Fenêtre Secrète har ställt in alla planerade evenemang under våren. Det blir varken spelningar på Boca-Boca på Rosenlundsgatan, i tomma lokaler i industriområden eller under bar himmel.

– Nu börjar det verkligen klia i dansnäven, säger Gustav Vågfelt.

Tillsammans med Richard Fröjdendahl gjorde han nyligen en livestreamad spelning för första gången. De är kluvna till formatet, saknar publikens omedelbara reaktioner. Richard Fröjdendahl försöker lägga så mycket som möjligt av sin fritid på att skriva ny musik. Han längtar efter att få spela ute igen, men kan precis som Christine Friberg se fördelar med uppehållet.

– Man har fått tid att nörda ner sig. Och att laga bra middag, säger han.

Richard Fröjdendahl och Jon Häggberg säger att La Fenêtre Secrète vill skapa upplevelser där musiken och konsten hänger ihop. De väljer helst lokaler där de får måla på väggarna eller bygga upp ljuskonstverk. – Tanken är att skapa vad vi själva tycker är en intressant miljö att leva i, säger Jon Häggberg. Foto: Tomas Ohlsson

Klubbar som Pustervik och Yaki Da kommer att klara krisen, tror kollektivets medlemmar. De är mer oroliga för framtiden för smalare nischer och för klubbar med mindre kapital.

– Allt som drivs av passion ligger på gränsen redan från början. Risken finns att det bara är det som är mainstream som blir kvar, säger Jon Häggberg.

Men Amanda Båmstedt, dj och chefredaktör för tidningen Djungeltrumman som bevakar Göteborgs uteliv, tror på en framtid även för stadens mindre aktörer.

– Det finns så många eldsjälar därute, och väldigt många fans och besökare som är beredda att stå upp för det de gillar, säger hon.

Göteborgarna kommer inte att nöja sig med att ha kvar Ullevi och Pustervik, menar Amanda Båmstedt.

Men är de beredda att betala för att rädda sina favoritställen?

– Jag hoppas att folk är det. Det är svårt att veta exakt hur mycket pengar det krävs för att täppa igen hålen. Men jag hoppas verkligen att folk är beredda att betala för att kulturen vi älskar ska finnas kvar. Den har varit otroligt viktig under även krisen – all musik vi lyssnar på, alla böcker som vi läser och alla filmer som vi ser nu finns ju för att någon har skapat dem.

Amanda Båmstedt har nyss flyttat och lagt en stor del av våren på att leta möbler i vintagebutiker och på auktionssajter. Foto: Tomas Ohlsson

Själv jobbade hon som dj och bokningsansvarig på Taverna Averna på Tredje Långgatan när krisen slog till. Uppdragen har pausats, men som chefredaktör på Djungeltrumman har hon lika mycket att göra som vanligt. Amanda Båmstedt är imponerad av hur musiker, klubbar och restauranger ställer om och tycker att det är intressant att se hur delar av klubblivet nu digitaliseras.

– Det sociala är ju en stor del av festandet. Samtidigt har mycket av vårt sociala liv redan flyttat ut på nätet, så på så sätt är detta en naturlig utveckling, säger hon.

Själv saknar hon de svettiga dansgolven. Försöker fördriva den oönskade fritiden med att leta igenom olika vintagebutiker och auktionssajter efter det perfekta vardagsrumsbordet. Odla tomater och chili på balkongen. Krisen gör människor kreativa, säger Amanda Båmstedt.

– Jag tror att vi kommer att se en boom av musiksläpp inom en snar framtid.

Det har varit lätt att ta utekvällarna för givna, säger Amanda Båmstedt. – Jag saknar det verkligen. Det där att springa på bekanta, dansa med främlingar. Nu inser vi att det är en lyx. Men det är en bra lyx. Foto: Tomas Ohlsson

Enligt Djungeltrummans chefredaktör har några få svartklubbar organiserats under våren. De allra flesta besökare och musiker har valt att hålla sig till restriktionerna, säger hon.

– Jag tror att det handlar om att alla känner någon i en riskgrupp. Att det inte bara handlar om mig och min kompis och vår rätt att festa, utan om allas säkerhet.

