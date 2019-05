Deportees: ”Musik kan rymma ett löfte om något bättre”

Förra albumet ”The big sleep” (2015) belönades med en Grammis. Nu är nya ep:n ”Re-dreaming” just släppt. I förra veckan stod bandet med sångaren Peder Stenberg på Faschings utsålda scen inför studsande fans. Härnäst väntar konserter på bland annat Way out west-festivalen i Göteborg och Trädgården i Stockholm.

– Att åka ut och spela för människor får en att känna sig lätt... som en fjäder, konstaterar Peder Stenberg, bandets frontman och tillika filosofie doktor vid Umeå universitet (avhandlingen: ”Den allvarsamma leken – om World of Warcraft och läckaget”).

Ni verkar vara ett sådant där Pink Floydskt rockband som högglanspolerar varje mikrosekund på era album.

– Hm, jo kanske, det nya albumet har vi hållit på med i över två år och komponerandet av låtarna började vi jobba med redan 2016. Vi svor att det inte skulle ta lika lång tid den här gången som med den förra skivan, men vi har helt enkelt en tendens att jobba på det viset. Å andra sidan blev det mer musik än vanligt den här gången, både en ep och ett album, så lite bättre har vi ändå presterat den här gången...

När ni turnerade senast skrev DN:s kritiker Mattias Dahlström hur ni parar det ”finstilta med arenarockdrömmar” – både driven snyggpop och biffig Hiwatt-rock. Hur låter ni nu?

– Jag tycker att vi har gjort ganska dramatiska förändringar, och det har varit viktigt för oss som artister. Förra skivan, ”The big sleep”, hade ju ett slags domedagstematik, en politisk depression, och vi vill framåt i en annan riktning och inte återvända till sådant vi redan gjort. Det lustiga är att när kritiker och fans skriver om nya singeln nu så tycker de att det är härligt att ”vi är tillbaka” (skratt). Att vi låter som vi alltid gjort. Samtidigt får man väl ta det som en komplimang, det finns ju en massa band som får kämpa med att få en identitet.

Du sjunger i nya ”Time is the tiger” hoppfullt om livet som menat för något mer än något att bara uthärda, trots att man har tiden som en tiger i ens hasor.

– Mm, det finns ju något traditionellt rockeskapistiskt i den låten, men jag tycker om den ändå. För mig kan musik ha den kvaliteten, att den kan rymma ett löfte om något annat och bättre. Kan jag ge den känslan till någon annan så vore det ju fantastiskt, klarar man det kan man klappa sig lite på axeln.

I höst väntar en mer omfattande Sverigeturné, ambitionen är att spela ute så mycket som möjligt, säger Peder Stenberg.

– Jag märkte när vi i våras gjorde vår allra första spelning sedan 2016 att livet fortgår ju – radhuslivet i Umeå med barn – men att jag inte riktigt förstått hur mycket jag saknat att stå på scen. Det där omedelbara i transaktionen med publiken. Det är som en primitiv kommunikation som jag saknat nåt otroligt, fast jag ofta ändå känt mig obekväm inför den där skeva relationen som kan uppstå när man möter folk som gillar oss, säger han.

– Det känns verkligen grymt roligt att vara tillbaka – konserterna är helt enkelt lite knarkigare än jag trodde.