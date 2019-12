”Det är ett fruktansvärt slag för kulturlivet i Hässleholm”

Under stadsfesten i augusti delades flygblad ut på Stortorget i Hässleholm.

På flygbladet varnades för vad som riskerade att gå förlorat: ”1.206 kulturarrangemang för drygt 58.000 besökare.”

Siffran var framtagen av de tio studieförbunden i den till ytan största kommunen i Skåne. Den visade hur mycket de gjorde förra året.

Studieförbunden har länge haft ett ganska starkt stöd från kommunen. 2,2 miljoner kronor under 2018. Men i somras kom beskedet att allt stöd ska slopas.

Några månader senare, i december, har lussebullar och termoskanna med kaffe ställts på bordet i ABF:s lokaler i Hässleholm. Anders Berling, som är verksamhetsansvarig, lutar sig tillbaka mot väggen.

Han berättar att man för några dagar sedan träffades för sista gången med en av grupperna för personer med funktionsnedsättningar de arbetat med. Aktiviteterna har involverat allt från musik till bakning, datacirklar och körsång.

– Vi har kunnat köra vidare eftersom kommunen haft ett schyst bidrag. Fram till nu har 85 personer varit med. Nu blir det noll och ingenting. Det blir kommunens förlust, säger Anders Berling.

Anders Berling, verksamhetsansvarig på ABF i Hässleholm, menar att flera grupper för personer mer funktionsnedsättning måste avvecklas efter att stödet dragits in. Foto: Anders Hansson

Föräldrar och gode män har ringt upp och frågat vad som ska hända, berättar han.

– Det här har varit den enda stabila verksamheten för flera av våra deltagare. Vissa har varit med sedan starten för tio år sedan. Det är en del av deras identitet. Vi har skapat riktiga rockband och sångkörer som varit på olika platser och uppträtt.

Vid bordet sitter även Patrik Nilsson, folkbildningsutvecklare på Studiefrämjandet, som är här på besök. De senaste 19 åren har han jobbat med förbundet här i Hässleholm. Han hoppas att några av de föreningar man stöttat kan fortsätta leva, men menar att förutsättningarna försämras radikalt.

– Det sista du kan ta ifrån folk är kultur. Folk kommer alltid ha behov av det, att lyssna på musik och sjunga. Men nu tar man ifrån människor förutsättningar att göra det riktigt bra, att göra det tillsammans och att hitta andra som kan göra samma sak.

Patrik Nilsson har de senaste 19 år arbetat med Studiefrämjandet i Hässleholm. ”Det är tragiskt att våra kommuninvånare nu går miste om massa fantastisk verksamhet”, säger han. Foto: Anders Hansson

DN rapporterade på tisdagen om de kommunala besparingar i kulturverksamheten som väntas nästa år. Fler än fyra av tio kommuners kulturförvaltningar uppger i en enkätundersökning att de tvingas till besparingar.

En av de kommuner där kulturverksamheten drabbas hårdast är Hässleholm. Nära nio och en halv miljoner kronor försvinner från kultur- och fritidsförvaltningens budget. Två tredjedelar av den summan ska dras från kulturen.

– Det är ett fruktansvärt slag för kulturlivet, konstaterar förvaltningschefen Anders Rosengren.

Han ber om ursäkt för att arbetsrummet på andra våningen i Hässleholms kulturhus är stökigt.

– Jag bedriver verksamhet i stället för att hålla ordning på papper.

Besparingarna slår brett men tre delar drabbas tydligast. Förutom att stödet till studieförbunden slopas så läggs även bokbussen ned. Dessutom halveras verksamheten på integrationsprojektet Mötesplats Ljungdala.

Bild 1 av 2 Nina Carstens och Elisabeth Blom har arbetat med bokbussen i Hässleholm som nu kommer att läggas ned. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 2 Annika Toft är tillförordnad bibliotekschef och berättar att man nu försöker effektivisera arbetet så långt det är möjligt. Stök på biblioteket har tidigare under hösten lett fram till att fick minska öppettiderna på fredagar, men nu har situationen förbättrats, berättar hon. Foto: Anders Hansson Bildspel

Hur är det för dig som chef att behöva göra det här?

– Det finns ingenting kul i det över huvud taget. Jag har funderat jättemycket. När beskedet kom ställdes jag inför valet att vara en del av det här eller inte, säger Anders Rosengren.

En utväg hade varit att sluta.

– Valet hade nog varit ganska enkelt om politikerna kommit dragande med en besparing på två och en halv miljon på något som jag ansåg var helt uppåt väggarna galet.

Anders Rosengren, chef på kultur- och fritidsförvaltningen, beskriver nedskärningarna som en ”amputation av verksamheten”. Foto: Anders Hansson

– Men nu pratar vi om nio och en halv miljon. All bets are off. Det finns ingen vettighet i något av det här. Ingenstans kan man hitta små hål och plocka ut de summorna. Det är en amputation av verksamheten.

Just därför är han kvar.

– Jag känner att jag har en viktig roll att spela. Att försöka hitta någon form av balans i saker och ting.

I Anders Rosengrens ögon handlar prioriteringarna i Hässleholm mycket om ideologi. Förslagen att strypa eller minska stöden till studieförbund och integrationsprojekt är direkta förslag från Sverigedemokraterna, säger han.

SD är största parti i kommunen, som styrs av en minoritet bestående av M, KD och L. Restalliansen, som den ofta kallas, fick igenom sitt budgetförslag efter att kommunfullmäktiges ordförande lagt sin utslagsröst.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) tar emot i litet mötesrum intill receptionen i Stadshuset. Han säger att Hässleholm under lång tid haft en hög ambitionsnivå och satsat mycket på kultur jämfört med andra kommuner i Skåne och även nationellt.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Anders Hansson

– Vi orkar inte ha den ambitionsnivån i det här kärva ekonomiska läget. Vi har landat i att vi ska försöka skona skolan och barn- och ungdomsverksamheten.

Lars Johnsson ser två huvudförklaringar till den krisande ekonomin. Dels en demografisk utveckling med allt fler yngre och allt fler äldre, dels ”uppdrag från staten man inte fått kompensation för”, som han uttrycker det.

– Bland annat ett väldigt stort flyktingmottagande. Vi har inte fått kostnadstäckning för det mottagande vi gjort. Det innebär att vi måste hämta hem pengarna på annat sätt. Det blir en kombination av besparingar och en skattehöjning för 2020, något som smärtar mig som moderat. Vi har inte sett någon annan utväg.

Kollegan i alliansen Winnie Aronsson (L) är ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Enligt henne stod valet när besparingar krävs mellan att antingen slopa stödet till studieförbunden eller bidragen till fritidsgårdarna.

Det var antingen eller?

– Ja, så var det. Det var tufft, säger Winnie Aronsson, som menar att det var alliansen som på möten beslutade om sina prioriteringar.

Studieförbunden har varnat för att det kan få stora konsekvenser. Tror du att de kan fortsätta finnas kvar?

– De får regionbidrag och statliga bidrag, så det tror jag. Dock i mindre skala kanske.

Tror du att Hässleholm som kulturkommun kommer att klara sig?

– Ja, det är jag helt övertygad om att den kommer. Men vi får landa i det här och jobba vidare med god kvalitet framöver.

Kommunstyrelsens ordförande håller inte heller med om att det sker en nedmontering av kulturen i Hässleholm.

– Det har pratats om ”slakt” och så vidare. Vi kommer fortfarande att ligga över snittet både i Skåne och i riket, säger Lars Johnsson.

Det stämmer, enligt tidigare mätningar från Myndigheten för kulturanalys, att Hässleholm legat över snitten för kulturutgifter per invånare. Men enligt Anders Rosengren ska man tolka den statistiken med försiktighet.

– Man måste titta på vad som ingår. Bland annat har vi en förhållandevis hög kulturkostnad på grund av kulturhuset, jämfört med andra kommuner som inte har ett lika dyrt hus, säger han.

På central nivå har flera av Sveriges studieförbund sett tecken på att kommunala stöd i kommunerna ligger i riskzonen.

– Vi ser med oro på utvecklingen. Man nedmonterar folkbildning och kulturverksamhet runt om i landet. Det är inte bra. Det är verkligen inte bra, säger Joachim Lindqvist, tillförordnad förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan.

– Vi är väldigt bekymrade över det här. De minskade kommunala bidragen får en direkt påverkan på kulturen, säger Gustav Öhrn, förbundschef på Studiefrämjandet.

24 kommuner ger under 2019 inget stöd till studieförbund, enligt siffror från bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden. Jämfört med i fjol har det totala kommunala stödet minskat med nio miljoner. En tvåprocentig nedgång, undantaget inflation.

– Vi har lång trend av nedskurna anslag från kommuner, landsting och regioner. På 25 år har 70 procent av anslaget från kommunerna dragits ned, realt sett. Det är en massiv nedskärning, säger David Samuelsson, generalsekreterare på Studieförbunden.

Han ser tre huvudsakliga typer av argument som används för att motivera att stöd dras in: ekonomiska (att kommuner har ont om pengar), marknadsmässiga (att människor bör betala själva för att delta) eller ideologiska (att politiker inte gillar förbundens inriktning).

Ann-Sofie Olding, förbundschef på Medborgarskolan, säger att situationen för studieförbunden varierar stort i landet men att man i vissa kommuner kan se en ”påtaglig neddragning av bidragen”.

Hur ser ni på att stödet i Hässleholm tas bort helt?

– Det är svårt som enskilt studieförbund att ha synpunkter på prioriteringar i en specifik kommun. Men givetvis beklagar vi att man inte förmår lyfta blicken och se de fördelar närvaron av studieförbund ger i kommunen kulturellt, socialt och vad gäller samhällsnytta.

När Hässleholm slopar det kommunala stödet till studieförbunden riskerar det att få följdverkningar, menar flera av de DN talat med.

Medborgarskolan framhåller att det blir en ”dubbel” förlust eftersom regionen kopplar sin bidragsgivning till kommunens.

Anders Rosengren påpekar att det för kommunen kan innebära förlorade hyresintäkter, då studieförbunden kommer att hyra färre lokaler.

Dessutom får förbunden svårare att stötta det lokala föreningslivet. Och i och med besparingarna ska föreningsstödet minska med sju procent nästa år.

En av de äldre kulturföreningarna i Hässleholm är musikforumet Perrong 23. De har funnits sedan 1977 och huserar nu ett tegelhus i närheten av stadshuset.

Sofie Ward, som är medlem i föreningen, visar runt i lokalen. Här syns spår efter en mängd konserter och fester. Flera framgångsrika band har kommit från Hässleholm men Sofie Ward har sett att många lämnat staden.

– Allt har gått ned sedan de började riva replokaler. För tio år sedan fanns det hur många som helst här. Jag tror inte att folk ser någon framtid i att uttrycka sig genom kulturen, säger Sofie Ward.

Sofie Ward är medlem i Hässleholms musikforum, Perrong 23, som grundades 1977. De kallar sig själva för ”Sveriges näst äldsta musikforum” – bara Pipeline i Sundsvall sägs vara äldre. Foto: Anders Hansson

”Perrongen”, som hon kallar den, har varit en mötesplats för många musikintresserade. Ofta snackas det om spelningarna som Bob Hund och Slagsmålsklubben gjort här. Och när punkbandet Lastkaj 14 spelade i fjol hade några fans åkt nattåg från Skellefteå för att se dem på plats.

– Bidragen från kommunen har dragits ned under lång tid. Det har nära på halverats sedan jag började vara aktiv. De flesta ser nog ”Perrongen” som en liten vårta som biter sig fast på kommunens kropp, säger hon och skrattar.

I fjol stod föreningen i centrum för en debatt som även fick nationellt intresse. Deras bidrag riskerade att dras in helt sedan politiker i Hässleholms kulturnämnd reagerat mot bokningen av ståuppturnén Funny Fuckup. En av de medverkande var den då omtalade komikern Anton Magnusson, delvis känd under artistnamnet Mr Cool.

Han kom aldrig hit den gången men kommunen skickade en tjänsteman till Perrong 23 för att se om föreningen ”följer nämndens riktlinjer”. Bidraget för föreningen blev till slut kvar och i vår har man bokat en ny föreställning med Anton Magnusson och kollega Simon Gärdenfors. På grund av kontroverserna i fjol hålls spelplatsen än så länge hemlig.

– Hela den debatten blev så komisk så vi kände att vi måste boka dem igen. Hittills har vi inte fått en enda reaktion. Men det kommer säkert, säger Sofie Ward.

I källaren till ABF:s lokaler i Hässleholm ligger sopsäckar på golvet. Ett trumset har skruvats isär. Pukorna har staplats på bastrumman.

På väggen i källaren hänger en reklamplansch för 2012 års upplaga av musikfestivalen Siesta. En konkurs tvingade festivalen att lägga ned, men det året var lineupen mycket namnkunnig.

Långt ned på listan, under band som Death Cab for Cutie, NOFX och The Hives står namnet på en av världens i dag mest kända rappare, Kendrick Lamar.

Det är rätt stort, att han var här?

– Jo, men jag minns 2009, svarar Patrik Nilsson på Studiefrämjandet och fortsätter:

– Då slängde de i väg förfrågningar till både Placebo och Sonic Youth utan att tro att någon ens skulle svara. Men båda tackade ja till att komma hit. Det var en annan tid för Hässleholm.

Studiefrämjandet och ABF vill båda försöka behålla kontoren i kommunen. Det är en strategiskt bra plats att utgå från i regionen. Men färre aktiviteter kommer det att bli – mer fokus läggs på andra kommuner.

Vad går förlorat med indraget stöd till studieförbunden i Hässleholm? Det är svårt att svara på, menar de representanter vi träffar. Att beskriva värdet, inte minst det ekonomiska, är något som alla som jobbar med kultur kämpar med.

Patrik Nilsson gör en liknelse med Youtube och vad som sker när människor som fastnar i tittandet på en och samma typ av kanaler. Då blir de fast i ett och samma tänkande, menar han.

– Vi kommer in med andra möjligheter. Om inte det görs, då riskerar många människor att aldrig få andra intryck. De förlorar möjligheten att mötas och utvecklas tillsammans med andra, exempelvis i en musikstudio. I stället skapas en likriktning och det är väldigt farligt, säger Patrik Nilsson.