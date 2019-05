Den judiska läkaren som inte fick ge namn åt en gata vid Nya Karolinska

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Vem minns längre Bernhard Zondek? Han var en berömd tysk-judisk gynekolog som sökte sin tillflykt till Stockholm 1933. Med i bagaget hade han en vetenskaplig spetskompetens inom graviditets- och förlossningslära. Hans vistelse i Sverige blev dock kort. När större delen av Sveriges läkarkår under 1934 protesterade mot att Zondek skulle beviljas arbetstillstånd packade han väskan och gav sig av.

Under de följande årtiondena, fram till sin död i New York 1966, fortsatte Zondek att berika internationell vetenskap. Hans forskargärning inom obstetrik och gynekologi har resulterat i över 300 vetenskapliga verk och åtskilliga prestigefulla priser. Han har varit gästprofessor, hedersdoktor och medlem av vetenskapliga institutioner runt om i hela världen. Men i Sverige är han bortglömd.

Berättelsen om hur Zondek tvingades i väg från Sverige är ett lågvattenmärke i svensk läkarhistoria. De vittnar om hur den svenska läkarkåren anpassade sig till och representerade den tidens antisemitiska strömningar. Och den väcker en undran om hur långt svenska läkare hade varit beredda att driva sitt antijudiska agerande vid ett nazityskt maktövertagande. Skulle svenska läkare agerat annorlunda än sina tyska kollegor som en masse var beredda att ställa sig bakom Hitler?

Så vem är han då? Bernard Zondek föddes 1891 i Wronke, i dåvarande tyska Preussen. Han kom från en läkarfamilj. Hans far och farbror var läkare, liksom hans båda bröder. I en intervju i Journal of Reprocution and Fertiliy (1966) berättar Zondek att ”det togs för givet att också jag skulle studera medicin”. Så blev det. 20 år gammal påbörjade han sina studier vid universitetet i Berlin. 1929 hade han avancerat till professor och chefsläkare för Institutionen för obstetrik och gynekologi vid sjukhuset Berlin-Spandau.

Den 23 mars 1933, strax efter att nazisterna tagit makten, publicerade den tyska läkarföreningen ett upprop i den nazistiska partitidningen Völkischer Beobachter om att ”Judiska läkare har tagit äran av vår medicinska kod, och underminerat genuin etik och moral… Rensa ut alla de som inte förstår tidens tecken. Gör vår profession tysk igen!”

Som en konsekvens stormade nazityska läkare sjukhus, universitetskliniker och hälsohem över hela Tyskland, i jakt efter judiska läkare att kasta ut. Det är anmärkningsvärt hur snabbt läkarkåren men också andra yrkesgrupper anammade den nazityska rasideologin. Läkarkåren spelade dock en alldeles särskild roll i dess implementering.

Forskarna Christian Pross och Götz Aly menar att läkare var den yrkeskategori med störst sympatier för Hitler. Vid denna tid anslöt sig 50 procent av den tyska läkarkåren till nazistpartiet NSDAP. Nästan hälften av dessa gick även med i SA och SS, organisationer som var centrala för genomförandet av Förintelsen. För dessa tyska läkare som en gång svurit Hippokrates ed om att ”vara till gagn för de sjuka” blev i stället löftet till Hitler överordnat allt annat. I ”Cleansing the fatherland: Nazi medicine and racial hygiene” (1996) beskriver Pross och Aly hur tyska doktorer aktivt medverkade till förskjutningen i synen på människolivet. Att ”rensa bort” människor som var ”onyttiga” och ”överflödiga” blev en central uppgift för många tyska läkare. För att kunna genomföra denna plan började man med att ”rensa” ut sina ”överflödiga” kollegor. En av dem var Bernhard Zondek.

Efter att ha förlorat sin tjänst och möjlighet till utkomst söker Zondek sin tillflykt till Sverige. Den 4 september 1933 anlände han till Stockholm. Enligt då gällande regelverk kunde tyska medborgare stanna i landet i tre månader utan särskilt uppehållstillstånd. Men för att stanna en längre tid krävdes tillstånd. Zondek lämnade in sin ansökan i god tid. På ansökningsblanketten till Kungliga Socialstyrelsen framgår att Zondek är jude. Under tiden fick Zondek möjlighet att arbeta som oavlönad professor på Biokemiska institutet vid Stockholms högskola. För att klara sitt uppehälle beviljades han ett stipendium av The Rockefeller Foundation i New York.

I ledningen för Biokemiska institutionen verkade professor Hans von Euler. Även han var från Tyskland, men till skillnad från Zondek var han ingen flykting. Hans von Euler hade varit länge i Sverige och redan gjort en betydande karriär. 1929 tilldelades han Nobelpriset i kemi. Det är lite oklart vilken relation dessa båda landsmän hade till varandra. Von Euler lär ha spelat en viss roll för Zondeks uppehälle i Sverige, trots att han själv var för den nya nazistiska ordningen i Tyskland. 1937 grundade von Euler den pronazistiska Riksföreningen Sverige-Tyskland. (Hans von Euler liksom hans hustru Astrid Cleve förblev aktiva nazister under sin livstid. Båda har gett namn till gator på Nya Karolinskas sjukhusområde).

Fram till september 1934 fick Zondek nöja sig med att verka som ”frivillig vetenskaplig arbetare”, då han formellt saknade arbetstillstånd. Den 11 september samma år vände han sig direkt till Konungen med ”anhållan om särskild tillåtelse att inom riket utöva läkarkonsten”. Denna skrivelse remitteras emellertid till Medicinalstyrelsen, som i sin tur inhämtade synpunkter från Karolinska institutets lärarkollegium respektive Sveriges läkarförbund. Att flera aktörer inom statsförvaltningen och en stor del av Sveriges läkarkår ombads avlägga yttranden i ett enda individuellt fall säger något om frågans sprängkraft. Det ”antisemitiska bakgrundsbruset” går inte att ta miste på.

De avlagda yttrandena i fallet ”licentia practicandi för utländsk läkare” är en nedslående läsning, Visserligen röstade en knapp majoriteten av styrelsen för Sveriges läkarförbund för att Zondek skulle få möjlighet att bedriva vetenskaplig forskning – dock inte ha patienter – medan övriga argumenterade emot. De senare ansåg emellertid att någon fördel ”icke torde kunna förväntas av en import av främmande läkare”.

För att markera sitt missnöje mot Zondeks ansökan tog därutöver Sveriges yngre läkares förening (SYLF, vilket i dag är det näst största förbundet inom Sveriges läkarförbund) ett eget initiativ till protest. För att bland landets läkare ”utröna stämningen beträffande denne Zondeks ansökan” uppmanades medlemmarna att skriva under en petition. På några dagar hade 1.034 läkare från hela landet undertecknat skrivelsen, närmare en tredjedel av hela läkarkåren.

I slutet av oktober 1934 hade fallet även nått medierna. Professorn i medicin och tillika riksdagsledamoten för Frisinnade folkpartiet Israel Holmgren skriver i Social-Demokraten (23–24 oktober, 1934) att ”allt detta motstånd mot Zondeks ansökan är ömkligt och gör svenska läkares fackföreningar föga heder. Saken ligger nog i verkligheten så till att ett bifall till hans ansökan är till nytta för Sverige, till nytta för Zondek och till skada för ingen”.

Holmgren fick emellertid mothugg av ordföranden för Sveriges läkarförbund, Abraham Troell. Troell var även han professor i obstetrik och gynekologi. I sina insändare till Social-Demokraten och Läkartidningen misskrediterar han Zondeks duglighet som läkare, och misstänkliggör hans skäl till att vilja stanna i Sverige.

Hur Zondek själv reagerade på dessa kollegors agerande kan man bara föreställa sig. Minnet av hur läkare i Nazityskland handlade ett år tidigare måste också ha väckt rädsla och skräck till liv. Zondek fann att han inte kunde stanna i Sverige. Han beslöt sig därför för att dra tillbaka sin ansökan och lämna Sverige för Israel. I slutet av 1934 anlände han till Hebreiska universitet och Hadassah-sjukhuset i Jerusalem, där han kunde återuppta sitt arbete som praktiserande läkare, forskare och chef för obstetrik och gynekologi.

Den svenska läkarkåren hade lyckats med sitt uppsåt att fördriva en judisk kollega från Sverige. Fem år senare var situation för judiska läkare i det nazistiska Tyskland än mer akut, då de även fråntagits sitt medborgarskap. Sveriges gränser var vid denna tid i det närmaste stängda för judiska flyktingar. Flera svenska aktiva åtgärder hade införts för att hindra judar från att komma in i landet, som exempelvis medverkan till införandet av J-stämpeln i passet.

Efter att Zondek hade lämnat landet fortsatte även Sveriges läkarförbund att varna för ”utländska läkare”. Nu fick de stöd från Sveriges studentkår. I februari 1939 arrangerade studentkåren i Uppsala en omröstning om hur de skulle ställa sig till förslaget om att låta ett tiotal judiska läkarflyktingar få tillfälliga arbetstillstånd i landet. En majoritet av de närvarande röstade emot. Det så kallade Bollhusmötet i Uppsala 1939 är väl utforskat och även skildrat i ”Djävulssonaten. Ur det svenska hatets historia” av Ola Larsmo (2007).

Sannolikt fick detta möte i Uppsala konsekvenser för den antijudiska opinionen i Sverige. Den fanns inom alla led, men utnyttjades särskilt av högern som var snabb med att arrangera opinionsmöten och demonstrationer. Strax efter Bollhusmötet beslutade läkarstudenter i Stockholm att demonstrera. I ett fackeltåg genom Stockholm protesterade de mot ”judeimporten” och för ett ”Sverige för svenskar”.

I Ulf Högbergs ”Vita rockar och bruna skjortor. Nazimedicin och läkare på flykt” (2013) berättas om hur protesterna spreds ”som en löpeld genom svenska universitetsstäder”. I detta mörka kapitel av svensk historia spelar läkarstudenter och praktiserade läkare en central roll. Högberg, själv läkare och professor i obstetrik och gynekologi, vill mana till eftertanke och rannsakan. Vad har vi lärt oss av denna historia?

En sak vet vi med säkerhet. Det började med Bernhard Zondek, men slutade inte där.