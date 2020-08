”Dirty dancing” får ny uppföljare

– Det kommer att bli den slags romantiska och nostalgiska film som alla ”Dirty dancing”-fans har väntat på, säger filmbolaget Lionsgates vd Jon Feltheimer.

Den första ”Dirty dancing”-filmen från 1987 skildrar den omöjliga kärleksaffären mellan tonåringen Frances ”Baby” Houseman (Grey) och dansläraren Johnny Castle (Patrick Swayze) på en semesteranläggning i Catskillsbergen under 1960-talet.

Filmen blev en biosuccé och drog in omkring 1,9 miljarder dollar. Dess ledmotiv ”(I’ve had) the time of my life” vann både en Oscar och en Golden Globe och repliken ”nobody puts Baby in the corner” har skrivit in sig i filmhistorieböckerna. Handlingen i den nya ”Dirty dancing”-filmen avslöjas inte.

2004 kom uppföljaren ”Dirty dancing: Havana nights” där Patrick Swayze, som avled i cancer 2009, dök upp som danslärare igen, men då i en mindre roll.

