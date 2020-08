”Det finns värre öden än att läsas av intelligenta kvinnor”

Författaren Philip Roth påstod i början av 1960-talet att det är omöjligt att skriva skönlitteratur om amerikansk politik, eftersom verkligheten alltid överträffar dikten. ”Vår kultur slänger upp karaktärer i princip dagligen som gör romanförfattare bleka av avund”, sade Roth.

Sedan dess har amerikansk politik inte direkt blivit mer sansad.

Men Curtis Sittenfeld har ändå tappert förvandlat flera av 2000-talets tongivande politiska figurer till romankaraktärer, i ett försök att motbevisa Philip Roth. Efter att ha skrivit en hyllad roman om Laura Bush, ”Presidentens hustru”, gav hon den här sommaren ut en roman om Hillary Clinton.

I ”Rodham” föreställer hon sig hur Hillary Clintons liv skulle ha sett ut om hon aldrig blivit en Clinton. Hon dumpar Bill Clinton efter ett kort och stormigt förhållande på Yale Law School, i stället för att följa med honom till Arkansas, gifta sig och bli USA:s både mest beundrade och mest avskydda First Lady och utrikesminister.

Ironiskt nog var just Philip Roth en inspiration för boken.

– Det lustiga är ju att efter att Roth sagt att det är omöjligt att skriva romaner om politik så ägnade han resten av sitt liv åt att göra just detta, säger Sittenfeld till DN på videosamtal från hemstaden Minneapolis.

Specifikt kikade hon på Philip Roths ”Konspirationen mot Amerika”, där han målade upp ett mardrömslikt USA efter att nazistsympatisören Charles Lindbergh blivit president med främlingsfientliga, totalitära visioner. Boken har blivit en bästsäljare i USA de senaste åren och förvandlades nyligen till tv-serie.

”Rodham” är också en skönlitterär alternativhistoria, där alla namnen är verkliga och det grundläggande scenariot är relativt realistiskt, men knappast lika kolsvart som hos Roth.

Boken är skriven i förstaperson, men inte med den psykologiska intimitet vi förväntar oss av ett skönlitterärt berättarjag. Tonläget känns bitvis mer som ett slags fiktiv självbiografi. Sittenfeld säger att hon inte försökt imitera de uppenbara föregångare där romanförfattare gjort skönlitteratur av historiska personer, som Joyce Carol Oates ”Blonde”, om Marilyn Monroe, eller Marguerite Yourcenars ”Hadrianus minnen”. I stället vände hon sig främst till en podd, ”With her”, där Hillary Clinton själv pratar relativt ocensurerat om sitt eget liv.

– Den är som att sitta i samma rum som henne. Hon är avspänd och ofiltrerad på ett sätt som hon sällan tillåts vara i offentliga intervjuer. Hillary är så van vid att kritiseras och mötas av skepsis från journalister, så när hon får prata på egen hand träder det fram en annan, mycket intressantare person, säger hon.

Curtis Sittenfeld debuterade 2005 med den hyllade romanen ”I en klass för sig”, en charmig, vass och vemodig skildring av klasskillnader och utanförskap på en amerikansk elitskola. Den tycktes bana väg för en blomstrande karriär av generationsromaner för unga intellektuella, som en Mary McCarthy för 2000-talet.

I stället har hon rört sig i en annan litterär riktning. I dag framstår hon som en lite motsägelsefull person. Hon har flytt långt bort från USA:s litterära nav på östkusten för ett mer stillsamt liv i Minnesota. Hon verkar ointresserad av den litterära elitens statusjakt i Brooklyn eller Boston och ger sig sällan in i debatterna om förlagsbranschens ankdamm. Samtidigt har hon gått åt ett allt mer kommersiellt håll som författare.

Kanske hänger det ihop. Hon bryr sig inte så mycket om vad New Yorks mest kräsna kritiker säger om hennes romaner, utan riktar sig hellre direkt till sina trogna läsare, som hon uttrycker det. Det är kanske en sorts författarkarriär som blir allt vanligare i en tid då även kritikerhyllade författare sällan säljer tillräckligt för att kunna livnära sig enbart på böckerna.

Amerikaner har fortfarande problem med ambitiösa kvinnor

En utmaning med ”Rodham” är att Clintons privatliv är så uttjatat att det kan kännas som att det inte finns några stenar kvar att lyfta på. New York Times tidigare chefredaktör Jill Abramson belyser just detta när hon jämför boken med ”Presidentens hustru” om Laura Bush som hon anser ”fungerade just eftersom vi inte visste något om hennes verkliga liv. Så är det inte den här gången. Just för att Hillarys liv är så välkänt känns bitar av ”Rodham” tröga och stela”, skriver Abramson.

Andra kritiker har jämfört boken med ”fan fiction”, den växande kategori av litteratur om berömda personer som främst publiceras i digitala kanaler och i självpublicerade böcker.

– Jag ser det som att boken är skriven för just progressiva kvinnor i USA. En kritiker skrev att det var ”fanfic för Hillary-anhängare”. Hon menade det som en förolämpning, men det var precis den ambitionen jag hade med boken. Det finns betydligt värre öden än att bli läst och uppskattad av intelligenta, välutbildade, progressiva kvinnor, säger Sittenfeld.

Så får vi några nya insikter om Hillary Clinton av att läsa boken? De miljoner amerikaner som avskyr henne lär knappast ta i ”Rodham” med tång. Det finns en aldrig sinande ström skandalböcker om Clinton för just denna målgrupp, som på sistone blivit övertygade om att Clinton driver ett globalt pedofilnätverk – en konspirationsteori som vore skrattretande om den inte delats av USA:s president.

– Amerikaner har fortfarande problem med ambitiösa kvinnor. Det är hela tiden det där snacket om att vara ”electable”, valbar. Det var samma sak i årets primärval. Män som sade att de gärna röstar på en kvinna, bara inte på Hillary Clinton. Eller Elizabeth Warren. Eller Kamala Harris. Eller Amy Klobuchar. Men jättegärna någon annan kvinna!

”Rodham” bör kanske främst betraktas som ett slags bön för en alternativ framtid, där kvinnor mycket väl kan bli presidenter och där män som beter sig som svin faktiskt ställs till svars för sina handlingar.

– För att en politisk förändring ska kunna bli verklig tror jag att vi först måste ha förmågan att föreställa oss den i litteratur och konst, säger Sittenfeld.

Under vårt videosamtal hörs ibland sirener utanför fönstret. Det i vanliga fall så fridfulla Minneapolis har präglats av enorma demonstrationer under sommaren. I maj var det just där som mordet på George Floyd ägde rum, vilket gav upphov till den nu världsomspännande vågen av Black lives matter-protester. Sittenfeld har själv varit aktiv antirasist större delen av sitt liv.

– Jag har deltagit i protesterna sedan Ferguson, för sju år sedan. Det har varit så mycket snack om våldsamheter men 99 procent av demonstranterna har varit helt fredliga. Det största hotet här är vit makt-extremister som dyker upp och startar bråk.

Hon hoppas att protesterna kan vara början på den långa färden mot ett annat, lite mer tolerant USA, som hon skildrar i ”Rodham”.

– Jag är 44 år gammal och jag tror inte jag varit med om ett liknande politiskt ögonblick i mitt liv. Rasismen är inte ny. Det här landet byggdes på rasistiska idéer. Men nu har folk till slut börjat göra något åt det.

Curtis Sittenfeld Född 1975 i Cincinnati. Romandebuterade 2005 med ”I en klass för sig”, som blev en kritiker- och läsarsuccé. Efter romanen ”Mannen i mina drömmar” kom 2008 ”Presidentens hustru”, som lutar sig mot Laura Bushs biografi. Romanen ”Sanning och skvaller” från 2016 är en omtolkning av Jane Austens klassiska ”Stolthet och fördom”. I juli meddelade strömningstjänsten Hulu att de arbetar med en tv-serie baserad på ”Rodham”. I Sverige ges ”Rodham” ut av Wahlström & Widstrand, i översättning av Marianne Mattsson. Visa mer

