Diagnoshjälten ser verkligheten med öppna ögon

James är känslomässigt avstängd, tror sig vara psykopat och funderar mycket på att döda. Alyssa, hans tilltänkta mordoffer, verkar ha någon form av tourettes, aggressionsstörningar och förmodligen en släng av adhd, alternativt asperger. Som Alyssa säger med sitt fräkniga pokeransikte. ”Vi dealar med ett väldigt brett spektrum numer vet du.”

Om inte ”The end of the f***ing world” hade varit så snygg och Jessica Barden inte hade haft en sådan oemotståndlig yorkshireaccent, så hade man kunnat slå den ifrån sig som en tv-serie med ”pervasive labeling disorder”, grav etiketteringsstörning, som någon sarkastiskt beskrev den ökade förkärleken för diagnoser.

Räcker det inte med dysfunktionella huvudpersoner nu? Är inte missbruksproblem och diagnoser bara slarvig storytelling som ersätter verklig karaktärsutveckling? Inte enligt publiken. Förmågan och lusten att leva sig in i karaktärer med adhd eller andra uppmärksamhetsvarianter – tourettes syndrom, asperger eller andra nyanser på spektrumet – håller i sig.

Ibland är diagnoserna uttalade, ett ämne för filmen eller serien. Ibland lånar karaktärerna bara drag av en diagnos för att få en ”edge”. Ibland är diagnostiseringen mer på salongskonversationsnivå. Det som i mer freudianska tider kanske skulle ha beskrivits som analt versus oralt (exempelvis bröderna Charles och Jimmy McGills konflikt i ”Better call Saul”) tolkas nu som en konflikt mellan en bror ”på spektrumet” och en med ”adhd”.

Adhd-hjälten (eller skurken) är oftast bara en nytolkning av våghalsen, kaospiloten som har haft en lång rad uttolkare ända sedan åtminstone fyrtiotalet och kanske peakade med Mel Gibson i ”Dödligt vapen”. Adhd-hjälten har en lång rad uppenbara fördelar för en dramatiker: Action. Risktagande. Oförutsägbarhet. Inte sällan kombinerat med en hopplöst romantisk ådra. Han fungerar både som skurk, hjälte och charmtroll.

Det är han som ser bron öppna sig eller tåget närma sig men trampar gasen i botten ändå och klarar sig precis. Eller står inför tjugofem beväpnade män och tänker att ”äh vad fan” och går till attack. Eller tvingar en ursinnig redaktör att stoppa pressarna och i sista ögonblicket rusar in på tidningen och levererar det perfekta förstasidesskopet. Kort sagt Mel Gibson i ”Dödligt vapen”, Tom Cruise i alla möjliga sammanhang, Robert De Niro i ”Mean streets”, Clark Gable i ”It happened one night” och andra mer eller mindre charmiga kaospiloter.

Adhd-hjältinnan har varit lika användbar, särskilt i romantiska komedier som gärna börjar med en vimsig krock med snyggingen, för att hon inte ser sig för, eller har bråttom över gatan eller tappar ut sitt oorganiserade väskinnehåll på trottoaren, eller kommer för sent till en föreläsning eller råkar vara klädd i maskeraddräkt till en tebjudning, som Renée Zellweger i ”Bridget Jones dagbok”, Barbra Streisand i ”Goddag yxskaft”, Emilia Clark i ”Last Christmas” med flera.

I verkligheten skulle de vara döda, sparkade från jobbet, underkända, överkörda eller snästa åt. Men på film får hjälten hur många liv som helst och hjältinnan visar sig vara just det skimrande lilla kaos som snyggingen har saknat i hela sitt liv utan att veta om det.

Som alla som faktiskt har en diagnos eller tydliga drag av adhd vet kommer verkligheten alltid ifatt. Bortförklaringarna förlorar sin charm, själva oförutsägbarheten blir förutsägbar. På samma sätt är det med publiken så här två decennier in i tvåtusentalet. Adhd är fortfarande lika användbart, men inte lika coolt. I actionfilmer kan det möjligen passera, men även där blir den lite mognare sidekicken allt oftare huvudperson (utvecklingen i till exempel ”Fast & furious”-filmerna). För att inte tala om tv-seriens förödande effekt på någon som helst fladdrar in i och ut ur folks liv, charmar med hyperaktivitet och försvinner innan det blir för mycket trassel. I en serie blir man ju kvar! Man ser konsekvenserna av sina handlingar! Man blir genomskådad!

Man kan fortfarande vara populär, som Barney Simpson i ”How I met your mother”, väcka plågsamt medlidande, som Jessie i ”Breaking bad” eller vara hatälskad, som Roman Roy i ”Succession” och Jeff Winger i ”Community”, men någon verklig hjältestatus är det svårt att göra anspråk på i serieformat.

Adhd-hjälten, som tragiskt nog ofta sammanfaller med missbrukarhjälten, har i själva verket haft lite uppförsbacke ända sedan nördarna blev populära på 00-talet. Att till och med USA:s president nu stoltserar med bristande impulskontroll (spelad eller kalkylerad låter vi vara osagt) och onödigt risktagande har säkert bidragit till att charmen fastnar i halsen. Enters: Greta Thunberg, som tidigt gjorde sin aspergerdiagnos offentlig. När hon och Trump ställs mot varandra i medierna är det tydligt att något har förändrats radikalt i världen.

”Lyssna inte på mig, lyssna på vetenskapen”, säger flickan med flätorna, medan Trump slänger ur sig tweetar om att hon har aggressionsproblem och borde gå hem och se en bra rulle med sin kompis. Var det inte tvärtom förut? Brukade inte klichémötet mellan den mäktiga och underdogen ha motsatta förtecken? Brukade inte miljökämpar i flätor säga till makthavare att spänna av och ha kul medan makthavare, samhällsingenjörer och kalla vetenskapsmän svarade med ”hjärtlösa” siffror och statistik?

Det är svårt att säga när det vände, men den faktabaserade och svårmanipulerade spektrumhjältinnan har varit på frammarsch i fiktionen ett bra tag nu.

Det är svårt att säga när det vände, men nya tider kräver nya hjältar och den faktabaserade och svårmanipulerade spektrumhjältinnan har varit på frammarsch i fiktionen ett bra tag nu. Ingenjörslandet Sverige har exporterat två av de mest kända: Lisbeth Salander och Saga Norén.

Hos Salander är det framför allt det savantartade snillet och förmåga till iskyla i våldshandlingar som drar mot spektrumet. I ”Bron” borrade man djupare i spektrum-diagnosens dramatiska och komiska möjligheter. Sagas partner Martin var inte direkt någon adhd-hjälte, men spelade definitivt på decenniers dyrkan av den självsvåldiga snuten. Att se Sagas omutlighet och immunitet för hans charm var en ”game changer” och ögonöppnare.

På samma sätt stod sig Wingers slitna karisma slätt mot ”aspergerpojken” Abed i komediserien ”Community”. Winger hånar Abeds nördighet och osexiga intressen tills det visar sig att han i själva verket är oerhört populär. ”Mitt distanserade sätt påminner dem vagt om deras pappor och… lets face it, jag är bedårande”, förklarar Abed milt med vidöppna rådjursögon.

Spektrumhjältar och -hjältinnor är mer utmanande dramatiskt. Oskrivna regler, ordlös kommunikation; all undertext faller pladask. I gengäld kläs situationer av på ett intressant sätt. ”Vi ser saker som de är. Vi behöver inte hitta på mening för att ge det mening”, säger Sam i ”Atypical”. När en kollega till Elliot i ”Mr Robot” vill bryta isen och få en mer avspänd relation svarar han: ”Jag är okej med att det är ansträngt.”

Spektrumhjälten ställer oss i det där skavande tomrummet som vi inte kan fixa, för han är själv ofixbar. Det skapar ett baksug, ett vakuum som rätt använt slungar handling och omgivning i nya, oväntade riktningar.

Men det ”ofixbara” är också ett problem, för långfilmens eviga grundregel är att hjälten ska ut på en resa, finna sig själv och bli ”hel”. Det var inte den autistiska storebrodern Raymond som var huvudperson i ”Rain man” från 1988 (även om Dustin Hoffman stal showen), det var lillebror Charlie (Tom Cruise), den rastlösa yuppien som under roadtripen mognar till en man med (krossat) hjärta.

En huvudperson på spektrumet kräver nytänkande i dramaturgi och formspråk, som i ”Amélie från Montmartre” (2001). Amélie, också hon bedårande med stora, mörka ögon (som Abed, Raymond, Elliot och även Max i ”Parenthood”, märkligt genomgående castingstrategi där), betraktar de mänskliga relationerna runt om henne med glasklar skärpa. Det bryter mot föreställningen att personer med autism inte kan ”läsa av rummet”, men så vet vi väl heller inte om de verkligen inte kan det eller om de bara hanterar informationen annorlunda.

Hon trivs bäst i sin egen lilla värld, de andra blir som dockor i ett dockskåp som hon med extrem påhittighet och finurlighet lyckas manövrera till bättre liv eller, om de har varit elaka, bestraffa. När hon blir förälskad närmar hon sig föremålet för kärleken som om han vore en pusselgåta och lägger själv ut en komplicerad snitslad bana åt honom för att se om han kan förstå hur hon tänker och fungerar.

Adhd-hjältar och spektrumhjältar känner varandra rätt väl. De har setts förut, utslängda ur klassrummet, i obsklasser, i det tomma rummet på en fest dit den ena söker sig av blygsel och den andra av rastlöshet eller fylla. De har dåliga förutsättningar för att förstå varandra, vilket gör dem utmärkta som sparringpartner på film, som Sara och Martin, Abed och Winger och bröderna i ”Rain man”. Men vad de har gemensamt är att de bryter mot konventionell moral. De kan helt enkelt inte annat.

Adhd-hjälten därför att konventioner är tråkiga, inte ger omedelbar behovstillfredsställelse och inte blänker. Spektrumhjältinnan för att hon tar saker bokstavligt och på så sätt oavsiktligt avslöjar allt hyckleri.

En blick på dagens tidning räcker för att förstå varför vi älskar dem. ”Må du leva i ointressanta tider” lär vara en kinesisk välgångsönskning. Det gör inte vi. Det finns inget normalt, eller mainstream eller normtypiskt över någonting som händer just nu. Ett ständigt ökande antal medicinerar sig för att åtminstone kunna låtsas att normalitet existerar.

De här karaktärerna verkar visa på andra möjligheter, varianter, versioner. Kanske måste man inte sträva mot mitten. Kanske kan man tackla vår tid bättre ur utanförskap, som excentriker.

James och Alyssa i ”The end of the f**ing world”, till exempel, verkade till en början leva ut hela DSM-katalogen, eller diagnostic and statistical manual of mental disorders, psykvårdens och numer också manusförfattarnas manual. Men efter ett par halvtimmeskorta avsnitt av svart humor, cool musik och bröderna Grimm-inspirerade möten i mörka skogar stod det klart att de bara var två ledsna, kloka och ganska renhjärtade barn som försöker skydda sig mot en psykopatisk, pedofil, girig och avskärmad vuxenvärld.

De radar upp diagnoserna framför sig som en sköld mot samhällets ”pervasive labeling disorder”. En sköld mot vuxenvärldens vapen, men också ett vapen mot vuxenvärldens sköld, för inför en diagnos måste omvärlden backa med sina försök att forma, slipa och normalisera. Diagnoshjälten måste man ta som den är.

