”Det här är året då sommarplågan dör”

Efter att ha lämnat "Despacito"-året 2017 är fältet öppet för en ny sommarplåga – den där låten som först älskas, dansas och grillas till, för att sedan föraktas och gå folk på nerverna. Men 2018 ekar det tomt på självklara kandidater.

– Jag tror att det här är året sommarplågan dör, säger Mari Hesthammer, musikredaktör P3 Sveriges Radio.

Istället ser hon en stabil mängd låtar som publiken konsumerar, samtidigt som radiostationerna inte är överens om en speciell sommarhit.

Robert Sehlberg, musikchef på Nordic Entertainment Group, är inne på samma spår.

– Det är ett svårt år. Det finns jättemånga olika hits, men ingen som alla kan vara överens om är "all over", säger han.

Att den förändrade musikbranschen har medfört större valmöjlighet ser Mari Hesthammer som en förklaring, och att den här trenden fortsätter framöver är ingen omöjlighet.

– Jag tror absolut att det kan bli samma situation, sedan kan den här stora sommarhiten komma i år eller nästa, det kan lika gärna hända. Men jag tror att vi kommer att se en trend av fler låtar som finns tillgängliga för folket, och då blir det inte längre den här uttjatade låten, för att vi har så mycket att välja på och "götta" oss i, säger hon.

Men sommarplågans eventuella död innebär inte att hitlåtarna är borta. Mari Hesthammer nämner bland annat Calvin Harris och Dua Lipas "One kiss", Vargas och Lagolas "Road" och Felix Sandman och Benjamin Ingrossos "Tror du att han bryr sig" som populära låtar just nu. Dessutom är flera bortgångna artister med och påverkar sommarens spellistor.

– Avicii gick bort i april, hans låtar känns som att de har ett väldigt bra liv den här sommaren och kommer att finnas med oss av nostalgiska skäl. Samma ser man bland den väldigt unga hiphop-publiken som sörjer XXXTentacion, säger hon.

Robert Sehlberg berättar att Sandro Cavazzas vissellåt "High with somebody" har blivit populär på deras radiokanaler, Molly Sandéns "Större" likaså. För den yngre generationen gäller Norlie & KKV:s "Mer för varandra", som har fått ett oväntat stort uppsving. Även Samir & Viktors VM-låt "Put your hands up för Sverige" överraskar på listorna.

– Det är faktiskt den enda fotbollslåten som har blivit någonting stort, och med tanke på hur det går för Sverige nu, vem vet? säger han.

Musikströmningstjänsten Spotify håller med om att både Norlie & KKV och Samir & Viktor har nått oväntade platser på listorna.