De sju bästa böckerna att läsa under en coronakarantän

Marcel Prousts ”På spaning...” Foto: Albert Bonniers förlag

1. Marcel Proust, ”På spaning efter den tid som flytt” (band 1-7)

Albert Bonniers förlag, övers. Gunnel Vallquist

Situationen är förstås ett helvete, det är lika bra att få det sagt direkt. Ingen vill vara tvungen att sitta hemma på det här sättet. Men du är inte ensam, för det är man aldrig i litteraturen. Marcel Proust var sjuklig under större delen av sitt liv och skrev sitt evighetslånga mästerverk ”På spaning efter den tid som flytt” i sängen. Han sov om dagarna och skrev om nätterna. Och så dog han – av lunginflammation innan han var klar. När du väl kommer ut från ditt karantänsrum och folk börjar fråga varandra om vad vi gjorde av alla dessa dagar, då tror jag att detta kommer vara ett kulturellt trumfkort.

Eleanor H. Porters ”Pollyanna”. Foto: Saga Egmont

2. Eleanor H Porter, ”Pollyanna”

Saga Egmont, övers. Elsa Ribbing

När du tröttnat på alldeles för långa meningar, och en man som över tusentals sidor undersöker den innersta innebörden av begreppet självbefläckelse, tycker jag att du kan trösta dig med att läsa något mer uppbyggligt. Vad sägs om en kvinnlig förebild? En ung kvinna som vet hur man håller humöret uppe? När hon fyllde år hade hon önskat sig en docka – i stället fick hon ett par kryckor i födelsedagspresent. Men hennes far lärde henne att vara tacksam för att hon inte behövde kryckorna, och så föddes vara-glad-leken. Den inställningen kom väl till pass när Pollyannas pappa dog och hon fick flytta hem till sin stränga moster. En klassiker bland ungdomsböcker. Och vem behöver inte vara-glad-leken när dina anhöriga börjar torrhosta?

Giovanni Boccaccios ”Decamerone”. Foto: Albert Bonniers förlag.

3. Giovanni Boccaccio, ”Decamerone”

Albert Bonniers förlag, övers. C. Eichhorn

För dig som vill undersöka det förflutna rekommenderas ”Decamerone” – kusligt samtida trots att den är sjuhundra år gammal. Den utspelar sig i Florens och handlar om tio unga människor som flytt ett utbrott av pesten. De försöker få dagarna i isoleringen att gå genom att berätta historier för varandra, tio historier om dagen i tio dagar. Föga förvånande med tanke på deras ungdom, väljer de att berätta erotiska och parodiska skildringar för varandra, inte sällan med bibliska undertoner där såväl nunnor som munkar befinner sig chockerande långt ifrån sina kyskhetslöften. Sammanlagt har Giovanni Boccaccio skrivit hundra små underhållande noveller som påminner om att 1300-talets mänsklighet inte skiljer sig särskilt från dagens. Boccaccio har kallats novellkonstens fader, och det är lätt att förstå när man läser dessa små pärlor.

4. Stephen King, ”Cujo”

Legenda, övers. Jimmy Hofsö

Undvik denna om du har hund: ”Cujo”. Ingen lista över obehagliga sjukdomar och deras konsekvenser är förstås fullständig utan en skräckis av Stephen King. Den mysiga sankt bernhardshunden blir riven av en fladdermus. (Fladdermöss är som ni vet de misstänkta upphovsdjuren till både covid-19 och sars.) I det här fallet får familjehunden rabies. Och när en ung mamma och hennes barn kommer på besök går deras bil sönder. Få saker är mer skrämmande än att befinna sig instängd i en bil som blir allt hetare av solen, medan en galen och dräglande hund håller vakt utanför.

John M. Barrys ”The great influenza”. Foto: Penguin

5. John M. Barry, ”The great influenza: The story of the deadliest pandemic in history”

Penguin Books, engelsk utgåva

För den som vill jaga ångesten på avstånd med kalla fakta är detta en bibel. När alla skräms med spanska sjukan, som härjade i början av 1900-talet, kan det vara värt att förstå hur det kom sig att just den influensan blev så dödlig. Den dödade – tror man – 40.000 människor i Sverige, som då hade nära 6 miljoner invånare. Det är våldsamt mycket mer än en vanlig influensa. Denna influensa, en slags fågelinfluensa, drabbade världen under första världskrigets slutskede. Många var utsvultna, andra bodde tätt ihop i stora militärförläggningar. Har du fastnat i ”vi-ska-alla-dö”-känslan kan den här boken få dig att inse att det inte kommer att bli så.

Alexandre Dumas ”The count of Monte Cristo”.

6. Alexandre Dumas, ”The count of Monte Cristo”

Penguin Classics, engelsk utgåva

Det är inte många personer i litteraturhistorien har varit så isolerade som den unge hjälten i Alexandre Dumas klassiker ”Greven av Monte Cristo” – som tyvärr inte blivit utgiven på svenska på länge. Oskyldigt anklagad och oskyldigt dömd försmäktar han i källarhålorna på en fransk ö under tidigt 1800-tal. Ensamheten håller på att driva honom till vanvett, men en grävande medfånge lyckas skapa kontakt genom de massiva fängelseväggarna. Medfången visar sig inte bara besitta kunskaper om språk och kultur, men ger också anvisningar om en nedgrävd skatt. Det är kanske svårt att efterlikna i din karantän, men det är i alla fall uppiggande hur den instängde hjälten lyckas ta sig ut, hitta skatten och hämnas gruvligt på de som förrådde honom.

Albert Camus ”Pesten”. Foto: Bonnier Pocket

7. Albert Camus, ”Pesten”

Bonnier Pocket, övers. Elsa Thulin

Och för den som, liksom undertecknad, alltid finner anledning att grubbla över existensens innersta väsen: ”Pesten”. Människorna i den algeriska staden Oran blivit isolerade på grund av den dödsbringande sjukdomen, och i denna näst intill perfekta roman av existentialisten Albert Camus beskrivs människan och den mänskliga naturen från sin bästa och sämsta sida. Huvudpersonerna måste fatta ett otal moraliska beslut, där det kanske allra viktigaste är om de ska hjälpa varandra eller mest försöka skydda sig själva. Den är inte bara berättartekniskt utsökt med de olika perspektiven som förekommer i romanen – den är också mer klaustrofobisk än vad man förväntar sig av något som varken är en rysare eller thriller. Romanen går också att läsas som om den inte handlar om en sjukdom, utan som en allegori över vad som händer när en sjuk ideologi tar över samhället.

Läs fler texter av Augustin Erba