Dmitrij Gluchovskij: Den ryska propagandan har samma problem som traditionella medier

Dmitrij Gluchovskij

Född: 1979

Bakgrund: Har studerat journalistik och internationella relationer på Hebrew university i Jerusalem. Jobbade som journalist på Euronews i Frankrike, på Russia Today under deras första år, därefter på Radio Majak. I dag författare på heltid samt kolumnist i flera tidningar.

Verk: ”Metro 2033” (2002), ”Dusk” (2007), ”Tales about the motherland” (2010), ”Metro 2034” (2009), ”Future” (2013), ”Metro 2035” (2017), ”Text” (2017). Har även bidragit till tv-spelen ”Metro 2033” (2010), ”Metro last light” (2013) och ”Metro exodus” (2019).

Aktuell: Med ljudboken ”Utpost” (2019) på Storytel och en kommande pjäs på West End i London om Förintelsen.