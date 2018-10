”Det är så mycket fjanterier och larv i Stockholm”

Gabriel och David har fått sparken från sina tidigare jobb på en byggarbetsplats och i en bar. Cheferna ställde ultimatum: ha kvar jobbet eller åk på er turné. Nu har bröderna ont om pengar. Skojar om att de behöver ta gemensamt sms-lån för att köpa mat. Just den här dagen har de bara käkat en korv.

– Det går inte att jobba när vi är i studion sju dagar i veckan. Pengarna kanske kommer om två år, säger Gabriel.

– Att göra musik är ungefär som ett osäkert pensionssparande, utan att ha lön nu, säger David.

De är tillbakalutade i en soffa i rummet utanför den några kvadratmeter stora studion som ligger inklämd i ett co-working space på Östermalm i Stockholm. Det är en urban, ljus och hipp plats där unga kreatörer delar kontorsutrymme.

Här skapar Gabriel och David, tillsammans med producenterna från Studio 2007, musiken till Junior Brielle. Med elektroniska melodier grundade i en norrländsk melankoli har duon slagit upp ett nytt utrymme på den svenska popscenen – och samtidigt slagit sönder laptops på scen.

De vet inte var det ska landa men just nu är varje dag kul. Förra veckan blev Junior Brielles nya singel ”VM 94” veckans låt i P3. ”Just nu förkroppsligar bröderna Röhdin från Östersund allt jag älskar med musik”, skrev DN:s Fredrik Strage i en krönika tidigare i år, och ”inte sedan Urban Cone så har svensk pop känts lika hoppfull”, menade Gaffa i en recension.

Gabriel Röhdin, till vänster, är drygt sex år äldre än brodern David. Foto: Anette Nantell

Gabriel och David gör allt tillsammans: bor, jobbar, festar. De rör vid varandra, ser till att frisyrerna ligger rätt när de ska fotas. Gnabbas i stunder men avslutar också varandras meningar. En storebror och en sex år yngre lillebror som bestämt för sig för att hålla ihop.

– Om vi får pengar någon gång kanske vi en dag flyttar isär, säger Gabriel och ler.

Gabriel och David växte upp i jämtländska Brunflo, ett långsträckt samhälle länge präglat av sin plats intill järnvägen, dryga milen söder om Östersund. De beskriver själva Brunflo som en håla: moppe, prilla, slagsmål och tjuvrökning på Kastalskolan – ”lite Fucking Åmål-känsla”. Men samtidigt vackert beläget intill en av Storsjöns vikar, tryggt och vänligt – här hjälptes man åt. Fakta.Junior Brielle Namn: Gabriel och David Röhdin. Födda: 1988 och 1995 i Brunflo, Jämtland. Familj: Mamma Sesel, pappa Torgny, mellanbrodern Samuel och äldsta brodern Jonatan. Bor: I Solna. Bakgrund: Medlemmar i rockbandet Gretzky. Startade 2017 bandet Junior Brielle. Aktuella: Låten ”VM 94” släpptes förra veckan. Släppte i våras ep:n ”Blod” och arbetar på ett debutalbum som planeras till våren. Inspireras av: SIA, Beatrice Eli, Robyn, Christine and the Queens, Dolce.

Mamma, pappa och de totalt fyra bröderna bodde tillsammans i en blå villa med en bakgård som ständigt, vinter som sommar, var områdets fotbollsplan. Det mesta kretsade kring fotboll: gång på gång frågade bröderna sin mamma om de inte kunde flytta till Brasilien och byta medborgarskap. Det kändes larvigt att bara ha Sveriges landslag att sikta mot.

Bröderna var talangfulla och i gamla resultatrapporter från lokalfotbollen dyker namnet Röhdin ofta upp. Storebror Gabriel slog rekord som yngsta debutant i Brunflos A-lag och spelade under en period med ungdomslagen i Östersunds FK, innan han skadade knäna. David å sin sida värvades som 16-åring till allsvenska Gefle IF, flyttade ensam hemifrån och togs ut till läger med pojklandslaget.

Men båda tappade lusten. Eller snarare tron på att det finns en djupare mening med att spela fotboll. David tog en höstdag för sex år sedan beslutet att flytta hem till Brunflo och trappa ned. Allt hade blivit slentrian. Hemma fick han hänga med sina äldre bröder och deras kompisar, gå på Storsjöyran, spela musik och dricka öl.

– Jag började tänka på andra saker, sådant som inte blev besvarat av fotbollen. Det var bara jobbigt och kändes som att jag tappat bort sjutton år av livet, säger David nu.

Bröderna Röhdin trixar med fotbollen på Tele2 arena. Foto: Anette Nantell

Vad hände när du kom hem?

– Jag slutade träna helt och gick ned typ tio kilo på en månad när alla muskler försvann. Sedan bytte jag ut fotbollen mot fest och började kröka.

Genom festandet och musiken kom David än närmare sin storebror Gabriel som då drivit runt några år i rotlöshet. Brödernas centrum i hemmet hade förflyttats från bakgårdens fotbollsplan till källaren dit ett begagnat trumset köpts in. Gabriel köpte sin första gitarr med pengar från ett sommarjobb som fårslaktare i Norge.

– Steg ett för att bli någon form av artist är att åtminstone ha en gitarr. Men låtarna kom kanske inte flygande ändå.

Fem år senare sålde jag gitarren till en kompis när mamma och pappa var borta. Jag behövde pengar för att köpa öl.

David fick sin första elgitarr i julklapp efter att ha sett filmen ”Walk the line” och önskat att få ha samma gitarr som Joaquin Phoenix, som gör rollen som Johnny Cash.

– Visste du? frågar han och vänder sig mot Gabriel: Fem år senare sålde jag den till en kompis när mamma och pappa var borta. Jag behövde pengar för att köpa öl.

Att våga göra musik var att kliva över en tröskel. Mamma sjöng förvisso i kyrkokör och pappa kunde en låt på gitarr och lät Van Morrison stå på i hemmets högtalare. Från Östersund hade också artister som Vapnet och Annika Norlin (under artistnamnen Hello Saferide och Säkert!) visat vägar till en nationell musikscen. Men hur blir man artist från Brunflo? Viktigast för bröderna Röhdin var The Strokes, bandet som räddade rocken i mitten av 2000-talet. I källaren lärde de sig spela Strokes-låtar, likväl som låtar av Oasis och Arctic Monkeys.

– När banden började göra dålig musik, då försökte vi göra bättre versioner av låtarna. Vi analyserade otroligt mycket musik där i källaren men från början var det en hemlig grej. Man kunde torska hårt i status om det kom ut att man startat band. Musikbranschen var svår att greppa, det var i princip som att vilja bli astronaut, berättar Gabriel.

Foto: Anette Nantell

Var hittade ni modet?

– Det finns en trygghet i att det är svårt. Då är det bara att köra på, eftersom de flesta tror att det aldrig kommer att gå. Men oron fanns, man ville inte att människor runt omkring skulle tycka att man försökte så hårt men i grunden var rätt dålig.

David involverades allt mer i projektet som Gabriel varit med och dragit igång, bandet Gretzky. Det var småskitig garagerock, inspelad i en replokal. Bandet fick skivkontrakt på ett independentbolag och ambitionerna var höga, om inte naiva. De ringde hundratals samtal till landets topproducenter och frågade om de ville hjälpa till att spela in. Till slut fick de en inbjudan från Mats Björke, klaviaturspelare i Mando Diao, att under några veckor hänga i hans studio på Rörstrandsgatan i Stockholm.

I dag minns Gabriel och David dagarna i den studion som ”debaclet” och ”vilket jävla fiasko”. David börjar berätta:

– Vi var jättenaiva då och tänkte: ”Varför händer det aldrig någonting?” Vi tyckte låtarna var feta, åkte till hans studio och så lät det asdåligt. Bara bedrövligt.

– Då bestämde vi oss för att göra det själva. Bara jag och David, säger Gabriel.

Gretzky bröts upp. Och några år senare ska bröderna ofta citera raderna från Les Big Byrds låt ”Two man gang”: ”Vårat gäng är bara du och jag, alla andra kan dra åt helvete.” Stockholm hade allteftersom blivit en bas, men under några månader drog de hem till Jämtland för att satsa på det egna projektet.

De flyttade in i en gammal generalsvilla på ett militärområde i Östersund. En kompis föräldrar hade åkt utomlands och lämnat över nycklarna. Det var iskallt i stenrummen. Huset blev en fritidsgård för vuxna: tv-spel, musik och alltid fest.

– Under en lång period var det mycket av det goda. Inte så många rena tankar. Det fanns egentligen ingen anledning att kliva upp på morgnarna, berättar Gabriel.

Foto: Anette Nantell

Romantiserar ni den tiden i dag?

– Som alltid minns man det roliga. Men om jag tänker efter förstår jag att vi hade varsin lätt depression. Vi var inte så glada när vi vaknade. Men även sånt kan behövas för att vilja bli bättre och göra något som man mår bra av, säger Gabriel.

– Det är en jakt på välbefinnande som vi hållit på med. Och mycket talar för att det vi håller på med i dag skulle kunna vara en väg mot det. Samtidigt som det är väldigt mycket oro också, säger David.

– Ja, det är klart man är ängslig. Särskilt nu, när många tittar på en. Även om det är vad man vill, säger Gabriel.

Ur dekadensen kom samtidigt melodier. Det var i generalsvillan som refrängen till ”Säg aldrig ditt namn” tog form, låten som skulle bli Junior Brielles känsliga genombrott. Skapandet av den är samtidigt ett exempel på brödernas metodik i att skriva musik. De startar där melodin och orden är som starkast. I det här fallet runt de stillsamma, men ursinniga, raderna: ”Bitch I give up, I’m so tired, so tired of trying, från och med i dag gör jag det själv”.

Det skapas nog en rimlig människa om man är från Brunflo. Flera av de vi fortfarande jobbar med kommer därifrån, de är vänner på ”Europanivå”, på hög nivå.

Allteftersom hade de börjat leka med inpluggade synthar och arpeggiotoner. Det skulle vara både ”vackert och coolt”, som de ofta säger. Aldrig vill de förställa sig, göra något som inte utgår från dem själva. De fick mana på varandra att arbeta om versernas texter: gräva djupare i sig själv och dra upp vad som är äkta. Deras duo var skapad: ”Junior” kom från Gabriels smeknamn på sin lillebror; ”Brielle” från en ordlek med storebroderns förnamn.

Vad finns i er som visar att ni är från Brunflo?

– Underdog-mentaliteten. Det är så otroligt mycket fjanterier och larv, dels i Stockholm som stad och geografisk plats, dels i musikbranschen. Det påverkar inte oss. Vi är immuna mot larv. Sen finns väl ett vemod, säger Gabriel.

– Jo, det skapas nog en rimlig människa om man är från Brunflo. Flera av de vi fortfarande jobbar med kommer därifrån, de är vänner på ”Europanivå”, på hög nivå. Av någon anledning trodde man när man var liten att folk från Stockholm var ballare än en själv, säger David.

– Folk här kan förvisso hålla låda, och det gillar man ju. Men kolla till exempel på mode- och reklambranschen och folk på höga positioner där. Jag vet inte vem de har som förebild eller varför de är så otroligt osköna att ha att göra med. Att slicka uppåt och sparka nedåt, det är en underlig evolutionär egenskap. Det är ingen som tycker om det, säger Gabriel.

Foto: Anette Nantell

Första Junior Brielle-låten som blev publik var ”I luften” som fanns med på några av deras kompisars skidfilm. De blev inbjudna till Studio 2007 på Östermalm, där flera tidigare medlemmar i bandet Vita Bergen producerar musik. Det var här, inklämda på några kvadrat, sida vid sida framför ett par skärmar som ”I luften” färdigställdes förra sommaren.

Första spelningen ägde rum på en svartklubb vid Hornstull, en månad efter låtsläppet. På ett filmklipp från den dagen hör man hur hela publiken sjunger med, insläppet hade fått stängas för att för många ville komma in. Ett par månader senare kom ”Säg aldrig ditt namn”, innan Junior Brielle i våras gjorde en kupp mot medierna när ep:n ”Blod” presenterades: i pressutskicket skickade de med polaroidbilder och droppar av sitt eget blod.

Dagarna därpå skrev Fredrik Strage, efter en spelning på Lilla Hotellbaren, att Junior Brielle har ”den avundsvärda förmågan som nästan bara nya band besitter: att nollställa allt, få det förflutna att blekna och nuet att spraka”. Strage själv fick ta med sig en souvenir hem; den Macbook som Gabriel slog sönder som avslutning på spelningen.

Hela sommaren har vi mått dåligt. Det är väldigt bipolärt i en sån här process.

Året har fortsatt med inbokade spelningar på femton orter, bland annat som förband till Hästpojken. I början av oktober kom också singeln ”VM 94”. I låten citerar de Karin Boyes dikt ”I rörelse med”, orden som förbundskapten Tommy Svensson reciterade för det blivande bronslaget inför kvartsfinalen mot Rumänien – och även de rader som öppnar SVT:s VM-krönika från samma år:

Den mätta dagen, den är aldrig störst.

Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd –

men det är vägen, som är mödan värd.

David visar upp en bild som deras mamma skickat över i dagarna. Det är vhs-bandet där VM-krönikan spelats in. Bröderna såg den säkert hundratals gånger under barndomen. David berättar att Karin Boye-dikten var den första dikt han hörde, och den enda han kan i dag.

– ”Oändligt är vårt stora äventyr” passade också rätt bra på vad vi går igenom, säger Gabriel.

Foto: Anette Nantell

Vi åker bil över Skanstullsbron efter en plåtning på Tele2 arena. Bröderna saknar ibland fotbollen, men vill inte att det ska bli för mycket snack om den: ”Det vore riktigt osoft om du satte rubriken ’Fotbollskillarna som blev rockstjärnor’”, säger Gabriel. David berättar att han mått dåligt innan ”VM 94” släpptes, att han ifrågasatte allt de gjort och allt de har på lager som väntar på att komma ut.

– Hela sommaren har vi mått dåligt. Det är väldigt bipolärt i en sån här process. Det är fler och fler människor som ska in och tycka. En konstig grej är också att folk tror att man har något att säga bara för att man är känd för fler personer, säger David.

Ni säger att ni inte vill förställa er och inte vara något som ni inte kan stå för. Vad menar ni med det?

– Majoriteten av alla popartister har samma image, tar på sig streetwear och sjunger om saker de aldrig upplevt. De sparkar in öppna dörrar och tävlar om vem ska bli kändast eller vem som får flest likes, säger Gabriel.

David fortsätter:

– De är kappvändare. Vi är inte den typen av artister där kändisskapet blivit en sport. Vi blev inte popstjärnor när vi var 14 år och jag vet inte om vi är det nu heller. Jag vet svenska band som får hjälp med allt och knappt kan boka sina flyga-hem-över-julen-biljetter. Då har man blivit efterbliven.