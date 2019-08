Den offentliga konsten börjar testa gränserna - hur långt kan en statlig myndighet gå?

En stor färgglad kub tornar upp sig vid skeppsbrokajen i centrala Stockholm. Den har byggnadsställningar till väggar och är smyckad med färgglada banderoller med alla möjliga budskap: ”White silence is violence”, ”Stopp min kropp”, ”Fack you”. Och den lite mer försynta ”Ursäkta att vi stör, men vi behöver er hjälp”.

Inuti sitter Vilde Stampe, guide på Statens konstråd. Hon tar emot besökare till kuben, som är ett tillfälligt verk av konstnärskollektivet Mycket och kallas ”Kämpaoke”. Här bjuds förbipasserade in att måla banderoller, göra pins och trycka t-shirtar med de slagord som faller dem in. Senare under dagen hålls kareokesång med låtar som symboliserar rättvisekamp, från Internationalen och ”Bella ciao” till Beyoncé.

– Vi har utgått ifrån olika tiders kamper, säger Vilde Stampe.

– Arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, antirasism. Nu och då. Alla som går förbi vet inte om de får gå in, och det kan verka lite förvirrande med så många banderoller. Att man samlar en massa olika kamper, för själva kämpandets skull. Men det har ändå kommit jättemycket folk, verket fyller sin funktion.

Men just nu är det tomt, för konstnärerna som leder banderollmakandet är på Mynttorget och klimatstrejkar. Tvåhundra meter bort, däremot, är besökaren Fredrik Moselius i full färd med att rita cirklar i gruset med en gigantisk passare. Han tar med sig barnen, tre egna och ett lånebarn, till en kollektiv gunga som kräver sju personers koordinerade svingande för att röra på sig. ”Vi är inte alls i takt!” ropar Essy Moselius.

Alltihop är en del av Statens konstråds utspridda utställning ”Choreographies of the social”. Under Stockholms kulturfestival, och en dryg vecka därefter, syns en mängd tillfälliga verk som tar stadsrummet i anspråk. Utöver de redan nämnda finns bland annat ett radioverk där danska asylrättsaktivister har intervjuat människor med erfarenhet av Danmarks stränga asylsystem. Och ett slags iscensättning av en svensk evakueringsövning från Kalla kriget-tiden.

Utställningen är det senaste inslaget i en pågående trend: Offentlig, statligt finansierad konst som helt överger de fasta skulpturerna och tavlorna. Istället görs den i form av tillfälliga performance som ibland liknar rena politiska aktioner. Edi Muka, curator för ”Choreographies of the social”, säger till DN att målet i det här fallet har varit att fånga hur människans sätt att bygga relationer har förändrats.

– Var skapas kontakter mellan människor i dag? Vi genomgår en omfattande digitalisering, som förändrar hur vi relaterar till omvärlden, varandra och det övermänskliga som rör sig utöver den enskilda individen. Jag började undersöka hur samtidskonstnärer jobbar med sådana här frågor, och ville låta deras praktiker forma hela utställningen. Tanken var att verken skulle ta tydlig plats.

Han exemplifierar med just ”Kampeoke”.

– Det är en konstnärlig materialisering av projektets huvudfråga. Sverige har kommit jättelångt när det gäller mänskliga rättigheter, men vi kan inte ta dem för givna, vilket märks mer och mer för varje dag. Det är viktigt att gå tillbaka i historien och samla föremål, sånger och slogans. Det blir ett slags levande arkiv som fortsätter finnas efter utställningens slut.

Kan man dra en gräns mellan konst och aktivism, och var finns den i så fall?

– Det har jag inget svar på. Historiskt har de varit besläktade och inspirerat varandra. Så gränsen är tunn. Och när man gör konst om just sådana här ämnen länkas de ihop ännu tydligare.

Ett annat exempel på samma fenomen är performanceverket ”Evig anställning”. Det vann tävlingen ”Västlänken: Kronotopia” och kommer därmed installeras permanent vid Korsvägen i Göteborg när det stora infrastrukturprojektet står klart år 2026. En person kommer anställas för att, på livstid om hen så vill, göra valfri aktivitet i ett litet rum vid stationen. Personen passerar ett omklädningsrum och en stämpelklocka innan hen börjar arbeta, och ett fabriksliknande ljus över stationsplattformen signalerar att arbete pågår.

Verket har väckt internationell debatt, vilket blivit en del av dess utveckling. Konstnärsduon Goldin och Senneby, som ligger bakom alltihop, skriver i sin tävlingsansökan:

”Evig anställning iscensätter ”tillsvidareanställningen” som levande historia. Verket projicerar denna historiskt specifika anställningsform in i framtiden. Betydelserna detta får över tid beror bland annat på hur arbete och anställning kommer att konceptualiseras över det kommande århundradet. Evig anställning kan komma att bli ett nostalgiskt minne, en framtida ruin, en utopisk föraning om ett samhälle utan arbete, eller alla dessa saker.”

Budgeten är planerad att räcka i 120 år och därmed sträcka sig över flera anställda personer. Inga krav ställs på den som vill ha jobbet, varken inför ansökan eller under själva arbetet. Konstnärsduon skriver i ett mejl till DN att rekryteringen kommer skötas av en särskild stiftelse.

– Den kommer utarbeta rekryteringsförfarandet på ett tydligt och transparent sätt. Stiftelsens styrelse kommer bland annat innefatta personer med kompetens från fackligt arbete, pensionsförvaltning, samt kultur- och konsthistoria.

Kan jobbet missbrukas på något vis?

– Vi är långt ifrån att påbörja rekryteringsprocessen. Men det har redan inkommit ett par hundra spontanansökningar. Vårt intryck av de vi sett är att de allra flesta är genuina och uppriktiga ansökningar. Självklart kommer det vila ett betydande arbetsgivaransvar på Stiftelsen Evig Anställning. Det hör ju till verkets natur att det i princip kommer vara omöjligt att säga upp en anställd.

Statens konstråd och Trafikverket finansierar ”Evig anställning” tillsammans.

Konstrådet har under de senaste åren också producerat konst i svenska miljonprogram, som en del av ett regeringsuppdrag. Där har det bland annat tagit formen av en fem meter hög boll som rullades av tvåhundra personer genom Råbyskogen utanför Västerås. Och en lampa som installerades i en familjs lägenhet och länkades ihop med en lampa i centrala Stockholm, för att symbolisera avståndet mellan det politiska maktcentrat och miljonprogramsområden.

Jag frågar Edi Muka om det finns en konflikt i att staten tillhandahåller ett slags offentlig aktivistkonst som delvis ifrågasätter staten själv. Han knyter tillbaka till ”Choreographies of the social”.

– För mig beror det på hur det specifika projektet ser ut. De danska aktivisternas radioverk, till exempel, handlar om personliga berättelser från människor som sitter fast i asylsystemet. Det är historieberättande. Jag tycker att en av konstens uppgifter är att ge röst åt de som inte annars får höras. Och jag anser att en statlig institution kan erbjuda en sådan plattform.

Kan man förenkla skillnaden mellan konst och aktivism till att den ena ställer frågor medan den andra ger svar?

– Jag vet inte om aktivism handlar om att ge svar. Aktivism ställer också frågor, men ibland på ett mer direkt och konfrontativt sätt än konst. Svaren kan möjligen finnas i hur aktivistgrupper organiserar sig. Men deras arbete handlar snarare om att belysa vissa ämnen. Och det är den gemensamma nämnaren – konst handlar också om att belysa frågor som avgör hur samhället utvecklas.

Ingen lätt gränsdragning alltså. Trots att de två fenomenen intuitivt ofta har placerats i väldigt olika sammanhang och behandlats annorlunda. Förutom vid Skeppsbrokajen just nu. Familjen Moselius slänger runt sju hopprep som fästs vid en tjock påle och försöker hitta en gemensam takt. Oavsett vad som är vad – lek, konst, aktivism – så verkar offentlig konst i form av gamla nakna kvinnostatyer snart vara ett minne blott. Med Edi Mukas ord:

– Vi vill skapa oväntade händelser. Man går på stan och plötsligt finns något mitt framför en. Hur man uppfattar det är upp till var och en.