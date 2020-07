Det brittiska kungahuset verkar omöjligt att slita blicken ifrån

Det är kanske inte konstigt att CNN börjar sin dokumentärserie om det brittiska kungahuset med just Meghan Markle. Prins Harrys hustru, hertiginnan av Sussex, är nästan det första som tittaren ser. Bilder från en rekonstruerad variant av parets bröllopsdag i Windsor 2018 flyter förbi innan dokumentären hoppar hundra år bakåt i tiden och påbörjar sin utlovade historielektion. För detta är en dokumentärserie gjord av amerikaner för amerikaner. Meghan Markle, prins Harrys amerikanska hustru, blir därför en logisk utgångspunkt. Kalabaliken runt prins Harrys beslut att lämna den brittiska kungafamiljen har också tvingat CNN att klippa om sista avsnittet, vilket de naturligtvis gjorde med glädje: skandalen har ju bara ökat intresset för ämnet. Inte minst i USA.

Det var det första världskriget som fick den brittiska kungafamiljen att byta ut sitt tyskklingande familjenamn Sachsen Coburg Gotha till mer brittiska ”Windsor”. Till storslagen, pampig musik talar berättaren om ”storslagna traditioner och svindlande rikedom”, ”men allt som glimmar är inte guld” och utlovar tittaren över fem timmar av ”skandaler, krig, äktenskapsbrott och tragedier”. Liksom ”plikt, makt och offer”.

Dramatisering kung George V, ur avsnitt 1 av ”Kungahuset Windsor”.

Dokumentärens sex avsnitt behandlar i tur och ordning Edward VIII:s abdikation från tronen, drottning Elizabeths älskade pappa kung George och hennes egen väg från flickdrottning till landsmoder. Sedan får vi ett helt avsnitt om den såpopera som var Charles och Diana samt ett till avsnitt om Dianas lika komplicerade relation till pressen. Slutligen får publiken sin beskärda del av Meghan Markle när serien i avsnitt sex går in på nästa generation av kungligheter.

Målgruppen för ”Kungahuset Windsor” är antagligen folk som såg dramaserien ”The Crown” och nu vill veta vad som verkligen hände. De flesta som tittar känner nog till huvudkaraktärerna och ungefär vad de kommer att vara med om. Samtidigt är det ju på så många sätt omöjligt att släppa familjen Windsor med blicken. Ta bara det senaste året: Allt från drottningens älsklingsson prins Andrew som misstänks för våldtäkt, till hennes 97-årige man i bilolycka och, förstås, Prins Harrys vilda flykt till USA. Det brittiska kungahuset levererar alltid drama.

Den brittiska tronföljden Efter den nuvarande monarken Elizabeth II (född 1926) står i tur och ordning att att ärva den brittiska kronan: Charles, prins av Wales (född 1948), son till drottning Elizabeth II Prins William, hertig av Cambridge (född 1982), son till prins Charles Prins George av Cambridge (född 2013), son till prins William Prinsessan Charlotte av Cambridge (född 2015), dotter till prins William Prins Louis av Cambridge (född 2018), son till prins William Prins Harry, hertig av Sussex (född 1984), son till prins Charles Archie Mountbatten-Windsor (född 2019), son till prins Harry Prins Andrew, hertig av York (född 1960), son till drottning Elizabeth II Prinsessan Beatrice av York (född 1988), dotter till prins Andrew Prinsessan Eugenie av York (född 1990), dotter till prins Andrew Prins Edward, earl av Wessex (född 1964), son till drottning Elizabeth II James, viscount Severn (född 2007), son till prins Edward Lady Louise Windsor (född 2003), dotter till prins Edward Anne, princess Royal (född 1950), dotter till drottning Elizabeth II Peter Phillips (född 1977), son till prinsessan Anne Savannah Phillips (född 2010), dotter till Peter Phillips Isla Phillips (född 2012), dotter till Peter Phillips Zara Tindall (född 1981), dotter till prinsessan Anne Mia Tindall (född 2014), dotter till Zara Tindall Lena Tindall (född 2018), dotter till Zara Tindall Visa mer

I ”Kungahuset Windsor” får man den historiska bakgrunden och insikten att det alltid har varit ungefär på detta vis. Edward VIII som lämnar tronen för den frånskilda Wallis Simpson... Hans stammande bror som får hoppa in och försöka reparera skadan... den strävsamma Elizabeth som kommer in och gör sin plikt men sedan uppmuntrar sin son Charles att gifta sig med en tonårig dagisfröken ur den engelska aristokratin. Inte kvinnan han älskar. Resultatet blir ”Charles och Diana”, en såpopera som nästan kostar familjen Windsor allt. När Diana slutligen lyckas slita sig fri från kungahuset jagas hon av fotografer nästan hela vägen in i döden. Att det är medias fel att hon miste livet verkar i alla fall hennes söner ganska övertygade om. Så småningom kommer en av dem (den argsinte och rödhårige) i sin tur att falla för en vacker frånskild amerikanska.

”Kungahuset Windsor” levererar helt enkelt den dokusåpa som de flesta tittare vill ha. Däremot inget djup och ingen riktig analys. Visst får man en del nya insikter: Som vidden av hur ung prinsessan Diana egentligen var. Hur konstigt det var att det inte uppfattades som mer konstigt att prinsen gifte sig med en rodnande 19-åring. Här har saker och ting onekligen förändrats: Meghan Markle var 36 år gammal när hon blev en del av den brittiska kungafamiljen. Det är lika gammal som prinsessan Diana var när hon dog.

Prinsessan Diana, ur avsnitt 5 av ”Kungahuset Windsor”.

Den stora frågan med serier som denna är trots allt: Varför är just amerikaner så besatta av det brittiska kungahuset? När prins Harry gifte sig med Meghan Markle såg över 29 miljoner amerikaner direktsändningen. När hans storebror prins William gifte sig med Kate Middleton tittade 23 miljoner amerikaner. När prins Charles gifte sig med Diana 1981 tittade 14 miljoner amerikaner. Tydligen började den amerikanska besattheten vid familjen Windsor som så mycket annat med Elizabeth II. Innan drottningen kröntes år 1953 ville amerikanerna inte ha särskilt mycket med den brittiska monarkin att göra. Den var trots allt själva representanten för den kolonialmakt som USA hade kastat av sig. Att CNN har producerat denna serie om familjen Windsor beror på att man tidigare har gjort liknande serier om sina egna amerikanska dynastier. Först tog man sig an familjen Kennedy, sedan familjen Bush, men där var det liksom slut. Istället vände man sig alltså mot Storbritannien.

Onekligen bjuder familjen Windsor både på mer drama och bättre scenografi. Under en middag med prins Charles i Vita huset 2015 konstaterade USA:s president Barack Obama att det amerikanska folket tyckte bättre om den brittiska kungafamiljen än sina egna politiker. Detta är antagligen än mer sant i dag. Prins Harry och Meghan Markle har därmed säkert valt helt rätt nisch. Vi borde kanske ha förstått vartåt det barkade redan vid parets bröllop 2018. Jag var och bevakade spektaklet för DN:s räkning och minns hur jag stod där i Windsor och tyckte att det var konstigt att prinsparet hade bjudit både George Clooney och Oprah Winfrey på bröllopet men inte den brittiska premiärministern. Inte heller parlamentets talman fick komma. Kanske var sikten redan då inställd på att hitta sig en ny roll bortom Storbritannien för den här utbrytargrenen av familjen Windsor. Marknaden finns onekligen där.