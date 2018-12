DN kultur väljer: Fem favoriter just nu

1. Konst: Carl Johan De Geer – ”Släkten och slavarna”

Norrköpings konstmuseum

Konstnären, författaren, fotografen, filmskaparen, scenografen, formgivaren och musikern Carl Johan De Geer har blivit folkkär. Tv-serien ”Tårtan” är en kultklassiker, hans färgstarka tygmönster trycks på nytt, serigrafin ”Skända flaggan” går för rekordpriser och dokumentärfilmen ”Mormor, Hitler och jag” hyllas. Nu borrar han vidare i sin adliga släkt, efter insikten om att anfadern Louis De Geer handlade med slavar. Den mentala och konstnärliga bearbetningen av denna mörka släkthistoria har nu blivit både en bok och en utställning i Norrköping. I mitt tycke det tyngsta och viktigaste Carl Johan De Geer gjort.

Birgitta Rubin

”Bränn alla mina brev” Foto: Bookmark

2. Bok: Alex Schulman – ”Bränn alla mina brev”

Bookmark förlag

Känslan som dröjer sig kvar efter att ha läst ut ”Bränn alla mina brev”, om kärlekshistorien mellan Alex Schulmans mormor Karin Stolpe och Olof Lagercrantz, är inte direkt – som jag tror är syftet – hopp. Snarare är det en känsla av förlamande sorg. Kanske för att romanens ramberättelse om vrede som går i arv inte är särskilt övertygande, men i gengäld är själva grunden så oerhört stark – berättelsen om de unga tu som under sommaren 1932 vågar älska trots att despoten, giganten, maken Sven Stolpe ständigt betraktar dem. Fastän slutet är välkänt redan innan man öppnat boken kommer jag på mig själv med att hoppas. Då har man med en skicklig berättare att göra.

Greta Thurfjell

Foxwarren Foto: Chris Graham

3. Skiva: Foxwarren – ”Foxwarren”

Anti-/Playground

Andy Shauf är en singer/songwriter från de kanadensiska vidderna vars karriär tog sådan fart att det mesta annat fick stå tillbaka. Men bandet Foxwarren hade han redan innan, döpt efter den lilla präriehåla som två av medlemmarna kommer från, och när de tio år efter sina första inspelningar nu har lyckats få klart sitt blygsamma debutalbum låter det som den mest förtjusande sorts tidlöshet. Där 60-talets The Band och The Beatles filtreras genom millennieskiftets Grandaddy och Flaming Lips till något som antagligen är mer samtida än det först verkar. Så ljuvligt vänt och vemodigt, lika handgjort småskaligt som stilrent hipstersofistikerat.

Nils Hansson

”Suspiria” Foto: Scanbox

4. Film: ”Suspiria”

Det var upplagt för helgerån när Luca Guadagnino skulle göra en nyinpelning på landsmannen Dario Argentos skräckklassiker från 1977 – men det behöver ju inte vara helt fel när det gäller en film om omstörtande häxor som själva vill skända skapelsen. ”Call me by your name”-regissören har skapat en ännu en sinnlig filmupplevelse, som är för mycket av det mesta, men på ett bra sätt. Därtill har Thom Yorke har gjort filmmusiken, som är ett slags mörkt eko till Sufjan Stevens längtansfulla gitarrpop i ”Call me by your name”. Precis som Argento gör Guadagnino mig nyfiken på varje bildruta, med hjälp av filmfotografen Sayombhu Mukdeeprom.

Jacob Lundström

”The little drummer girl” Foto: IBL

5. Tv-serie: ”The Little drummer girl”

CMore

Få andra John Le Carré-romaner upplöser gränserna mellan skådespeleri, spioneri och förförelse lika mycket som ”The little drummer girl”. Sydkoreanska ”Oldboy”-regissören Park Chan-wook har förvandlat förlagan från det tidiga 80-talet till en överdådigt snygg, stramt stiliserad och rafflande thriller. Alexander Skarsgård är lysande som den mystiska Mossad-hunken som manipulerar en brittisk skådespelare (Florence Pugh) till att infiltrera ett palestinskt terrornätverk. Hela planen är orkestrerad av Martin Kurtz (Michael Shannon) – den israeliska underrättelsetjänstens svar på George Smiley. Premiär på Luciadagen.



Nicholas Wennö