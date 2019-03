Man sa så här: digitaliseringen är en flodvåg som sköljer över samhället och den som inte lär sig surfa kommer att dränkas. Särskilt utfärdades katastrofvarning för den traditionella mediebranschen, som var trög med att möta digitaliseringens utmaningar.

Samtidigt dök nämligen en annan sorts aktörer upp, rena digitala nyhetsmedier som visste att navigera i onlinelandskapet och publicera artiklar som fick stor spridning. De kallades för sociala medier-medier eftersom de var så framgångsrika med att få läsning via Facebook och Twitter; det var sajter som Buzzfeed, Vox, Huffington Post, Vice och Mashable – alla pekade de ut ett nytt sätt att nå läsarna i en fragmentarisk medievärld med uppvridet tempo.

Men den senaste tiden har nykomlingarnas pigga framåtrörelse förbytts i kräftgång.

Fler än 1.000 anställda fick gå från Buzzfeed, Yahoo och Huffington Post, medan Vice avskedade 250 anställda och lade ner sin svenska sajt. Mashable, en av de mest omtalade nyhetssajterna, värderades till 2,5 miljarder kronor för två år sedan – men efter att ha misslyckats med att nå tillväxt för att matcha värderingen såldes företaget till en konkurrent för en femtedel av summan. Mic, en sajt riktad mot yngre läsare, sparkade de flesta av sina anställda och sålde av företaget till reapris. Nyhetssajten Vox, som förvisso nu går med vinst, meddelade att man skär ner med femtio anställda, företrädesvis personal som jobbar med att skapa videoinnehåll för sociala medier.

Den digitala mediekrisen har getts namnet ”digidöden”.

Så vad är anledningen? Det finns flera svar på frågan, bland annat investerare som vill se snabbare avkastning på sitt kapital, men den gemensamma nämnaren och banemannen verkar enligt analytikerna vara Facebook.

Facebook var till en början en allierad till nyhetsmedierna, en välbesökt plattform att använda som länktorg för att distribuera nyheter och artiklar till nätverkets miljardpublik, som i sin tur kunde sprida texterna vidare. Medierna gjorde sig därmed kraftigt beroende av sociala medier för att bedriva sin verksamhet. Vissa företag byggde hela sin affärsidé på det.

– Mediebranschen betraktade Facebook som räddningen och såg hur de fick artiklar och nyheter att flyga i väg viralt. Men Facebook bryr sig mer om sina användare än om medieföretagen och när användarna tröttnade minskade Facebook artiklarnas exponering. Det är en sorglig fas i den digitala mediehistorien, men förhoppningsvis en parentes, säger medieanalytikern Olle Lidbom och beskriver det som att medieföretagen ”fått sig en näsknäpp”.

Vad som hände var att Facebook förra vintern valde att prioritera ner länkar så att de inte skulle synas lika mycket i flödet. I stället var det kommunikationen mellan användarna, kort sagt vanliga statusuppdateringar och bilder, som premierades.

Det innebar ett hårt slag mot de sajter som förlitat sig på Facebook. Klicksiffrorna sjönk, och därmed incitamentet för tidningarna att kunna ta betalt för annonser efter en utlovad räckvidd.

– Den kvardröjande insikten, som blev dyrköpt för många, är att du själv måste äga relationen med din publik. Om du inte vill bli ett produktionsbolag åt aktörer som Facebook det vill säga, säger Erik Wisterberg, reporter på Breakit, en nyhetssajt för techbolag och startups.

En sajt som byggde sin existens på sociala medier-draghjälp var svenska Kit. De hade inte ens en startsajt, utan publicerade sina länkade artiklar direkt i flödet på Facebook och Twitter med förhoppningen att historierna skulle bli virala och hitta fram till intresserade läsare.

När Facebook sedan justerade sin algoritm för vad som visas blev det mycket svårare för läsare att hitta till Kit. Breakit tog fram siffror som pekade på en kraftigt krympt räckvidd: Kit hade tappat hälften av sin publik.

– Vår devis är att vara där våra läsare och tittare finns. Med tanke på Facebooks genomslagskraft i Sverige har det varit ett naturligt val för oss att fokusera på. Men vår publik finns inte bara på Facebook, och i det avseendet har nog Kit och andra medier haft lite för stort fokus på just Facebook och därmed nedprioriterat andra viktiga plattformar, säger Kits Linda Öhrn Lernström.

Hon tillträdde som ny vd för företaget förra året och fick inleda sin tid som vd med att skära ner betydligt på redaktionen. Men eftersom Kits kommersiella idé inte varit att nå ut brett påverkade Facebooks förändringar dem inte intäktsmässigt, säger hon.

– Däremot har vi varit tvungna att styra om bolaget av andra anledningar – vi måste helt enkelt bli lönsamma, säger hon och berättar att man i dag satsar på att vara en byrå för rörligt innehåll på sociala medier genom att experimentera med berättartekniker och distributionsstrategier.

Krisen för räckviddsmediernas intäkter sker på två fronter. Dels minskar räckvidden när artiklarna inte når ut i sociala medier i samma utsträckning (om man inte betalar Facebook för att inlägget ska synas tydligare i flödet, vilket innebär ytterligare kostnader). Därtill måste man med dessa lägre besökssiffror tävla på en annonsmarknad där de utomnordiska teknikföretagen, främst Google och Facebook, tagit två tredjedelar av den digitala reklamförsäljningen i Sverige. Den resterande summan ska alltså delas mellan resterande digitala medier, och det räcker inte för att skapa stabila medieföretag.

– De flesta mediechefer förstår att banners inte kommer att bära deras produkter långsiktigt. Då blir räckviddsjakten plötsligt inte lika intressant. Om fem år tror jag att bannerintäkter står för en väldigt liten del av nyhetsmediernas intäkter, säger Erik Wisterberg.

Antalet läsare som kommer från Facebook är försvinnande liten i dag.

Även om Aftonbladet inte har gjort sig beroende av Facebook på samma sätt, så är det tidningen som framgångsrikast använt modellen att samla en massiv publik kring gratis innehåll och att tjäna pengar via annonsering. Men i en granskning ser Wisterberg något oroande i deras resultatrapport, något som han i en artikel beskriver som att ”räckviddsmediernas död nu manifesteras”.

– Det är primärt inte resultatet som jag har tittat på, utan en oroande trend på översta raden – alltså intäkterna. De krymper snabbt för Aftonbladet. Och det stora trendskiftet är onlineintäkterna. Sedan Aftonbladet började särredovisa dem har de alltid växt, ofta med tvåsiffriga tal. Nu backar de för första gången. Samtidigt kollapsar intäkterna från den tryckta tidningen.

– Tidningen står inför en brytpunkt, där de kommande fem åren blir betydligt tuffare än de senaste fem åren. Om intäkterna fortsätter att krympa har tidningen inget val, då måste även den krympa, säger han och fortsätter:

– Vid en första anblick kan det kännas som ett moment 22: De som inte följer med i digitaliseringens flodvågor kommer att dränkas. Men de som försöker surfa på den drunknar också.

Många har trott att digitaliseringen skulle vara lösningen på alla publicisters problem, säger Linda Öhrn Lernström.

– Men det går inte att luta sig tillbaka, göra som alla andra och tro att allt ska lösa sig. Man måste vara extremt agil i en digital värld, något som stora mediehus har svårt att vara. Sedan finns det en stor tilltro på de digitala intäkterna. De har inte ökat riktigt så snabbt som jag och många andra hade hoppas och trott på. Men det kommer.

I internets gryning formulerades en slogan som blivit bärande för nästan all digital kulturkonsumtion: ”Information wants to be free”, information ska vara gratis. Men det är en sanning som nu börjat omvärderas.

– Mer än tjugo år efter internets genombrott i Sverige börjar man nu på bred front tänka att det kanske är en smart idé att ta betalt direkt av sina kunder, alltså läsarna, för den produkt man faktiskt skapar, alltså journalistiken, säger Erik Wisterberg.

– Det är bra för alla som gillar bra journalistik, eftersom det är helt omöjligt att ta betalt för dåligt innehåll. Medierna förstår att det är unika storyer, reportage och analyser som läsarna är beredda att betala för.

Den starkaste trenden i mediebranschen i dag är att gå mot en ökad satsning på läsarintäkter och en lojal, betalande publik, snarare än på annonsering och maximering av räckvidden, säger Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef på Dagens Nyheter.

– Därmed blir de egna plattformarna allt viktigare: en hög andel direkttrafik, med inloggade användare som återkommer ofta och läser mycket blir oändligt viktigare än att nå många på Facebook och andra sociala plattformar.

Facebook är fortfarande är viktigt för medierna, säger han. Men i första hand som en marknadsföringsplattform. Som mediekanal har de gjort sig själva irrelevanta.

– Antalet läsare som kommer från Facebook är försvinnande liten i dag. Vi får betydligt mer trafik från exempelvis våra egna nyhetsbrev och länkar där andra sajter citerar oss än vad vi får för Facebook. Som trafikmotor är Facebook helt marginaliserad i dag.

