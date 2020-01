De måste Skarsgård slå ut i årets Golden Globe-gala

I Los Angeles flyter jul- och nyårsfirande på ett skönt sätt ihop med filmgalasäsongen och sträcker sig därför ända till februari. Redan i slutet av november utväxlas platta klappar i form av Oscarsakademins ”for your consideration”-screeners till alla som har rätt att rösta.

Independent Spirit-nomineringarna i slutet på november sätter strålkastarljuset på en eller två indiefilmer som kommer att gå långt. I början av december drar det igång på allvar med Golden Globe-nomineringar, tätt följda av SAG Awards-nomineringar (Screen Actors Guild, filmskådespelarnas fackförbund).

Oscarsgalan är slutmålet för resan, men dit längtar ingen, för sen plockas glittret och de kulörta lyktorna ner, ljuset slås på och staden återgår till att vara en solstekt, nergasad supermetropol för arbetsnarkomaner.

Mest ”holiday season”-stämning av alla galor har Golden Globe Awards, som äger rum tidigt måndag morgon svensk tid. Urvalet ligger ofta lite närmare kritikerfavoriterna (kanske för att det är Hollywood Foreign Press som organiserar galan) och man blir mindre sällan besviken på vinnarna.

Men den främsta orsaken till strålglansen är antagligen överflödet av nominerade skådespelare. Sexton skådespelarkategorier med fem nominerade i varje ger sjuttio förväntansfulla, nervösa kvinnor och män i lyxförpackning med dallrande nerver, gisslade av den oförutsägbara sadisten Ricky Gervais på anrika Beverly Hilton Hotel. Det är bra tv.

Goda film- och tv-år, som 2019, bäddar för en del våndor. Om det ska bli någon svensk seger måste Stellan Skarsgård, birollsnominerad för sin insats i kärnkraftskatastrofserien ”Chernobyl”, till exempel slå ut inga mindre än Kieran Culkin i ”Succession”, Andrew Scott i ”Fleabag” och Alan Arkin i ”The Kominsky Method”.

Ingen lek alltså. Men någon av den hyllade seriens fyra nomineringar borde ge vinst (troligast är att Jared Harris kniper en gyllene glob för bästa manliga huvudroll) och kasta åtminstone indirekt guldglans över seriens svenske regissör Johan Renck.

Svenska musikproducenten Ilya Salmanzadeh har även han chans på en Golden Globe, då han varit med och skrivit låten ”Spirit” för Beyoncé, som är nominerad i kategorin bästa filmlåt.

Al Pacino och Robert De Niro i ”The Irishman”. Foto: Netflix

Den verkliga ”dödens grupp” är kanske ändå ”Bästa manliga birolls”-kategorin för långfilm. Här finns Anthony Hopkins, grym som påven Ratzinger i ”The two popes” liksom Tom Hanks, imponerande återhållen som karismatisk barnprogramsledare i ”A beautiful day in the neighborhood”. De tävlar mot Brad Pitt, ultracool som stuntman i ”Once upon a time in Hollywood” och Al Pacino som är majestätisk i Scorceses ”The Irishman”. Sist, men allra störst: Joe Pesci, precis och melankolisk som gangsterboss i samma film.

De två senare filmerna har för övrigt fem nomineringar var och överträffas bara av Noah Baumbachs ”Marriage Story” som har sex, däribland alla toppkategorierna: bästa film, regissör, manus, kvinnlig huvudroll och manlig huvudroll (Adam Driver). (Filmen är också nominerad för Indiespirit och SAG, men jag är inte ensam om att stå som ett levande frågetecken inför hypen och det är inte säkert att den håller i sig hela vägen).

Sam Rockwell och Scarlett Johansson i filmen Jojo Rabbit. Foto: Larry Horricks

Det finns en del lustiga fall av rätt skådis på fel plats i årets gala. Scarlett Johansson räddar visserligen ”Marriage Story” men är ännu bättre i Taika Waititis Hitlerkomedi ”Jojo Rabbit” (nominerad för bästa filmkomedi och bästa manliga huvudroll: årets barnstjärna Roman Griffin Davis).

Sam Rockwell, nominerad för ”Fosse/Verdon”, är också roligare i Waititis film där han spelar en oförglömlig, skruvad Hitlerjugendledare. Men även som advokat i Clint Eastwoods ”Richard Jewell” (en film som inte stryker någon medhårs, men har gett Kathy Bathes en nominering för bästa kvinnliga biroll).

Ett skådespelaransikte lyser med sin frånvaro är Lupita Nyong’o. Hennes dubbelroll i ”Us” borde lätt ha konkurrerat ut fina men mer ordinära prestationer som Saorsie Ronans i ”Unga kvinnor” och Charlize Therons i ”Bombshell”. Men hade Nyongo varit nominerad hade hon vunnit, och det finns ett sug i luften efter att få ge Scarlett Johansson ett prestigefyllt pris, när hon nu äntligen spelar i en ”seriös” men ändå ”normal” film som ”Marriage story”

Brad Pitt och Leonardo DiCaprio i Tarantinos Once upon a time in Hollywood. Foto: Sony/Columbia

Bästa regissör-kategorin är så tung av manligt geni att den hotar att kollapsa. Vem vill tvingas välja mellan Martin Scorsese och Bong Joon-ho (vars ”Parasit” också är en tippad vinnare i kategorin bästa icke-engelskspråkiga-film )?

Quentin Tarantino är ju alltid en favorit här i stan och nu har han dessutom gjort en film om stan vilket ökar på hans chanser ännu mer. De andra två, Sam Mendes, som tydligen har gjort sin bästa film på länge med krigsdramat ”1917” och Todd Phillips, som knockade världen med ”Joker” är nog glada över att få göra de tre tungviktarna sällskap på listan.

Joaquin Phoenix som ”Joker”. Foto: Warner bros.

Och alla vet att om någon ska få pris för ”Joker” så är det Joaquin Phoenix, som spelar enmans-kärnkraftskatastrofen till huvudperson. Av de fyra andra konkurrenterna om priset för manlig huvudroll i långfilmer är det bara Antonio Banderas lugna, gripande Almodóvar-porträtt i ”Smärta och ära” som kan mäta sig.