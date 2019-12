De skulle bli svenskast på Tjörn

Intervjun har inte ens hunnit börja innan jag råkar riva ner en hängande julstjärna i Arash Sanaris lägenhet. Hans pappa Jamshid är snabbt framme och tillsammans monterar de ihop pappskärmen.

– Jag tror att jag såg en till inne i sovrummet om du vill rycka ner fler, säger Jamshid med ett snett leende.

Trerummaren ligger en kort promenad från Odenplan i Stockholm, och är ljus och modernt inredd. I vardagsrummet står en vinylspelare vars filtmatta föreställer Lemmy från Motörhead. Travar med magasinen Close-Up och Sweden Rock står staplade längst väggen.

– Jag är ett riktigt hårdrocksfan, säger Arash. Jag har varit på mängder med rockkonserter och festivaler runt om i Europa och en intressant grej är att det alltid finns en etnisk mångfald bland publiken. Oavsett om det är Hellfest i Frankrike eller Metaldays i Slovenien. Men när jag och min kurdiska kompis går på rockkonserter här hemma är vi de enda invandrarna där.

Han fäster julstjärnan ovanför balkongdörrarna och presenterar sedan sin tes:

– Jag ser det lite som ett lackmustest för hur hemma man känner sig i ett land. Mina kusiner i USA kan lyssna på metal och hårdrock, för de känner sig lika amerikanska som alla andra. De behöver inte positionera sig. Men för invandrare i Sverige är det nog annorlunda. Och då vill man inte lyssna på ”svennemusik”, eftersom man inte känner sig som en svensk i lika stor utsträckning.

Foto: Anette Nantell

Liknande funderingar kring svenskhet är inget nytt för Arash Sanari. Hans nyutgivna bok ”Sverigevänner” har till och med undertiteln ”Historien om hur pappa och jag försökte bli svenskast på Tjörn”.

Familjen anlände 1986, efter revolutionen i Iran och det efterföljande kriget. De hamnade till en början på en flyktingförläggning i Laxå. Ett år senare flyttade de till ön på västkusten. Att erfarenheterna av det främmande landet nu blivit en bok är mer eller mindre en slump. Allt började med att Arash Sanari hittade sina och faderns gamla dagboksanteckningar.

– Jag var fem år när vi kom hit och allting var nytt och skrämmande. Jag hade inga vänner och var ofta ganska ledsen. Jag förstod ingen och ingen förstod mig. En förskolefröken tyckte att jag skulle skriva ner mina känslor och pappa gjorde samma sak för att uppmuntra mig. När jag i vuxen ålder hittade anteckningarna blev jag helt tagen.

Hans egna texter var osammanhängande och svårtydda. Faderns dagbok intresserade honom desto mer. Jamshid hade under flera år skrivit krönikeliknande betraktelser, till en början mest om vädret. Snön och kylan. Kondensvattnet mellan fönsterrutorna. Hur vinden susar annorlunda här. Med tiden breddas reflektionerna till tankar om jantelagen och hur begreppet ”osvensk” närmast betraktas som smicker. Om integration och värdet av personliga nätverk.

– De fångade hans sinnesstämning under åren vi var nya i landet, säger Arash. Först funderade jag på att renskriva texterna och ge dem till honom i 70-årspresent. Andra gånger lekte jag med tanken att någon tidning kanske skulle vilja publicera texterna som 30 år gamla krönikor. Jag visade dem för min flickvän och återkom ständigt till dagboken. Till slut bestämde jag mig för att göra någonting av det. Jag hyrde in mig på ett kontor där ekonomiprofessorn Micael Dahlén satt och han uppmuntrade mig att skicka in manuset till ett bokförlag.

Efter ankomsten till Tjörn lanseras det som Arash skämtsamt beskriver som ”Projekt Svensk”. Uppläggets militära associationer kommer från hur Jamshid – utbildad doktor i kemi – genomför sin plan med matematisk precision. Slutmålet: fullständig integration.

Familjen köper hem lördagsgodis och bakar bröd och bullar, för så gör svenskar. De paddlar kanot och vandrar längs leder. Och om svenskar älskar vintersport ska familjen Sanari vara likadan. Arash tränar ishockey och isdans parallellt och det slutar med att han blandar ihop sporterna under pågående match.

– I början var jag ledsen över att jag skulle få svenska barn, säger Jamshid. Men jag släppte snabbt den tanken. Det fanns ingen möjlighet för oss att återvända till Iran. Jag visste att vi skulle bli kvar här. Då var det viktigt att snabbt integreras i det nya landet.

Arash nickar instämmande.

– Vi var den enda familjen på Tjörn som kom från Mellanöstern, säger han. Vi var i princip den enda invandrarfamiljen på hela ön. I flera månader strök jag omkring på gatorna i mina tjocka glasögon och kände mig utanför. Men helt plötsligt började jag spela fotboll och bandy med de andra barnen. Jag lärde mig att säga ”passa” och ”skjut” och fick fler och fler vänner. Hemma pågick samtidigt vårt svenska projekt och ganska snart kände jag mig som alla andra.

Han beskriver närheten till majoritetssamhället som en förutsättning för den smidiga integrationen.

– Att jag hamnade på ett ställe med mycket svenskar och väldigt få invandrare gjorde att jag integrerades vare sig jag ville det eller inte. Majoriteten av mina vänner med liknande erfarenhet av invandring känner likadant, säger Arash och frågar om min uppväxt.

Jag berättar att även jag växte upp nära infödda svenskar. Samtidigt bodde jag i ett invandrartätt bostadsområde, och i dag känner jag att det var livsviktigt att jag kunde spegla mina erfarenheter i andra barn och ungdomar som också invandrat. Saknade han inte det på Tjörn?

– Jo, det fanns ett pris att betala, säger Arash. Jag var alltid the odd one out. När vi var nya på Tjörn kontaktade någon kommunen och undrade om det skulle sättas upp minareter. Och fröken utgick från att jag kunde massor om religion, trots att min familj levde sekulariserat. Barn är jättekänsliga för att pekas ut som annorlunda på det sättet.

– Jag tror fortfarande att priset är värt att betala, men visst, det hade varit skönt att åtminstone vara ett par stycken. För att lyckas med integrationen behöver man inte vara den enda invandraren på hela orten.

Arash Sanari, som i dag är specialistläkare inom allmänmedicin, återkommer i boken flera gånger till hur invandrare ständigt möts av låga förväntningar. Han likställer det med en sorts tyranni.

– Jag upplevde att många svenskar utgick från att en flykting kommer från misär. Vårt generösa flyktingmottagande tycks nästan motiveras av det antagandet. Det är väldigt, väldigt synd om dig och du blir klappad på huvudet. Visst, man ska visa förståelse för folk som flytt blodiga krig men många iranier som kom hit efter revolutionen behövde inte den behandlingen. Men man körde samma stil, för det var det enda programmet man hade. Som barn fick man känslan att godkänt på tentan är good enough och det hämmar barns potential.

I ”Sverigevänner” exemplifierar han bland annat med en händelse från flyktingförläggningen i Laxå. Förskolekamraten Ali säger att tjejer hör hemma i köket och läraren protesterar försynt. Vid ett senare tillfälle ”skojheilar” klasskompisen Johan. Han möts av ett raseriutbrott och rektorn kopplas in.

– I just det exemplet är läraren superduktig på att stå upp för att vi som samhälle är emot nazism. Vi har nolltolerans och du får inte skämta om det. Hon har däremot inte lärt sig hur man ska stå upp mot en annan kulturell handling. ”Kan Ali verkligen ta det här? Han kanske har det tufft hemma?” Det grundar sig i välvilja, men det blir missriktat. För Ali blir det dubbla måttstockar och han får svårare att förstå vad som händer eftersom han inte får nyanserna i problemet förklarade för sig.

När reporter Mohamed Yussuf av misstag råkar riva ner adventsstjärnan hjälps far och son åt att omedelbart sätta upp den igen. Foto: Anette Nantell

När det kommer till majoritetssamhällets fördomsfullhet är boken inte lika tydlig i sitt ställningstagande. Passagen om hur familjen Sanaris ankomst till Tjörn framkallade oro för böneutrop börjar med ett stycke om hur rädslan för det okända är biologiskt betingad. En annan gång beskriver boken hur iranier reagerade likadant när afghaner för några decennier sedan började migrera till Teheran.

– Mitt syfte är inte att relativisera fördomar och rasism, säger Arash. Samtidigt är det en komplex fråga och ofta är det svårt att fastställa den exakta orsaken till vissa beteenden. Jag ville inte att det skulle bli en handbok om rasism och segregering, utan en underhållande och tänkvärd bok.

– Samtidigt är jag noga med att ta upp mina erfarenheter av problemen. På det sättet ser jag boken som en trojansk häst som väcker dessa frågor utan att man får känslan av att det är en 300 sidor tung bok om integration och smärta.

Även Jamshid bor i dag i Stockholm. Han är i pensionsåldern men kör likväl färdtjänst på deltid. Varje kapitel i ”Sverigevänner” inleds med vardagsbetraktelser ur hans gamla dagbok. Sedan följer Arashs reflektioner och erfarenheter, skrivna i nutid men baserade på hans egna anteckningar från barndomen. Under bokens gång blir Arash en naturlig del av det svenska samhället, medan Jamshid går i motsatt riktning. Han får inga jobb som motsvarar hans kemiutbildning och han saknar svenska vänner.

Arash beskriver i boken hur nedstämd fadern blir av de olika ströjobben, bland annat som buss- och taxichaufför. När jag frågar Jamshid om det svarar han kort och undvikande, om än vänligt och varmt. Jag får känslan av att han inte vill framstå som ett offer för omständigheterna. Till slut försöker jag provocera fram ett uttömmande svar genom att säga att det delvis framstår som att han slängt bort 30 år av sitt liv. Han lutar sig bakåt i soffan, bort från det persiska fruktgodiset med konsistensen av kola.

– Karriärmässigt, ja, säger han. Men på något sätt rullar livet ändå på. Första generationens invandrare får det oftast svårt i det nya landet. Samtidigt har jag sett miljöer och gjort saker som jag aldrig hade kunnat drömma om. Jag har saltat däck i hård vind mitt i natten ute på Nordsjön. Jag ser det som berikande. Jag lämnade Iran för mina barns skull och jag har sett dem lyckas. Det kan jag aldrig ångra.

Arash Sanari Ålder: 38 Aktuell: Med boken ”Sverigevänner. Historien om hur pappa och jag försökte bli svenskast på Tjörn” (Volante). Arash Sanari säger att han alltid har velat skriva och att han säkert kommer att publicera fler böcker. Familj: Pappa Jamshid, mamma Gita och systrarna Camellia och Elina. Bor i Stockholm tillsammans med flickvännen Maria. Växte upp på Tjörn. Studerade till läkare vid Uppsala universitet och är numera specialist inom allmänmedicin. Visa mer

Läs fler artiklar av Mohamed Yussuf, till exempel om den svenska bokexporten