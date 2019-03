Diana Ross försvarar Michael Jackson

Diana Ross var nära vän med Jackson och skrev på Twitter: ”Jag tror och litar på att Michael Jackson var och är en fantastisk, otrolig kraft för mig och för många andra.” Hon uppmanade också folk att sluta kritisera honom, med referens till sin egen hitlåt ”Stop in the name of love”, skriver The Guardian.

Även skådespelaren Barbara Streisand uttryckte nyligen stöd för Jackson och sade om de två pojkarna i dokumentären, som i dag är vuxna, att ”de är båda gifta och har barn så det dödade dem inte”. Efter protester förtydligade hon att hon inte under några omständigheter tycker det är okej för någon att utnyttja oskyldiga barn.

Tre fangrupper har också stämt de två männen som anklagar Michael Jackson för övergrepp.