Destroyer byter riktning igen och tycks aldrig stagnera

Så återigen: dags för croonern. Han tycks ha en trendcykel på något decennium. Hålla sig borta, se ut att representera ett alltför gammalmodigt uttryck. Men så kommer alltid någon skiva. Med någon kille som hur omöjligt det än verkat fram till dess ändå lyckas uppdatera den snart hundra år gamla formeln bestående av mjuk sång, känsloladdade teman, gentlemannamässig uppsyn. Våren 2020 heter han Dan Bejar.

Och han förvisso varit med länge redan. Hans soloprojekt Destroyer har släppt skivor sedan 1996. En av dem, ”Kaputt” från 2011, är ett av det just avslutade decenniets absolut mest underskattade album. I bara nio spår lyckas han på ett otroligt finkänsligt sätt kanalisera den avantgardistiska brittiska poptraditionen från 1980-talet. Stämsången och saxofonslingorna låter som något inte ens Paddy McAloon hade vågat drömma om.

En prestation av mästarmått, särskilt som att Bejar själv har sina rötter i kanadensisk indie. Ibland spelar han med The New Pornographers, den rörliga alternativrockinstitutionen där även Neko Case är med ibland.

Men Destroyer har aldrig varit ett projekt för bara ett uttryck. Sedan ”Kaputt” har den fyrtiosju år fyllda Bejar hunnit ge ut en skiva, ”Poison season”, som ekar av amerikansk radiorock i allmänhet och Bruce Springsteen i synnerhet, och en, ”ken”, som är i princip synth.

Nya ”Have we met” är Destroyers trettonde album. Också det presenterar en ny riktning, samtidigt som det är omisskännligt Bejarskt.

I videon till ”Crimson tide”, albumets portalspår, sitter han med uppknäppt skjorta och rufsigt hår i vad som ser ut som en gammal tv-studio. När strålkastarljuset faller på honom reser han sig upp, greppar en handmick av 70-talssnitt och börjar sjunga.

Det som sedan följer är en text full av referenser både till andras verk (Kenny Rogers ”The gambler” mest iögonfallande) och den egna rika katalogen, berättad med en röst som liksom cirklar ovanför: ”I was like the laziest river./A vulture predisposed to eating off floors./No wait, I take that back/I was more like an ocean/stuck inside hospital corridors”.

Blicken är fängslande. Det finns något tidlöst över den, som om rösten som sjunger sig igenom ett album fyllt av jordiga pianon och skrapiga gitarrer har funnits där jämt. Nära lyssnarens öra, precis som de allra första sångarna med mikrofon, leder den genom ett landskap som är bränt.

”Have we met” tecknar ingen vacker bild av världen. Tvärtom säger Bejar i ”The raven” att vi gör bäst i att låta bli att ens titta på den. I ”Cue synthesizer” avfärdar han Europa och USA som ”same shit”, för att sedan vända sig inåt, mot ett närmast meditativt tillstånd där varje nytt instrument som ansluter till mixen presenteras ett efter ett.

Om gamla tiders crooners representerade trygghet och värme i en tid där optimism fortfarande inte var en synd borde stilen överförd till 2020 innehålla just detta: en distans, en misstro. Men också, självklart, en gentlemannamässighet.

På ingen sitter den kostymen så väl som på Dan Bejar. ”Have we met” är hans bästa släpp på nästan tio år, i ett projekt som imponerande nog aldrig tycks stagnera.

Bästa spår: ”Crimson tide”

