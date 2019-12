”Djuren borde få välja – och människan måste lyssna”

Hundra meter från radhuset tätnar vegetationen. Det vore att ta i att kalla det för en skog, kanske är till och med skogsparti i överkant.

Jonna Bornemark har knutit kopplet runt midjan på sin röda täckjacka. Det biter i kinderna, hon har varken mössa, halsduk eller vantar. Hon slungar in en gul gummiboll bland träden. Matteo, en bichon havanais, söker först uppspelt efter sin leksak men distraheras snart av fläckar och dofter i snön. Sonen Augusts blåa overall syns längre in mellan frostnupna grenar.

– Skogen är vår plats, säger hon.

Foto: Magnus Hallgren

De går ofta hit. Hundarna gillar det såklart. Sonen August också. Han är sex år och har autism.

Jonna Bornemark skrattar åt ett minne. En sommardag när de gick i skogen fick August syn på några flickor på en lekplats utanför skogen. De var i förskoleåldern, klädda i vita blusar och hade picknick på röda bär. August blev nyfiken. Han stormade ut från träden, rusade fram till de förskräckta flickorna och tog för sig av de röda frukterna. Efter kom Jonna Bornemark springande med hundarna för att reda upp i situationen.

– Det var som att flickorna var sköna älvor och vi troll. Efteråt drog vi oss snabbt tillbaka in i skogen igen. Det kändes som att det var där vi hörde hemma, säger hon.

Jonna Bornemark Född 1973. Professor i filosofi och lärare vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Familj: Tre barn, två hundar, en häst och snart två råttor. Disputerade 2010 med avhandlingen ”Kunskapens gräns, gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet”. 2018 utkom ”Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde”. Hon medverkar regelbundet i radioprogrammet Filosofiska rummet och skriver också för Dagens Nyheter. I oktober höll hon tal inför riksmötets öppnande. Är för närvarande aktiv inom flera forskningsprojekt om bland annat relationen mellan människa och djur, autism och graviditet. Jonna Bornemark är släkt med kompositören och sångpedagogen Gullan Bornemark på fädernet. Visa mer

Senare, hemma vid furubordet i köket i radhuset i Huddinge, säger hon att det är ständigt berikande att leva med ett barn med autism. Eftersom varken mutor eller hot fungerar som påtryckning, kräver varje situation sin enskilda analys. Vad handlar den om och vad är egentligen viktigt?

Allt blir inte gjort, långt ifrån. Kalufser har växt sig trassliga och naglar förblivit oklippta. Det är inte så noga, Jonna Bornemark har aldrig brytt sig särskilt mycket om sådana konventioner.

– I vissa lägen får man kanske en ökad frihet av att vara filosof. Ny personal på förskolan har nog varit smått misstänksamma emellanåt men när de blivit varse att både jag och pappan är filosofer har det spridit sig något slags lättnad. Då verkade det mer okej att bryta normer.

Foto: Magnus Hallgren

Jonna Bornemark har lätt för att prata. Orden är många och kommer i rask följd. Hennes tal har något ohierarkiskt över sig, det tycks styrt av associationer. Jag får intryck av att jag skulle kunna fråga henne vad som helst, att inga frågor är för dumma, för delikata, för oanständiga.

– Jag tror på verbalisering. Det är nästan magiskt hur mycket som händer med känslor när vi sätter ord på dem. Negativa känslor halveras i styrka bara av att man formulerar dem.

Du tänker att orden i sig har en förändrande kraft?

– Ja! Men ord räcker givetvis inte. Det behövs fysiska handlingar också. Men vuxna är så dåliga på det här med kroppen. Småbarn däremot söker kroppslig närhet. De kräver den och vet att den är en del av all tröst och all förändring. Det är aldrig bara ord eller bara handling.

Den som har läst eller lyssnat på Jonna Bornemark vet att hon inte har mycket till övers för en ömsesidigt uteslutande dualism som grundar sig på ett antingen-eller-mönster. Objektivt-subjektivt, tanke-känsla, kunskap-tro, sådana motståndsförhållanden ställer hon helt enkelt inte upp på. Eller som hon skriver i boken ”Det omätbaras renässans”:

”Utan tilltro ingen riktning, utan känsla ingen uppfattning om vad som är viktigt, och utan subjektivitet ingen kunskap.”

Foto: Magnus Hallgren

Hon är professor i filosofi och del av den kontinentala skolan som, till skillnad från den analytiska som dominerar i Sverige, ligger nära humaniora och litteratur. I den kontinentala filosofin står varseblivning och upplevelse ofta i centrum.

All Jonna Bornemarks forskning utgår från erfarenhet, hennes egen eller andras. Hennes doktorsavhandling handlar om kroppslighet, hon har skrivit om praktisk kunskap och om existentiella aspekter av graviditet. Nu är hon i färd med att avsluta ett projekt om relationen mellan människa och djur, i synnerhet hästen.

– Ordet ”djur” är märkligt i sig. Människan är ju också djur. Men ”djur” använder vi för att avgränsa oss människor mot andra levande varelser som vi klumpar ihop.

Jonna Bornemark själv håller på med frihetsdressyr, en rörelse där det bland annat görs försök att hitta nya sätt att umgås och interagera med hästar utifrån positiv förstärkning.

Inom människa-djurforskningen är en nyckelfråga: Är det alls möjligt att umgås med djur utan att förtrycka dem, i så fall hur?

– Jag tror det. Ett centralt ord i min forskning är paktivitet. Det innebär att fortsätta en rörelse och föra den vidare. Det är ett sätt att aktivt vara passiv. Ordet kom till mig när jag tänkte filosofiskt på förlossningssituationen. Varken aktiv eller passiv stämde med själva erfarenheten. Språket räckte helt enkelt inte till. Paktivitet kan också användas i förhållandet till hästar. Ryttaren fortsätter hästens rörelser, kanske riktar om dem och skickar tillbaka rörelse till hästen som i sin tur kan fortsätta ryttarens rörelse.

Hur vet man vad djur vill?

– De visar det. Problemet är att vi är så vana att tillrättavisa djur när de inte gör som vi vill. Det är förresten djuren också. Jag har en häst, Scarlet, som jag inte bestraffar. Hon visar tydligt känslor, lägger öronen bakåt och hötter med huvudet när hon inte vill. Hon får det. Däremot får hon förstås inte bitas eller sparkas – vi får inte skada varandra!

Men vad får djur ut av att vara med människor?

– Det är olika från djur till djur. Generellt kan man säga mat och husrum men jag tycker att vi ska sätta ribban högre än så. Djuren borde helt enkelt få välja. Inte varje dag kanske – inte heller människor kan ju alltid välja vad de vill göra – men i större utsträckning än nu. Och i det behöver människan vara situationskänslig och lyssna.

Foto: Magnus Hallgren

Det handlar inte om att likställa djur och människor. Tvärtom. Relationen är i grunden asymmetrisk men måste för den sakens skull inte vara oetisk, menar Bornemark.

Det låter självklart. Ändå är det lätt att blanda ihop.

Föreställningen om den symmetriska relationen som den ideala bottnar i Descartes filosofi om materian som determinerad och själen som styrd av den fria viljan. Tanken plockades upp i franska revolutionen och kom till uttryck i slagordet ”egalité” – jämlikhet. I symmetriska, egalitära relationer möter självbestämmande varelser andra självbestämmande varelser i ögonhöjd.

– Vi har kommit väldigt långt i den tankegången. I västvärlden verkar det finnas en utbredd vilja att göra alla relationer till symmetriska relationer. Men det förutsätter att vi är lika, lika självständiga. Så är det inte. Vi är olika och vi har olika förmågor, olika makt.

Vad tänker du på specifikt?

Jonna Bornemark vrider på huvudet och lystrar mot vardagsrummet. Efter att ha suttit tyst i närmare en timme har August lagt ifrån sig Ipaden. Han kommer in i köket och klättrar upp i Jonnas knä.

– Ja, den här till exempel, säger hon och tar ett kärleksgrepp om Augusts arm. Relationen till barn, till personer med funktionsvariationer, till dementa.

– Dessutom blir det knasigt och förvirrande i många professionella sammanhang. Som i relationen mellan lärare och elev. Den är inte symmetrisk och bör heller inte vara det, ändå låtsas vi det på typ utvecklingssamtal.

Foto: Magnus Hallgren

Jonna Bornemark flyttar sig från stolen till kökssoffan vars dyna en av hundarna tuggat sönder. Bitar av grön skumgummifyllning ligger på golvet. August flyttar efter och lägger sig ovanpå henne. Hunden Matteo också.

– Det blir för trångt att sitta på en trästol. Stolar är gjorda för att man ska vara en och en. Jag är väldigt sällan en och en, säger hon och kysser Augusts kinder.

Utöver honom har hon ytterligare två barn. Hon har nyligen separerat från barnens far.

I år har hon förutom jobbet som professor och lärare vid Centrum för Praktisk kunskap på Södertörns högskola också hållit omkring 100 externa föreläsningar runt om i landet. Hon får en del hjälp hemmavid, av sin mamma.

– Mamma försöker energiskt att hjälpa mig att upprätta någon form av ordning här hemma. Jag tar emot all hjälp, jag är glad för den men den måste vara hennes val. Jag tänker inte hamna i något slags tacksamhetsskuld.

Funkar det?

– Ja, mitt förhållande till mamma är ganska oproblematiskt.

Du låter som att du har både god självkänsla och gott självförtroende.

–Ja.

Just som hon lämnat sitt korta och raka medgivande skiftar ansiktet till ett besvärat uttryck.

– Så här. Jag har upplevt att jag tagit för mycket plats, andats för mycket syre i ett socialt rum. Men jag har verkligen jobbat med det. Jag har tränat på att fråga tillbaka, på att lyssna och hålla i mig själv. Frågan är hur långt jag ska gå i min självdisciplinering.

Foto: Magnus Hallgren

Det extroverta draget har hon från pappans sida. Farmodern hörde till en centraleuropeisk cirkusfamilj, farfadern var en ateist som skrev spion- och detektivberättelser. Jonna Bornemarks mamma, som är docent i pedagogik, stammar däremot från en familj av lärare. Den delen av släktträdet utmärks av trygghet, stabilitet och utbildning. Själv växte Jonna Bornemark upp i Stockholmsförorterna Sundbyberg och Täby.

– Farmor har betytt jättemycket för mig. Hon älskade att stå på scen, var på gränsen till flamboyant och divig. Jag sög till mig det, att man får njuta av uppmärksamhet och tycka att man har något att säga.

Stöttade din familj dig när du sa att du ville hålla på med filosofi?

– Ja. Min mamma sa: Gör det du tycker är roligast för då kommer du att bli absolut bäst på det.

Wow.

– Jag vet. Andra kunde ställa frågor om hur jag hade tänkt eller vad man ska med filosofi till men mamma hade – har – en hög tilltro till mig. Att om jag gör det jag tror på så kommer det på ett eller annat sätt att gå vägen.

Foto: Magnus Hallgren

2018 kom Jonna Bornemarks bok ”Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde” ut. Den är en kritik av det utbredda mätandet, kvalitetssäkrandet och förpappringen inom välfärdssektorn och en filosofisk argumentation för situationskunskap, och professionellt omdöme. Boken blev en stor framgång. Själv vill jag veta mer om de asymmetriska relationerna. Jag undrar om det på liknande sätt finns skäl att tala om en asymmetrins renässans.

– Ja, det finns ett jättesug efter att prata om och bejaka asymmetriska relationer, säger Jonna Bornemark.

I den samtida skönlitteraturen har den asymmetriska kärleksrelationen trätt fram som ett vitalt tema. Inte så att den tidigare saknats i fiktion, men den har på sistone ofta pekats ut som själva förälskelsens katalysator.

I sin senaste roman ”Serotonin” skriver exempelvis den franska författaren Michel Houellebecq:

”[Jag] blev övertygad om att kärleken bara kan utvecklas med grund i viss skillnad, att en like aldrig blir förälskad i sin like: en extrem åldersskillnad kan ge upphov till oerhört våldsamma passioner, det vet man, och enkla nationella eller språkliga skillnader ska inte heller underskattas.”

Jonna Bornemark tystnar när jag hänvisar till Houellebecq.

– Hm, jag vet inte riktigt om jag borde säga det här men det hör hit.

Vadå?

– Jag är intresserad av bdsm. Och i bdsm är asymmetri hela grejen.

Hon reser sig och går bort mot diskbänken. När hon står med ryggen till ställer sig hunden Ella på bakbenen och tar en bulle från bordet. Jag blir villrådig. Det känns ungefär lika rimligt att hundar i det här hushållet får äta bullar från köksbordet som att de absolut inte får det. Jag behöver tack och lov inte säga något alls, Jonna har vänt sig om.

– NEJ! Ella!

Hon klappar i händerna. Ella lommar i väg. Jonna plockar upp tråden.

– I det asymmetriska blivandet finns så mycket kraft och lust.

Foto: Magnus Hallgren

Och feminismen, passar den ihop med det?

– Från feministiskt håll har det funnits en uppfattning om att den symmetriska erotiska relationen alltid är eftersträvansvärd. Jag tycker att en strävan efter den helt jämlika relationen har sina poänger, det idealet har varit avgörande för kvinnofrigörelsen.

Vi är på väg in i det här antingen-eller-uppdelningen som Jonna Bornemark vill undvika, som hon inte tror på.

– Det som kan ses som feministiskt i bdsm – även om kvinnan är undergiven och mannen dominant som i den klassiska könsmaktsordningen – är att kvinnor faktiskt följer sina begär. För ingenstans är samtycke så uttalat som inom bdsm.

Men man kan fråga sig varifrån de olika begären kommer.

– Ja! Och då kan man förmodligen se att de kommer från vårt patriarkala kulturarv där den här starka asymmetrin mellan män och kvinnor finns. Men i bdsm leker man med den. Hela bdsm, med dominanta kvinnor, undergivna män, de som växlar, de som är queera, gungar loss ett låst arv. Att prata, spela upp eller förkroppsliga cementerar inte. Tystnad cementerar. Ett patriarkalt arv bearbetar vi heller inte genom att bara göra tvärtom. Förresten är tvärtom ingen riktig förändring, säger Jonna Bornemark.

I sina filosofiska texter återkommer hon ofta till detta; att den moderna människan tycks hysa uppfattningen att alla system, själva världens struktur, är fastlåsta. Många verksamheter och aktiviteter regleras av olika typer av styrdokument, nedskrivna eller bildliga. Vad som ska uppnås – på jobbet, i hemmet eller i relationer – är alltså uttänkt i förväg. Medan de grundläggande frågorna om vad som är viktigt och kärnan i det man håller på med sällan diskuteras eller omprövas.

I dessa sammanhang har Jonna Bornemark ofta lånat begrepp av renässansfilosofen Cusanus. Enligt honom består förnuftet av två delar: ratio, som är kalkylerande och intellectus, som är reflekterande och som i sin tur förhåller sig till ett icke-vetande. I vår tid dominerar det kalkylerande tankesättet, menar Bornemark, förenklat förstås. Det är som vore alla storheter uppställda och oföränderliga och människans enda uppgift är att räkna.

Foto: Magnus Hallgren

– Vi vet inte vad en kvinna är, eller en man för den delen, i ett icke-patriarkalt system. Det är något att undersöka och för det måste vi våga befinna oss i och använda oss av ett icke-vetande. Vi måste experimentera och testa.

Det har plingat många gånger i mobilen. August har haft en ängels tålamod men nu börjar det sina. Och snart stänger fritids. När alla papper är ihopsamlade, diskmaskinen fylld och vi är på väg nerför trappan till hallen tar Jonna Bornemark till orda igen.

– Vi kommer att få se mer av icke-vetandet snart, säger hon och fortsätter:

– Det pågår ett gigantiskt omtänkande i den teoretiska världen. Där förekommer en stark kritik mot uppfattningen att människor är autonoma och transparenta jag. Och jag tror att begäret kommer ges en ny, mer framträdande plats. För begäret är inte bara något som ska kontrolleras, det är också den kraft varur allt annat kommer.

4 erfarenheter som legat till grund för Jonna Bornemarks filosofi – Samtalet med min pappa i tonåren när jag insåg att inte ens han hade alla svar. Världen öppnade sig och visade där och då upp de oändliga horisonter som omgärdar våra liv. – Att vara gravid och föda barn. När min kropp inte bara är min, livet går igenom mig och jag inte har kontroll men likafullt måste handla. Innan mina graviditeter var jag nog en huvudfoting, efter dem har kroppslighet varit ett centralt tema. – Studierna på universitet och högskola där det fanns miljöer som tog de filosofiska frågorna på allvar och där jag kunde få ta del av mångtusenåriga traditioner (såväl västerländska som utomeuropeiska). – Den kollektivt existentiella situation vi befinner oss i just nu med den växande insikten att vi inte kan fortsätta leva på det sätt vi har gjort om vi vill ha kvar en människovänlig planet. Ångest och frihet som två delar i formandet av en annan framtid. Visa mer

