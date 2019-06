”Det var en befrielse att äntligen kunna sjunga om pappa”

Just nu: spara 50%

En av de första riktigt varma sommarmorgnarna har Janice Kamya Kavander redan varit och tränat. Hon kommer ut från porten på Lilla Essingen med en tom kaffemugg i handen och solskärm på huvudet. En kompis kör ett bootcamp med tre pass i veckan på ett gym en bit bort. Cirkelträning med fokus på styrka.

– En vecka avklarad, tre kvar, berättar hon medan vi går ner mot vattnet för att hugga en plats på en av bryggorna innan de solbadande grannarna i området hunnit ockupera dem.

Dagen är en av försommarens många klämdagar. Ett för Janice Kavander onödigt krångligt fenomen. De senaste veckorna har hon försökt komma i gång med inspelningen av videon till nya singeln ”Hearts will bleed”. Hon berättar att hon för första gången vill göra något riktigt stort och färgsprakande, använda dansare, filma på flera platser i stan.

– Men det har varit svårt att hitta tillfällen när alla kan. Det är ju klämdagar hela tiden!

Foto: Beatrice Lundborg

”Hearts will bleed” är första smakprovet från den ep som kommer att släppas i augusti. Den följer på debutalbumet ”Fallin’ up” som kom förra året. ”Det är solid soulpop som gör scenen till sin och som gör självklart anspråk på de stora känslorna och uttrycken”, skrev Jenny Sörby om fullängdaren i Sonic Magazine. Hon lyfte särskilt fram ett spår: ”När det gäller ämnen och leverans är det kanske ’Answer’, låten skriven till hennes döda pappa som ger absolut starkast intryck.”

Jag hade haft sorgen i mitt bröst länge, som ett tryck, en ångest. Och så satt jag där en dag vid pianot och bara spelade och sjöng i två timmar

Den episka balladen är ett nyckelverk för ­Janice Kavander som artist. Den är också en av anledningarna till att vi sitter här på bryggan denna förmiddag:

– Det var den första låten jag skrev om saknaden efter honom, säger hon.

– Jag var inte säker på om jag ville berätta om det i musiken. Det kändes lite för utlämnande. Men jag hade haft sorgen i mitt bröst länge, som ett tryck, en ångest. Och så satt jag där en dag vid pianot här hemma på Essingen, startade röstinspelningen på telefonen och bara spelade och sjöng i två timmar.

Janice Kavander Född: den 29 ­september 1994. Uppvuxen: Enskededalen i Stockholm till­sammans med mamma, pappa och äldre systern Nicole och storebrodern Jonathan. Bor: Tillsammans med sambon Marvin på Lilla ­Essingen. Bakgrund: Gick Kulturamas ­musikallinje som barn och släppte debutsingeln ”Don’t need to” april 2016. Debut­albumet ”Fallin’ up” kom 2018. Aktuell: Släppte den 14 juni singeln ”Kisses at nighttime”” från ep:n ”I don’t know a thing about love” som kommer i augusti. Spelar på ”Allsång på Skansen” den 6 augusti. Visa mer

Hon var först inte alls säker på att där fanns något. Men i texten sade hon sin pappas namn ”Andrew” och plötsligt kände den efterföljande raden självklar: ”calling your name, answer”.

– När jag kom till studion dagen efter och spelade upp för min producent Andreas Söderlund och låtskrivaren Joel Sjöö blev de väldigt tagna. Deras respons fick mig att känna: ”Vi gör det här!” För min skull, för befrielsen jag kände i att äntligen skriva om pappa.

Andrew Kamya tog sitt liv i mars 2011. Han föddes i Uganda, i en stor familj med många syskon. När han var 14 år dog båda hans föräldrar i en bilolycka. Studier tog honom till Ryssland, där han blev kär och fick två barn. Han och barnens mamma separerade, men hela familjen flyttade till Sverige. Där träffade Andrew Janices mamma. De fick en son och två döttrar, Janice är den yngsta.

Familjen bodde först i Vårby gård. Men Janice Kavanders riktiga barndomsminnen är från hyreshusen i Enskededalen och de många gårdarna döpta efter olika träd. Hon bodde på Hagtorns­gården.

Foto: Beatrice Lundborg

– Jag tänker på Dalen som ganska idylliskt. I vuxen ålder har jag förstått att där fanns en hel del kriminalitet och gängbråk, men jag fattade aldrig det. Vi bodde i en stor lägenhet på bottenvåningen med stor terrass. På somrarna stod dörren alltid öppen, okända katter kunde springa in och ut. Vi barn lekte tjuv och polis på de olika gårdarna, vi kunde vara femtio ungar i samma lek.

Janice Kavanders mamma jobbade först som sjuksyrra, sedan som biomedicinsk analytiker. Pappa arbetade på Ericsson. Båda var väldigt ambitiösa, något som smittade av sig på barnen som också blev målmedvetna och drivna. Janice Kavanders äldre syster var dansare, åkte tidigast hemifrån på morgonen, kom senast hem, dansade hela, hela tiden. Brorsan gjorde musik och basen från hans house- och technoproduktionerna dånade genom väggen från hans rum. Janice, hon gjorde lite allt möjligt:

– Mamma och pappa var så himla stödjande. Ville jag spela fotboll fick jag göra det. Ville jag dansa fick jag göra det. Men det märktes nog ganska tidigt att jag ville uttrycka mig, showa. Jag var väldigt kreativ. Om vi hade familjevänner över kunde jag tvinga deras äldre barn att sjunga och lära sig min koreografi.

Jag började koppla ihop dansen med prestation. Så fort jag gick in i en dansstudio mådde jag dåligt

Dotterns faiblesse för show inspirerade föräldrarna till att sätta henne i Kulturamas grundskola som elvaåring, med inriktning musikal.

– Det låter lite löjligt, men det var som att hitta hem. Man fick testa att sjunga, spela teater, dansa och sedan kombinera allt i musikal. Snabbt hittade jag jättegoda vänner, som är mina bästa vänner fortfarande. Där fanns en gemenskap som jag hade saknat tidigare under min skolgång. Jag levde ett av mina bästa liv på Kulturama.

När det sedan blev dags att söka gymnasium hamnade Janice Kavander på Södra latin. Eftersom hon i musikalklassen fått mest bekräftelse för att hon var bra på att dansa blev det vad hon fokuserade på. Men något stämde inte.

– Man skulle dansa både i och utanför skolan, och samtidigt ha toppbetyg. Jag fick ångest, faktiskt för första gången. Jag började koppla ihop dansen med prestation. Så fort jag gick in i en dansstudio mådde jag dåligt. När jag äntligen kände att jag började hitta någon slags balans tog min pappa livet av sig.

Foto: Beatrice Lundborg

Nedanför bryggan kör enstaka fritidsbåtar förbi. Några fåglar cirkulerar över vattnet. Janice Kavanders ögon tåras.

– Den dagen hade jag suttit och pluggat. När jag fick veta det... jag blev så chockad att min första tanke var: ”Jag måste ju upp klockan sju i morgon för jag har prov 8.30.” Min dåvarande kille var hemma hos mig och när han försökte nå mig genom att fråga vad jag tänkte på svarade jag: På provet.

Jag var jättearg. Han och jag var så pass nära att jag tänkte: ”Hur fan kunde han inte berätta för mig?”

På begravningen sjöng Janice Kavander tillsammans med Tensta Gospel Choir, som hon börjat i drygt ett år tidigare. Hon säger att hon i dag inte förstår hur hon klarade av att stå där i kyrkan. Hur rösten kunde bära henne genom hela solot, hur hon som var så ledsen orkade sjunga:

– Det är något av det svåraste jag gjort i mitt liv. I dag känns hela den perioden som en ­dimma. Jag minns faktiskt inte så mycket alls. Jag minns inte om jag sov, minns inte om jag åt. Men jag minns att jag drömde mardrömmar. Om att mobilen ringde, att jag såg att det stod ”Pappa” och att jag svarade och han ­pratade med mig. Jag minns att jag kämpade för att ­vakna. Jag tänkte: ”Det här är inte på riktigt, pappa finns kvar”, men det gjorde han ju inte, säger Janice Kavander.

Den första tiden var hon också arg.

– Jag var jättearg. Han och jag var så pass nära att jag tänkte: ”Hur fan kunde han inte berätta för mig?” Jag hade ju så sent som dagen innan frågat hur han mådde. Han hade varit hemma från jobbet, vilket var väldigt ovanligt. Och då sade han att allt var okej, bra, att han bara var lite förkyld. Men jag kände ju att något var fel, annars hade jag inte frågat.

Att hon kände på sig att något var konstigt har lett till mycket skuld.

– Jag tyckte att jag borde ha kunnat göra någonting. Förhindrat det. Men varje gång man frågade hur han mådde svarade han: ”Bra!”, nästan innan man ens avslutat meningen. Han fixade allt, gjorde allt, för mig, för oss. Jag har också känt skuldkänslor gentemot min bror och syster som då bodde utomlands. Det var som om jag svikit dem också.

Foto: Beatrice Lundborg

Varje år tar ungefär 1.500 svenskar sitt liv. 1.000 av dem är män. Janice Kavanders pappa är bara en av alla som glidit under radarn för familj och anhöriga.

– Den här jävla machokulturen, säger hon.

– Det är så inpräntat i både oss och dem att de ska vara den starka personen. Att visa känslor anses vara detsamma som att vara svag. Sedan tror jag att min pappa ovanpå det hade trauman från sin uppväxt i Uganda. Han kände ett otroligt stort ansvar för sina syskon när hans föräldrar gick bort. Han hade jättebra jobb, var vältalig, hade många vänner och var lätt att tycka om. Men jag tror att han mådde jättedåligt i perioder. Han led av psykisk ohälsa i det tysta i åratal. Och trycker man undan sina känslor och inte pratar om hur man mår kan det till slut bli så pass allvarligt att man börjar undra om man alls behöver finnas till.

På den konserten bestämde jag mig för att strunta i all prestation. Jag ville bara genom sången berätta vad jag kände

Du sa att när han dog kände du ett ansvar inför dina syskon. Men vem tog hand om dig?

–Min mamma bröt bokstavligt talat ihop. Så jag kände jättestort ansvar att bära henne. Men min äldre syster, som bodde i London, tog första bästa flyget hem. Hon har varit en otrolig trygghet för mig. Jag var väldigt vilsen under den perioden. Men att sjunga i Tensta Gospel Choir gav mig väldigt mycket kraft.

Hon säger att det var under den tiden som hon verkligen började hitta musiken.

– Jag minns en konsert med kören. När jag dansade hade det alltid i slutändan handlat om att jag skulle visa vad jag gick för, att jag var bra. Men på den konserten bestämde jag mig för att strunta i all prestation. Jag ville bara genom sången berätta vad jag kände. Och då hände något. All min nervositet släppte. Jag som tidigare varit skakig, haft en röst som kunde darra... Allt det där försvann. Efter den kvällen var det enda jag ville göra att sjunga.

Så Janice Kavander sjöng. Hemma, i skolan, med kören, så småningom på scen. Bakom Andreas Klee­rup, Zara Larsson, Vanessa Falk och nära vännen Sabina Ddumba. Den sistnämnda dyker upp i samtalet många gånger när hon berättar om sin väg till det artisteri som är hennes eget i dag. De är båda födda 1994, men eftersom Sabina började sin solokarriär tidigare har Janice ­kunnat snegla på henne när hon tagit egna beslut:

– Jag har alltid kunnat vända mig till Sabina. Fråga hur hon gör, vad hon tycker att jag ska göra. Vi förstår varandra. I den här branschen slängs man så mycket mellan olika känslor. Ena dagen kan man känna att det man gjort är för bra för att vara sant. Andra kan det kännas jävligt rövigt för att publiken bara står och snackar. Hon är min bästa vän. Hon har alltid funnits där som stöd.

Jag känner att det här är större än bara mig. Jag gör det här för honom

För bara drygt en månad sedan släpptes en kortfilm där Janice Kavander framför ”Answer” i en tom kyrkolokal. Filmen heter ”Ode to Andrew”, är gjord av regissören Freshteh Piltan i samarbete med Suicide zero, en ideell organisation som arbetar för att minska självmorden i samhället. ”Daddy I feel lost, wish you could hear my song, It’s been four years, without you, never knew time could move so slow, It’s been four years, without you, Daddy can you cover my soul”, sjunger hon med den där sortens svärta som låter ana en mycket äldre själ.

– Jag vill att färre ska lida i tysthet. Jag vill i förlängningen ha ett samhälle där ingen begår självmord! Så när jag kom i kontakt med Suicide zero kändes samarbetet självklart. Jag tycker att deras insatser är så otroligt viktiga, den här frågan ligger så nära mig.

Foto: Beatrice Lundborg

Janice Kavander är nu Suicide zeros nya ambassadör. Framöver kommer hon kombinera arbetet med dem med att spela och skriva nya låtar. Den nya rollen innebär att hon får göra många intervjuer som den här. Hon kommer gång på gång att tvingas glänta på dörren till den mörkaste erfarenheten i livet. Hon säger att hon vet att det tar på henne, men att det är värt det.

– Jag visste att det skulle vara skittufft. Det blir som att riva upp sår hela tiden. Jag har inte ens klarat att kolla på ”Ode to Andrew” efter att jag såg den första gången. Men samtidigt känner jag att det här är större än bara mig. Jag gör det här för honom. Hans liv får inte ha varit meningslöst.