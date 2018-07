DN besöker inspelningen av Tomas Ledins musikalfilm: ”Sådant här görs nästan aldrig i Sverige”

Thorskogs slott ligger mitt i det backiga landskapet mellan Göteborg och Trollhättan. Här har en del av skådespelarensemblen i den kommande storfilmen ”En del av mitt hjärta” samlats för att spela in ett par korta scener till filmen, medan den inbjudna pressen tittar på.

”En del av mitt hjärta” är baserad på den svenska rockikonen Tomas Ledins låttexter, i likhet med filmer som ”Känn ingen sorg” (2013), ”Mamma mia!” (2008) och den bioaktuella, nästan lika framgångsrika uppföljaren ”Mamma mia! Here we go again”. Tomas Ledin själv är på plats under inspelningsdagen, klädd i beige kostym och med håret flaxande kring huvudet i brisen. Han säger att han blev överraskad när han för tre år sedan fick frågan om filmen.

– Att man skulle kunna göra film av mina sånger… Det hade jag inte tänkt. Den typen av filmer brukar ju göras, men med varierande framgång, det är ingen självklarhet att det ska bli bra bara för att låtarna är det. Jag sa ja, naturligtvis, eftersom det lät spännande. Men jag var nog lite tveksam i början, säger Tomas Ledin.

Tomas Ledin Foto: Tomas Ohlsson

Ändå valde han ut ett fyrtiotal av sina egna favoritlåtar, ”i varierande stämningslägen”, och skickade till producenten Patrik Ryborn och manusförfattaren Lars ”Vasa” Johansson. Det dröjde länge innan manuset landade i hans brevlåda.

– Jag blev väldigt gripen av berättelsen. Och så nyfiken på hur det skulle gå för karaktärerna! Det var roligt att se hur de hade tagit textrader från vissa låtar till dialogen. Så jag sa, okej, ni får använda mina låtar, säger han.

Filmen handlar om Isabella (Malin Åkerman) – döpt efter huvudpersonen i Tomas Ledins falsettdänga ”Sensuella Isabella” – som flyttat från sin hemstad för ett framgångsrikt liv i Stockholm men åker hem för att fira sin pappas födelsedag. Väl hemma i byn inser hon att hennes ungdomskärlek Simon (Christian Hillborg), som bor kvar, ska gifta sig med hennes barndomskompis Molly (Shima Niavarani). Och att de inte bjudit henne till bröllopet.

– Isabella är en tuff tjej, en som tar för sig, den som vågade lämna byn och göra något med sitt liv. Jag bodde i fyra år i en liten by utanför Toronto, och kom tillbaka till storstan som sextonåring, så på sätt och vis ser jag paralleller till mitt eget liv, säger Malin Åkerman.

Hon har i tidigare intervjuer sagt att hon kommer behöva upp sin svenska inför rollen, som är hennes första någonsin i en svensk långfilm eftersom filmstjärnan är både uppvuxen och bosatt i Kanada. Av samma anledning har hon sedan tidigare ingen djupare relation till Tomas Ledin – något hon fått ta igen inför inspelningen.

– När man inte har vuxit upp här… Men det har varit väldigt roligt att komma in i Tomas Ledins värld, säger hon lite urskuldande.

Men du har inte lyssnat så mycket på ”Sensuella Isabella” för att komma in i rollen?

– Nej, inte så mycket, skrattar Malin Åkerman. Eller jo! Vi har ju ett dansnummer till den. Det är en av mina favoritscener.

Shima Niavarani och Christian Hillborg under inspelningen av En del av mitt hjärta. Foto: Tomas Ohlsson

Tomas Ledin säger å andra sidan att Malin Åkermans karaktär är ”väldigt lik” sin namne i ”Sensuella Isabella”.

– Jag skrev ju den där sången på åttiotalet, med glimten i ögat. Det är en lite busig låt, får man väl säga. Det var först igår kväll, när jag kom hit till inspelningsplatsen, som jag insåg att det verkligen är Isabella som står där!

Malin Åkerman säger att hon sjunger ”kanske åtta” gånger i filmen, varav tre gånger är hela framföranden av låtarna. Hon har varit nervös inför sångnumren, men inte lika nervös som inför att spela på svenska.

– Det här är nog det mest nervösa jag har varit för en inspelning på länge! Det är så många svenska uttryck som jag inte är van vid. När man gör komedi bygger det mycket på improvisation, men det är svårt för mig att improvisera på svenska. Jag är som inne i en låda där jag inte riktigt kan sträcka på vingarna. Det kanske är fel uttryck, det också? Jag har ingen aning om hur det går, men alla andra verkar glada, så det går nog okej.

Jonas Karlsson, som i ”En del av mitt hjärta” spelar ekonomichefen Edvin, säger att även han varit nervös för sina sångnummer.

– Att sjunga är inte det som kommer naturligt för mig. Jag har sjungit en del på teatern, min debut på Dramaten var i Thåströms musikal ”Råttfångaren” 1998, men det var ju lite en annan genre. Men jag blir på väldigt gott humör av att hålla på med musik. Jag har spelat in ett krimdrama hela vintern, vilket kan vara otroligt tungt, man blir rätt låg av alla döda barn och allt. Då känns det otroligt skönt att få ställa sig i dansstudion och öva koreografi.

Vad var det som fick dig att tacka ja till ”En del av mitt hjärta”?

– En musikalfilm, en riktig musikalfilm, görs nästan aldrig i Sverige. Man vill ju vara med bara av den anledningen. Och jag måste försiktigt säga att jag tycker att det vi har spelat in såhär långt, stora scener med stora koreografier, ser väldigt fint ut.

Foto: Tomas Ohlsson

Jag frågar vad Jonas Karlsson tror att det är som lockar med de så populära filmatiseringarna av en artists låtskatt.

– Man har ju väldigt mycket vunnit på att det är låtar som folk kan. Det sitter liksom i kroppen på så många av oss, och det är roligt att leka med.

Förutom i kroppen på Malin Åkerman, säger jag. Jonas Karlsson skrattar.

– Ja, det är väldigt roligt! Hon har helt fräscha öron.

När intervjuerna är avklarade tar filminspelningen vid igen. Den första scenen att spelas in är en dansscen med ett ungt cheerleadinglag, i himmelsblå dräkter med lagnamnet Generals tryckt över bröstet. De unga tjejerna kastar varandra högt, högt upp i luften till filmversionen av Tomas Ledins ”Helt galen i dig”. Sedan är det dags för en scen som utspelar sig i den rektangulära dammen intill Thorskogs slott, där skådespelaren Shima Niavarani sitter och ror, mimandes till samma låt, i en båt med Christian Hillborg mittemot sig. Förutom en smärre situation där två av statisterna, i en roddbåt intill, hamnar i ett gemytligt gräl om huruvida de ska låta ett störande småkryp leva eller ej verkar allt gå enligt plan.

Tomas Ledin säger, där han sitter och blickar ut över inspelningsplatsen, att han känner sig helt trygg med att filmen kommer att bli bra. Att han ser det hela som en rolig resa som han, ”synnerligen passivt”, får vara med på.

– Det jag kan tillföra har jag ju redan tillfört. Jag har ingen erfarenhet av att göra långfilm, men alla som jobbar med det här är professionella människor med stor erfarenhet, så sannolikheten att det ska bli en bra film är tämligen hög. För mig handlar det mest om att hitta en snygg smoking till röda mattan på premiären.

Du har inte ens en pytteliten roll i filmen?