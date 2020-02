Deborah Levys nya roman är gäckande och mästerlig

Roman Deborah Levy: ”Mannen som visste allt” Över. Eva Åsefeldt Norstedts, 239 sidor Visa mer

En ung man kliver ut på det berömda övergångsstället vid Abbey Road i London, ni vet, det som Beatles fotograferades på. Saul Adler, som den unge mannen heter, är historiker och forskar om det kommunistiska Östeuropa. Han ska snart resa till Östberlin och hans konststuderande flickvän Jennifer har föreslagit att hon ska fotografera honom på övergångsstället, bilden ska bli en present till den Beatlesälskande dottern i hans östtyska värdfamilj. Men när han kliver ut i gatan blir han nästan påkörd av en bil. Det går bra – den här gången – Saul får några mindre blessyrer bara och fotograferingen kan genomföras. Året är 1988, eller … är det inte?

Redan från bokens allra första scener är det något som skevar, något som så att säga läcker mellan olika tider. Som om inte bara den påkörda Saul utan själva romantexten drabbats av svindel. När berättelsen fortsätter med Sauls resa till Östberlin ökar osäkerheten. Det är 1988 bakom muren, DDR-vardag med matköer och ständig vaksamhet, men hur kan Saul plötsligt säga att muren kommer att rivas och Tyskland enas? Hur kan framtidens händelser och tankegångar sippra in i nuet? Eller är nuet redan historia?

Jennifer gör slut med Saul innan han åker och han kommer till Östberlin med krossat hjärta. Men snart nog förälskar han sig våldsamt i Walter, den tolk han tilldelats av myndigheterna. I ett Berlin bakom muren där övervakning är vardag blir frågan vem man kan lita på, vem som sviker vem och på vilket vis. Saul forskar om motståndet mot fascismen och har skrivit sin avhandling om manliga tyranners psykologi, men frågan är hur vi någonsin ska kunna bjuda tyranniet motstånd när vi har så svårt att undvika att skada andra i våra egna personliga relationer? När makt inte bara är en politisk fråga utan också en djupt personlig? Vad händer med kärleken när den personliga historien läcker som ett såll? Långsamt utvecklar sig romanen till en kalejdoskopisk labyrint där läsaren måste vara mycket uppmärksam på detaljerna, och kanske även mycket misstänksam mot berättaren Sauls version av verkligheten.

”Mannen som visste allt” är Deborah Levys sjunde roman, och den tredje i rad som blivit nominerad till Bookerpriset. Som alltid hos Levy är romanpersonerna tydligt lysande samtidigt som de har en gåtfull, bortvänd sida som gäckar läsaren. Och som alltid är deras personliga livsöden tätt sammanvävda med samhället omkring dem. Det här är en mästerlig roman, som ytterst intelligent använder fiktionens verktyg och möjligheter.

Levys stil är precis och laddad och kräver sin översättare, Eva Åsefeldt gör ett gott arbete här. Bokens originaltitel är ”The man who saw everything”, och det är lite olyckligt att den svenska titeln gjort sig av med nyckelordet ”såg”, eftersom romanen på ett flerskiktat vis rör sig kring seendets och perceptionens problematik. Hur ser vi varandra och oss själva? Hur mycket uppfattar vi egentligen av vår omgivning, av människorna vi står närmast? Vems seende får dominera en berättelse, vems seende har makten? Sauls flickvän Jennifer är fotokonstnär och säger att Saul är hennes musa. Hon fotograferar honom ständigt och talar gärna om hans skönhet. Samtidigt förbjuder hon honom att någonsin tala om hennes utseende, eftersom han bara har ”gamla ord att beskriva mig med”. Det gestaltade seendet liksom orden innehåller alltid ett moment av maktutövning.

Deborah Levys väg till skrivandet gick via teatern. Hon studerade teater och skrev dramatik , bland annat för Royal Shakespeare Company, innan hon debuterade som romanförfattare med ”Beautiful Mutants” 1987. En roman som frambringade intensivt lysande, urbana arketyper, som om vår tid drömde om sig själv. Jag läste denna surrealistiska samtidssaga med stor fascination och våren 1992 intervjuade jag Deborah Levy i hennes hem i Brixton. (Intervjun publicerades i BLM nr 5 1992.) Redan då rörde sig Levys skapande mellan teaterns uttryck och romanens och hon sa sig sträva efter ett visuellt, fysiskt utforskande av världen.

Det visuella draget har alltid varit framträdande i Levys prosa, liksom de skruvade, smått oregerliga dialogerna som tillåter hennes romanpersoner att alltid framträda som större än texten. Hon skriver gärna om personer utan självklar hemort i världen, människor i ett eller annat slags exil i ständig rörelse mellan det förflutna och framtiden. I hennes texter skiftar perspektiven snabbt och språken korsas, här finns inga stabila berättelser eller berättare utan snarare ett flöde av historier som kolliderar med och befruktar varandra.

Efter fem utgivna romaner mellan 1988–1999 ägnade sig Levy i flera år framgångsrikt åt att skriva dramatik, men när hon återkom till romanformen 2011 med ”Simma hem” (2013) skrällde det till. Romanen hyllades av kritiker världen över och med den befäste Levy sin position som en av samtidens intressantaste författare.

Den som följt Levys författarskap sedan debuten känner igen många teman – exilens smärta, den fasta identitetens opålitlighet, de små lögnerna som ofta döljer större och svårare hemligheter, historiens och tidens rörelser genom människors kroppar. Men med ”Simma hem” visade Levy upp en ny säkerhet i berättandet; kanske den som kommer av att uppmärksamt odla sin egen litterära stil och hålla fast sin blick på världen oavsett trender och tendenser. Det är som om hon med denna roman funnit en levande och rörlig legering av dramatik och romankonst; ett berättandets rum som är öppet och tillåtande för läsaren att vistas i och där författaren har en sådan kontroll över sina stilmedel att texten bjuder motstånd samtidigt som den förför.

Romanen följdes 2016 av ”Hot milk” (”Varm mjölk”, 2019), en roman om en invecklad mor- och dotterrelation. Verklighet och mytologi korsas i denna överraskande berättelse om kvinnors vrede och kroppslighet, om familjer och främlingar, som även den fick stor internationell uppmärksamhet. Hennes två essäistiska böcker kring att vara en skrivande kvinna, ”Things I don’t want to know” och ”The cost of living” är bland det mest inspirerande och intelligenta jag läst de senaste åren, med ett helt eget sätt att närma sig det självbiografiska perspektivet.

Det är ofta så, när man läser Levy, att just som man tror att man fått grepp om en av hennes gestalter, så gör eller säger denna något som helt förändrar ens uppfattning om personen. I ”Mannen som visste allt” förstärks osäkerheten av romanens konstruktion. Läsaren tvingas lägga pussel med Sauls minnen och utsagor, som ofta motsägs av människorna han har omkring sig. Det är spännande och också djupt gripande, när texten långsamt svindlar sig fram mot smärtpunkterna i detta människoliv. ”Se upp. Saul Adler. Se upp! Titta åt vänster och åt höger, gå över gatan och ta dig till andra sidan.”

