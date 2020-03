”Det är viktigare att göra det man verkligen tror på än att anpassa sig”

Mormor ville att han skulle bli laestadiansk predikant.

– Jag fick göra en provpredikan när jag var tolv, berättar Fredrik Österling medan jag och DN:s fotograf Anders Hansson håller på att frysa fingrarna av oss i den skånska snålblåsten. Själv har han dragit på sig tumvantarna i renskinn.

Vägen till jobbet som konserthuschef i Helsingborg har, med hans egna ord, varit krokig. I grunden är han tonsättare. Men ett engagemang i konstnärernas villkor ledde in på det kulturpolitiska spåret och så småningom vidare till ledarskapsrollen.

– Från början var jag ganska ovillig till allt det där. Det kändes mer som om jag blev tagen i anspråk bara för att jag hade munläder, säger Österling och beskriver hur obekvämt det kändes att lämna ”kompositionsbubblan”.

Vi ses i början av februari, dagen efter att konserthuset uppmärksammat den samiska nationaldagen med en specialbeställd ”Aednan”-konsert för jojk och viola av Andrea Tarrodi samt en fotoutställning i foajén som pågår hela våren. Österlings sätt att tala är på samma gång drastiskt och sakligt, ibland med inslag av byråkratiska. Övertygande. Han säger att Tornedalsperspektivet med mångspråkighet (mormor nu igen) gjort honom till en språklig kameleont. Möjligen är han lite av en kameleont även som person.

– Vem är Fredrik Österling? upprepar han, skrattar och suger lite på svaret. Det är en fråga jag ställer mig varje dag.

Foto: Anders Hansson

På skrivbordet ligger klaverutdraget till hans nya miniopera om Svenska Akademiens kris, ”Makten och härligheten”, som ska uruppföras i mitten av mars. Dagjobbet – ”minst nio till fem plus konserter” – slukar både tid och energi. Dessutom har han sedan tidigare relationer tre barn att besöka i Stockholm och ytterligare två därhemma. Komponerandet får ske på nätterna när familjen sover.

– Så här har det varit i tjugo år. Jag tror att det är ganska osunt, men det är så jag fungerar. Drivkraften att skapa någonting blir jag inte av med. Om jag inte komponerar musik så sätter jag mig ner och skriver en debattartikel mer eller mindre väl övervägt utan tanke på konsekvenserna för egen del.

Varifrån kommer den här drivkraften att utmana?

– Jag har funderat en del på det och börjat förstå att det säkert ligger en massa nedärvda trauman bakom, säger Österling och återvänder till sitt samiska ursprung.

Mormors far var samisk laestadianpredikant. Han var med och startade väckelserörelsens stränga gren ”de förstföddas församling”. Österling läste många av förfaderns brev om hur han ”slogs för den rätta tron” och kände igen dragen.

– Jag är inte alls enig med min mormors fars världsbild. Men någonstans har jag fått med mig tanken att det är viktigare att försöka göra det man verkligen tror på än att anpassa sig till ett kollektiv, vilket det än må vara.

Själv har Österling rört om i repertoargrytan och hoppas att hans energi, åtminstone en bra dag, smittar av sig. Men han tror också att många medarbetare på Helsingborgs konserthus under de två första åren var ”lite chockskadade” av det förändringsarbete han drog i gång när han tillträdde som chef 2016.

– Plötsligt gör vi en massa saker som man inte har gjort här förut. Alltifrån programmens innehåll och inriktning till att musikerna spelar levande klassisk musik till yoga eller musik för bebisar. Allt sådant som handlar om att bygga broar med en omvärld som man kanske inte har bekymrat sig om så mycket tidigare i den här branschen och det där går inte utan växtvärk, konstaterar han.

Foto: Anders Hansson

Flera av de nya greppen har uppmärksammats internationellt, men också varit tacksamma att avfärda som pr-trick. Österling har lätt för orden – nästan lite för lätt, menar han – och säger att han borde ha en redaktör bredvid sig på daglig basis. Samtidigt är det uppenbart att han trivs med att vara i polemik, där det så att säga ”bränns lite grann”. En inställning som också präglar hans sätt att driva ett modernt konserthus.

– Jag ser mitt uppdrag som att jag ska bidra till att skapa ett samtal kring musiken, där det finns olika, gärna starka divergerande uppfattningar. Att du har någon som tycker att det här var fantastiskt och någon som tycker att det här var rena skiten. För det är där det finns en dynamik. Det här ljumma, att köra mezzoforte hela tiden är inte min grej.

I bokhyllan bakom honom står det snart tio år gamla porträttalbumet ”Narcissus”. När Helsingborgs symfoniorkester för tre år sedan presenterade konsertsäsongen utifrån de sju dödssynderna valde han att programlägga sin egen accordeonkonsert ”Endymion – the sad (yet instructive) tale of a moonstruck young man” på temat högmod. Kombinationen hybris och humor känns på något sätt typisk för Österling som länge varit en stridbar figur i svenskt musikliv. Inte minst sedan han var sekreterare för Orkesterutredningen som skapade debatt när den presenterades 2006.

– Orkesterutredningen bidrog inte alls till att mina aktier i orkestervärlden stärktes eftersom jag lyfte på ett antal stenar som många helst hade sett förblev olyfta, säger han.

Foto: Anders Hansson

Ryktet om den klassiska musikens nära förestående död var betydligt överdrivet, hävdade kritikerna. Att utredningen även pekade på den ofta svala relationen till den samtida repertoaren och bristande jämställdhet som några av de inre hoten mot orkestrarna bidrog till ett skeptiskt bemötande. Men Österling stod på sig. Att försvara ett repertoarval utifrån aspekter som kvalitet och naturligt urval är ett synsätt han inte har mycket till övers för.

– Det är fullständigt bisarrt att påstå att historien är något av Gud givet. Det är ju aktiva händer som har tagit bort och plockat in, en form av omvänd kvotering. Det finns otaliga exempel på kvinnliga tonsättare som har varit hyllade i sin samtid och sedan blivit beskrivna som pianofröknar.

Under parollen ”Skippa helskägg!” tog Österling som chef för Blåsarsymfonikerna initiativet till en helt och hållet jämställd konsertsäsong 2010/2011. Han var även vd för konserthuset på Nybrokajen 11 som då hade svidat om till Musikaliska. Men verksamheten drogs sedan tidigare med ett budgetunderskott. När landstinget meddelade att man inte tänkte bevilja något förskott uppstod ett politiskt dödläge. Österling avgick i protest. Dessutom hade han just gått igenom en skilsmässa och konstaterar att alla inte står ut med någon som ständigt är i ”skaparläge”. Mitt i tystnaden som uppstod började han skriva deckare som terapi.

Spänningsromanen ”Ond musik” gavs ut 2018 och handlar om en dirigent som blir levande flådd under Östersjöfestivalen. En pensionerad polisutredare får uppdraget att lösa fallet och till sin hjälp får hon David Westerdahl, en tonsättare på dekis som bland annat jobbat med statliga kulturutredningar…

– När jag hade avgått med buller och bång från Blåsarsymfonikerna tänkte jag: Nu har du ett antal val. Du kan gå ner dig eller du kan försöka hitta ett sätt att återuppbygga det här. I vakuumet började jag måla upp någon sorts inre bild av en Fredrik Österling som väljer den dumma vägen och blir sin egen karikatyr. Det blev David Westerdahl som har många gemensamma drag med mig, men samtidigt är han skruvad rätt många varv till.

Foto: Anders Hansson

Övriga likheter med svenskt musikliv är, som det brukar heta, en ren tillfällighet. Men under ytan bubblar ett intresse för kulturens maktstrukturer. Man anar att Österling inte är särskilt imponerad av ”den goda litteraturen” och kulturens plats på parnassen.

– Även musiklivet är som gjort för att skapa elitära maktstrukturer, förtryck i olika former. Det måste vi hjälpas åt att peta hål på, säger han.

Kanske beror attityden på Österlings egen bakgrund, född i Gällivare och uppvuxen i både Tornedalen och Paris. Föräldrarna beskriver han som första generationens akademiker ”i en lång linje av bönder, kyrkfolk och samer”. Mamma Maj-Siri är bildkonstnär och musiken kom Fredrik Österling första gången i närkontakt med i Paris. Pappa Ulf undervisade på Svenska skolan där, men framför allt var han jazzmusiker och skrev filmmusik.

– Jag bodde i Paris mellan tre och sex års ålder. Sedan flyttade vi tillbaka till Gällivare. Farsan jobbade mycket med att plocka dit stråkkvartetter och sådant från dåvarande Rikskonserter på 1970-talet så jag fick möta många olika musikstilar trots att min religiösa mormor hade lite svårt för det där.

Österling beskriver hur han från tidig ålder tittade in i den kulturvärld han själv aspirerade på att bli en del av och undrade varför folk inte var gladare. Han förstod inte vitsen med att man måste bry sig om sådant som sonatform för att bli insläppt.

– Jag menar inte att man ska dumma ner, för att använda en anglicism. Men vi kan inte bara kväva konsten i någon sorts filt som vetenskapens lite tråkigare lillebror. Det finns något fint med att värna, men man kan också värna ihjäl någonting.

Inom den klassiska musiken handlar det om att våga utmana den bubbla, där han menar att vi är överens om en massa saker som vi egentligen aldrig har pratat om.

– Vi har till exempel inte talat om att Beethovens åtta kanske är lite tråkig, säger Österling och avbryter sig själv mitt i en utläggning om 250-årsjubilarens ”show off”-symfoni:

– Kaffet!

Österling rester sig abrupt, stegar ut ur rummet och hämtar varsin kopp svart kaffe åt oss. Jag får en Birgit Nilsson-mugg och en varning om starkt innehåll. Sedan fortsätter han:

– Jag är också en produkt av vår kanon och det här sättet att se på musik, så för min egen del handlar det om att utmana mig själv och mina förutfattade meningar. Men även om att utmana min egen drift att hela tiden utmana. Det får inte blir spekulativt eller dumt, bara för att.

Foto: Anders Hansson

”Årets nytänk” står det på statyetten som liknar en svart spiraltrappa. Österling och symfoniorkestern fick i fjol ta emot utmärkelsen från Helsingborg stad för att enligt motiveringen ha ”tänjt på gränserna för hur kulturen kan delta i och driva samhällsdebatten i hållbarhetsfrågor”. Ett av projekten var ”Bögtåget”, kantaten som Österling komponerade till tenoren Rickard Söderberg som svar på ett hatbrev. Det andra var det så kallade ”Flygstoppet” som handlar om att orkestern från och med i höst prioriterar att samarbeta med solister och dirigenter som väljer andra färdmedel än flyg.

– Jag tror inte att vi kommer att lyckas undvika flygandet fullt ut. Men jag är otroligt glad över att det här har blivit en snackis. Det har öppnat nya dialoger med andra orkestrar som har ambitionen att försöka hitta hållbara sätta att jobba på, säger Österling.

Artistagenturerna är, som han säger, ännu lite yrvakna. Men flera har varit hjälpsamma och försökt pussla ihop scheman så att någon som exempelvis råkar befinna sig i Berlin skulle kunna ta tåget upp till Helsingborg och minimera det totala koldioxidavtrycket. Själva idén väcktes av cellisten Jakob Koranyi.

– Till vår förvåning ville han åka nattåg från Stockholm, säger Österling och berättar om hur den gästande solistens fråga om klimatkompensation genererade en diskussion i orkesterns konstnärliga råd.

– Efter många långa diskussioner med musikerrepresentanterna kom vi fram till att vi förr eller senare kommer att vara tvungna att bidra så det är lika bra att vi försöker.

Satsningen ser han som en ”långboll”, att man är med och startar samtal som på sikt kanske kan bidra på riktigt.

– Jag kände mig nästan som ”orkester-Greta” när jag fick en inbjudan från schweiziska orkesterunionen som ska ha ett möte i Luzern i augusti. De vill att jag ska komma ner och prata om vår strategi så det blir till att sätta sig på tåget ner dit.

Fredrik Österling Född 1966 i Gällivare och numera bosatt i Helsingborg tillsammans med hustrun – barockmusikern Kate Hearne – och två barn. Har sedan tidigare tre barn i Stockholm. Pluggade till musiklärare med trumpet som huvudinstrument vid Musikhögskolan i Örebro och studerade vidare till tonsättare i Göteborg för bland annat Lars Johan Werle. Har skrivit tio operor samt ett sextiotal kammar-, kör- och orkesterverk. Hans senaste oboekonsert ”Máttáráhkka” uruppfördes av Thailands filharmoniker i höstas. Debuterade 2018 som deckarförfattare med ”Ond musik” (Visto förlag). Arbetade under några år som sakkunnig på Kulturdepartementet och var sekreterare för den statliga orkesterutredningen ”Den professionella orkestermusiken i Sverige (SOU 2006:34)” med uppdraget att utreda svenska orkestrars villkor och finansiering. Tog under sin tid som vd för Stockholms Läns Blåsarsymfoniker och Musikaliska 2009–2012 initiativet till orkesterns ”Skippa helskägg!”-satsning, den helt jämställda konsertsäsongen 2010/11. Var under en kort period kulturskolechef i Södertälje. Är sedan 2016 chef för Helsingborgs konserthus och symfoniorkester. Aktuell med minioperan ”Makten och härligheten” om Svenska Akademiens kris med libretto av musikjournalisten Hanna Höglund som uruppförs den 19 mars i Helsingborgs konserthus. Visa mer

Klimatinitiativet ledde också till att en brittisk tonsättare, Colin Riley, tog kontakt och erbjöd sig att till nästa säsong skriva ett stycke som skulle inspireras av tågresan från London till Helsingborg.

– Han kommer att komponera ett femsatsigt verk baserat på intryck från fem stationer längs vägen hit. Sedan hoppas vi kunna göra den resan med orkestern, fast omvända vägen, berättar Österling.

Det här är alltså mannen som betraktar Riksdagens kulturpolitiska mål som sin karta, men har skrivit satiroperan ”Näsflöjten” om desamma. Som fått fart på orkestervärldens diskussion om flygets klimatpåverkan, men ändå blev tvungen att flyga till Bangkok för uruppförandet av sin nya oboekonsert ”Máttáráhkka” i augusti. Och som bland annat bloggat om just vikten av att kunna tänka flera tankar samtidigt. Men ”Makten och härligheten” då, vad var det som var så operamässigt intressant med Svenska Akademiens kris? ”Statusfallet”, svarar Österling.

– Det som är kittlande är just det här: Vad händer med människor när ens självbild totalt har rämnat? Där finns förstås också en hel del ofrivillig komik som gränsar till det läskiga, fortsätter han och nämner en aria för rollen som poeten Stig Larsson.

I operan, med text av musikjournalisten Hanna Höglund, figurerar såväl akademiledamöter som grundaren Gustav III och annat ”Klubbfolk”. Österling resonerar kring den absurda situation som uppstår när människor på individuella meriter föses samman till ett osannolikt kollektiv och kommer fram till att den svenska akademien blev en sorts ”Krylboversion” av sin franska förebild.

– När Horace Engdahl förmodligen känner att hans plattform har försvunnit dinglar han liksom i luften och blir mer och mer kritisk mot sina kollegor med bibehållen retorik. Det är något djupt mänskligt det där, rörande och upprörande.

Vilken sorts tonspråk födde då det här?

– Det blir den rämnande fasadens tonspråk. I min musik vittrar hardcoremodernismen sönder och blir till wienklassicism. Horace får en musikallåt eftersom allt det här också är ett sorts ytspel, där personerna växlar mellan sina lärda positioner och en vilja att ”bonda” med folket. Jag har försökt gestalta trovärdighetsproblemet i klingande form.

Läs fler texter av Johanna Paulsson