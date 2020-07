Detta har hänt i J K Rowling-bråket

Vem är J K Rowling?

Joanne Rowling är en världsberömd brittisk författare till bland annat Harry Potter-böckerna; en serie om sju barn- och ungdomsböcker som gavs ut 1997–2007 och blev en monumental succé. Böckerna har sedan dess sålts i en halv miljard exemplar världen över. Rowling har genom åren gjort sig känd som filantrop, och donerat pengar till ett antal välgörenhetsändamål.

Konflikten mellan Harry Potter-författaren och hennes kritiker har till stor del utspelats på Twitter. Foto: Dan Wooller/REX

Vad är bakgrunden till kontroversen?

J K Rowling har genom åren flera gånger fått kritik för att vara transfobisk – även om det då handlat om antydningar eller tolkningar snarare än rakt uttryckta åsikter. Bland annat anser vissa att hennes fiktiva skildringar av transpersoner – bland annat i två deckare publicerade under pseudonymen Robert Galbraith – varit problematiska och fördomsfulla. 2018 tryckte hon ”gilla” på ett Twitterinlägg som kallade transkvinnor för ”män i klänning”, något som hennes presskontakt förklarade som ett misstag.

Hon har också kritiserats för att följa ett antal personer på Twitter som är kända för att vara ”trans exclusionary radical feminists”, transexkluderande radikalfeminister – ett begrepp som brukar förkortas TERF, och står för feminister som inte tycker att transkvinnor bör inkluderas i den feministiska rörelsen. 2019 förklarade hennes presskontakt för sajten Pink News att Rowling helt enkelt ”följer ett brett spektrum av personer hon tycker är intressanta eller tankeväckande” på Twitter.

https://twitter.com/jk_rowling/status/1207646162813100033?s=20

Vad handlade #IStandWithMaya-tweeten om?

I december 2019 uttryckte J K Rowling sitt stöd för en kvinna som heter Maya Forstater i ett inlägg på Twitter. ”Klä dig hur du vill. Kalla dig för vad du vill. Ligg med alla samtyckande vuxna som vill ha dig. Lev ditt bästa liv i frid och trygghet. Men att tvinga bort kvinnor från sina jobb för att de säger att kön finns på riktigt?” skrev Rowling och använde hashtaggen ”IStandWithMaya” (”jag står bakom Maya”).

Bakgrunden är ett rättsfall i Storbritannien där en kvinna vid namn Maya Forstater, som anlitats som konsult av företaget Centre for Global Development, inte fick sitt kontrakt förnyat efter att hon upprepade gånger uttryckt transfobiska åsikter på internet – både om transpersoner i allmänhet och en person i synnerhet. Forstater stämde då företaget och menade att hon diskriminerats för sina åsikter. Forstater förlorade rättsfallet, och domaren menade bland annat att hennes inställning till transpersoner ”inte är värd respekt i ett demokratiskt samhälle”.

https://twitter.com/jk_rowling/status/1269382518362509313?s=20

Vad hände i juni 2020?

Efter att tidigare ha nöjt sig med antydningar tycktes J K Rowling i juni 2020 plötsligt ha bestämt sig för att ta bladet från munnen. Det började med ett Twitterinlägg där J K Rowling kritiserade en formulering i en artikel om hygienfrågor i samband med menstruation i covidpandemins spår: ”’Personer som menstruerar’. Jag är säker på att det brukade finnas ett ord för sådana.” Många tolkade tweeten som ett avfärdande av transmäns existens. Bland dem som uttryckte sin kritik fanns den amerikanska hbtq-organisationen GLAAD, som bland annat menade att Rowling ”lierar sig med en ideologi som medvetet snedvrider fakta om transpersoner”.

Efter att ha fått kritik för tweeten, utvecklade Rowling sina åsikter i en lång essä på sin hemsida. ”När du öppnar dörrarna till badrum och omklädningsrum för alla män som tror eller känner att han är en kvinna (...) så öppnar du dörrarna för alla män som vill komma in. Det är den enkla sanningen”, skrev hon bland annat. Hon skrev också att hon själv i en tidigare relation varit utsatt för våld och sexuella övergrepp av en man.

https://twitter.com/EmmaWatson/status/1270826851070619649?s=20

Vad tyckte Harry Potter-skådisarna?

Daniel Radcliffe, som spelade Harry Potter i filmerna, skrev en svarstext där han uttryckte sitt stöd för transpersoner och fastslog: ”Transkvinnor är kvinnor.” Han riktade sig också till de fans som känt att böckerna tappat värde, och skrev att han är ”djupt ledsen för den smärta dessa kommentarer har åsamkat er”.

Hermione Granger-skådespelaren Emma Watson twittrade: ”Transpersoner är de personer de säger att de är och förtjänar att leva sina liv utan att bli ständigt ifrågasatta”. Eddie Redmayne, som spelade huvudrollen i spinoff-filmen ”Fantastic beasts”, sade till Vanity Fair: ”Jag håller inte med om hennes kommentarer. Transkvinnor är kvinnor, transmän är män, och icke-binära identiteter är giltiga.”

Daniel Radcliffe spelar Harry Potter i filmatiseringarna av J K Rowlings böcker. Foto: Willy Sanjuan/AP

Vad tyckte fansen?

Två av de största Harry Potter-fansidorna på nätet, The Leaky Cauldron och Mugglenet, meddelade i ett gemensamt uttalande att de tar avstånd från J K Rowling och inte längre kommer att länka till hennes hemsida eller ha några bilder på henne på sajten. Emerson Spartz, som en gång grundade sajten Mugglenet, twittrade dock att han stöttar Rowling och att hon inte är transfobisk. ”Tack, Emerson, för att du är den jag alltid trott att du är”, svarade J K Rowling.

Vilka fler har gett sig in i debatten?

Alla från Stephen King till Margot Wallström. Den sistnämnda twittrade den 9 juni en länk till en artikel som försvarade J K Rowling med orden ”De försökte elda upp J K Rowling som häxa och fick i stället en uppeldad kvinna” (”They tried to burn J K Rowling as a witch and got a woman on fire instead”), och fick själv hård kritik.

Skräckkungen Stephen King retweetade ett av J K Rowlings inlägg i debatten – ett citat av författaren och feministen Andrea Dworkin – varpå Rowling tackade och skrev att hennes kärlek till King nått nya höjder. Stephen King har senare, efter en fråga från ett fan, förtydligat att hans åsikt är att ”transkvinnor är kvinnor”. Och J K Rowling har därefter raderat sitt kärleksfulla tweet.

Vad hände sedan?

J K Rowling har inte backat från sina uttalanden – utan har i stället fortsatt att twittra om saken. Den 5 juli skrev hon i en lång twittertråd bland annat att hormonbehandling för transpersoner är ”en ny sorts omvändnings-terapi för unga homosexuella” – detta efter att hon anklagats för att ha antytt att personer som tar antidepressiv medicin är lata, något hon själv menade var en feltolkning.

Fortsättning i J K Rowling-härvan lär följa.

