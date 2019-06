”Djur i närbild”. En nyskriven midsommarnovell av Amanda Svensson

Just nu: spara 50%

De är och tittar på Thoreaus stuga vid Waldensjön, i Concord, Massachusetts. Det finns inte så värst mycket kvar att titta på egentligen. Stenar mest, i en formation som vagt påminner om en husgrund. Ganska mycket skräp också, knappt utbrunna cigaretter, lättantändliga juicekartonger och plastlaminerade pappersmuggar. Han badar naken sen, i sjön, och tio fnittrande turister plockar fram kamerorna. Det är egentligen inte bra, inte bra alls, de borde inte hamna på bild, men han poserar ändå glatt. Spända biceps och blanka, vita tänder. Okuvlig vildmarksentusiasm.

Eftersom de båda behövde nya namn heter han numera Casper. Hon kallar honom följaktligen för Lilla spöket, fast han är nästan två meter lång. Som en eftergift till hans imponerande längd kallar hon honom ibland för Ståtliga riddarsporren, men det är bara när de leker cowboys och indianer. Själv heter hon någonting med många S i, eftersom hennes föräldrar trodde att det var med flickebarn som med katter – i grund och botten är de vilda och självständiga, men också mycket mottagliga för manipulation. Exempel på bra kattnamn är till exempel Susanna, Cecilia, Sockersmulan. Hon heter kanske något av de namnen, men Casper verkar ha glömt exakt vilket, och ska sanningen fram har hon nog gjort det själv också. Han kallar henne bara för Räven. Och ibland, när han är arg, för Röven.

De är friluftsmänniskor, Casper och Räven. Har alltid varit, sen barnsben. Först var de lekkamrater, sen råkade de bli ihop. Det var en olycka, sånt som händer, bara. Man snubblar på en gren, trillar över varandra i ett ormbunksstånd en midsommarkväll när man är sexton år. Plötsligt har det gått ett decennium och man inser att man vare sig man vill det eller ej har bildat par för livet, likt två stolta men lättjefulla svanar.

Han är egentligen vacker där han står, naken i Waldensjön. Ett storslaget spektakel, sprakande och fräsande. Räven behåller kläderna på men vadar ändå ut till honom i vattnet utan att bry sig om att shortsen blir våta i kanten. Det mjuka sjövattnet är ljummet och grumligt mot knäskålarna. Det är så skönt att känna den lena sjöbottnen mot vecken mellan tår och fot att hon inte bryr sig om att det faktiskt ännu inte syns ett moln på himlen.

”Massachusetts, alltså. Tranbär och löv och lyckliga dagar. Räven, här tycker jag vi stannar i resten av våra liv!” frustar Casper och tar henne i sin blöta famn och snurrar henne runt, runt så att vattnet sprutar i regnbågar från hennes tår.

”Du vet, jag tror inte det är helt tillåtet att bada naken här”, säger hon mellan varven. ”Och nu finns det bildbevis, dessutom.”

”Piss på det! Naturen tillhör alla.”

”Inte i Amerika. Inte någonstans, egentligen. Den tillhör ingen.”

”Äh vet du. Piss på det!”

Han slänger henne huvudstupa ner i vattnet. När munnen fylls med smaken av göl och naturdiktning tänker hon att hon inte ens kan stava till Massachusetts men okej, piss på det. Vad betyder egentligen stavning när det alldeles säkert snart kommer att regna? Inte ett piss! Det är årets längsta dag, en dag för nåd och renande bad och Räven har en bok i ryggsäcken, den heter ”Djur i närbild”. De läser den i tältet sen, medan den ljusa kvällen långsamt faller och människor de inte känner kastar skräp omkring sig som ibland studsar mot tältets ytterväggar. Också vatten kastar de, som i att de kissar. Åtminstone en gör det, och då tjuter Räven och gömmer ansiktet i boken som ett litet barn, mest för att det känns som att det hör till.

Casper och Räven har tältat över stora delar av Amerika redan. I flera månader har de hållit på. Topp tre besöksmål: 1) Frank Lloyd Wrights hus Fallingwater i Bear Run, Pennsylvania, där Casper gjorde en stor sak av att försöka vinka till kameran som sänder livebilder av den berömda husfasaden med vattenfallet på internet, i realtid, tjugofyra timmar om dygnet. De vet fortfarande inte om han lyckades, eftersom de inte kunde ringa någon där hemma och be dem att hålla koll. Ingen kan de ringa längre, bara varandra, och de har hur som helst gjort sig av med sina telefoner. 2) General Sherman, världens största träd, i Sequoia National Park, Kalifornien, där Casper gjorde en stor sak av att med bullrande stämma säga att visst är trädet högt och så, men inte tillnärmelsevis lika gammalt som den svenska fjällgranen Old Rasmus och det måste väl ändå smälla högre att vara 9 500 år gammal. Räven rös till då, som hon numera alltid gör när hon tänker på riktigt gamla träd, hur lätt det är att döda dem. 3) Mississippifloden, där Casper inte gjorde en stor sak av någonting, vilket är enda anledningen till att platsen kvalar in på Rävens topp-tre, för ärligt talat var Mississippi rätt ful och illaluktande, blott en unken dröm.

Det är inte en slump att de främst uppsökt platser med skugga och flödande vatten. Det har visat sig vara väldigt varmt i Amerika nu för tiden. Faktum är att det inte har regnat alls under de många månader som de befunnit sig i landet, inte en enda droppe. Casper tycker inte att det är det minsta konstigt, det är bara naturligt att solen följer övermänniskor som honom och Räven tätt i hälarna. Räven däremot tycker att det känns misstänkt.

”Den där är utdöd”, säger hon nu och pekar i sin bok. ”Och den och den och den. Snart kanske det inte ens finns rävar mer, och då skulle du nog bli ledsen.”

”När är den där boken ifrån egentligen?” säger Casper och gäspar. ”Typ 70-talet? Det är väldigt länge sen, Räven. Man kan inte förvänta sig att saker ska finnas för alltid.”

”Inte så länge sen. Har du våra regnponchos?”

Casper slutar gäspa och börjar flabba. ”Vadå, tror du det ska börja regna? Ta dig i röven, Räven, det är inte ett moln på himlen.”

”Det är midsommar”, säger Räven.

”I Sverige kanske.”

”Det är midsommar överallt. Och på midsommar regnar det.”

”Det där är magiskt tänkande”, säger Casper ogillande och lyfter ena handen mot pannan, tummen och pekfingret formade till en L för ”loser”. Räven lyfter sin hand mot den egna pannan, tummen och pekfingret formade till en cirkel, för ”nolla.”

”Har du hål i huvudet?” säger Casper, och Räven rycker upp tältduken och kliver ut i den tunga kvällsluften. ”Förresten regnade det inte förra midsommar heller – SOM DU KANSKE MINNS!” ropar Casper efter henne när hon springer ner mot stranden.

Den här gången kliver hon ensam ut i vattnet och det är inte alls lika roligt som när Casper var med. Vattnet är fullt av alger och alla andra badare är fula. Räven undrar om hon själv är ful på samma sätt som de här människorna är fula. Också hon kissar ju i vattnet, trots att hon har läst att det är just det eviga turistkissandet som fått algerna att grumla Waldens klargröna djup. Hon har också läst att om man dyker ner på dammens botten, ute där det är som djupast, och sticker ner armen ungefär till handleden vidrör man samma sedimenterade plankton som Thoreau simmade omkring bland. Också Thoreau måste ha kissat i Waldensjön. Också Thoreau är därmed skyldig till att det inte kommer att regna ikväll.

Topp tre anledningar till att Räven inte lämnar Casper: 1) En gång alldeles nyss, i Nevada-öknen, försökte han väcka liv i en humla genom att mata den med coca-cola från en tesked, trots att vem som helst kunde se att den redan var död. Räven förstod att han gjorde det för hennes skull, och det gjorde henne märkligt rörd. 2) För att han fortfarande gillar att leka barndomslekar. Kurragömma, farfars byxor, röda-vita rosen, precis som när de var små. Det får Räven att känna sig ren och oskyldig igen, fri från såväl skuld som fikonlöv. 3) Och detta är nog när det kommer till kritan den tyngst vägande anledningen: För att de tillsammans råkat orsaka en skogsbrand som skördade 2 000 hektar skog i Ljusdals kommun. Det var vid midsommar förra året, en helt vanlig engångsgrill, en helt vanlig försumlig fylla. Det gick så snabbt. Korv, cider, sju sorters blommor, svoosh. Inga blommor mer.

Och nu är de på flykt. Eller hon är det, i alla fall. Casper leker enligt egen utsago tjuv och polis. Snart ska de resa vidare till Mexiko, och det tycker Räven känns tryggt på något vis. Hon inbillar sig att det inte finns något kvar att bränna ner där. Sju sorters kaktusar, möjligen.

”Räven?”

Hon vänder sig i vattnet. Plötsligt har alla andra människor försvunnit. Den grågröna vattenytan är lika tom som den grågröna himlen, och mellan himlen och vattnet, en glödande orange sol som till slut är på väg att gå ner. Runt sjöns kanter osar träden som mörka eldslågor. Också Thoreau råkade en gång anstifta en skogsbrand, det är det inte många förutom Räven som vet. Det var våren 1844 och den unge idealisten slarvade med lägerelden under en helt vanlig fisketur. Det var torrt i markerna och det hjälpte inte att Thoreau och hans icke namngivna följeslagare stampade på lågorna med sina bara fötter, elden var hungrig, flammorna utan skuld, de slukade bara sin naturliga föda. Hade inte staden Concord gått man ur huse för att släcka elden kunde hela Massachusetts ha brunnit upp. Efteråt var Thoreau märkligt oberörd av händelsen. Det var ett storslaget spektakel, skrev han i sin dagbok, och vi var de enda närvarande att se det.

Casper står med vatten upp till knäna och flinar. Han har på sig Rävens regnponcho och inget undertill. ”Ser du hur mycket jag älskar dig, Röven? Jag fick tömma hela ryggsäcken, det var ett jävla jobb.”

Det var hennes idé att de skulle åka hit, till den här gölen som en gång var en av tusentals kristallklara sjöar i Amerika, och han följde henne som en dum men glad liten hund. Det hade lika gärna kunnat vara blixten. Det var vad han sa, midsommardagen förra året när Räven satt framför tv:n i sin barndoms sommarstuga och såg lågorna slå upp på tv-skärmen, samma lågor som kastade sig dödsföraktande från trädtopp till trädtopp i horisonten i en fasansfull dubbelexponering. ”Eller en hund”, sa han. ”Ett vildsvin. En varg, ta mej fan. Som råkade välta grillen när vi inte såg. Du vet”, sa han, ”det är faktiskt bra för skog att brinna ner ibland, som en nystart. Ser du inte vad mäktigt det är? En storslagen syn, Sasha, det är inte alla som får se naturens krafter på så här nära håll.”

”Du låter precis som Thoreau”, sa Räven då.

”Vem fan är det? Är det nån du legat med, eller?” sa Casper.

Vem han var? tänker Räven nu. Henry David Thoreau, född 1817 i Concord, Massachusetts, var ett djur som kallas människa, ett hänsynslöst, lättjefullt, kicksökande djur som brände ner sin barndoms skogar och sedan ryckte på axlarna. Han var, med andra ord, precis som varenda människa som någonsin levt och någonsin kommer att leva.

”Kom nu”, säger Casper och flaxar med ponchoarmarna som en prålig, fånig fågel. ”Det är midsommar. Vi måste grilla korv. Jag har tänt en eld. Bara en liten en, jag svär.”