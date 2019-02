Lusten att provocera: Gilbert & George, ”Jesus Jack”, 2008. Foto: © Gilbert & George

1. Utställning. Gilbert & George ”The Great Exhibition”

Moderna museet, Stockholm

Först tänker nog många med mig att det mesta på Gilbert & Georges retrospektiv på Moderna museet ser precis likadant ut. Alla bilder är infogade i ett rutsystem, där konstnärerna själva är huvudpersoner. Och nästan alla verk har en lysande, stark färgskala, förutom de tidigaste svart-vita collagen från 70-talet.

Men så tittar man närmare – och är fast. För innanför de fasta ramarna så sjuder det av liv, lust och provokationer. En ohelig mix av snoppar och rumphål, burkor och lustgasbehållare, altartavlor och graffiti. Intryck från samma kvarter i London där konstnärsduon levt och skapat tillsammans i 50 år. Läs DN:s recension här.

Birgitta Rubin

Rebecka Åhlund skriver stilsäkert om missbruk. Foto: Erik Ardelius och Natur och Kultur

2. Bok. Rebecka Åhlund: ”Jag som var så rolig att dricka vin med”

Natur och Kultur

Kort efter sin fyrtioårsdag slutar journalisten Rebecka Åhlund dricka. Småpimplandet och finsupandet har eskalerat bortom hennes kontroll och i ”Jag som var så rolig att dricka vin med” skildrar hon sitt första år som nykter alkoholist. Det är en ohyggligt stilsäker rapportbok, närmast en pageturner. Det som ändå främst imponerar är Åhlunds eftertänksamma självrannsakan och den analytiska blicken som gradvis skärps i takt med tillnyktringen: alkoholromantiken är inte ett problem förbehållet den som dricker för mycket, den genomsyrar hela vårt sätt att vara och umgås. Läs DN:s recension här.

Johan Hilton

Lauren Groff – tätt och tonsäkert. Foto: Megan Brown

3. Novell. Lauren Groff: ”Den mörka zonen”

Översättning Daniella Falkman Twedmark. Aspekt förlag

Den 16 november 2015 skrev jag i den här tidningen en artikel med rubriken: ”Översätt Lauren Groff, tack!” och krävde att en svensk förläggare borde ge ut författaren till fantastiska romaner som ”Fates and furies” och ”Arcadia”. Sen gick tre och ett halvt år. Och nu har jag blivit hörsammad. Typ. ”Den mörka zonen” (”The midnight zone”), en novell av Groff som publicerats i The New Yorker och novellsamlingen ”Florida”, ges nu ut som singel på svenska i novellserien Pendang på Aspekt förlag. Det är 34 täta, tonsäkert översatta sidor, och en utmärkt introduktion till ett författarskap som borde breddas till ännu fler länder.

Kristofer Ahlström

Drömmar om frihet: ”Ett drömspel bakom låsta dörrar”.

4. Radiodokumentär. “Ett drömspel bakom låsta dörrar”, av Tobias Aspelin

Sveriges Radio

Mening, framtidshopp och inspiration. Om du någonsin betvivlat den kraft som kultur och kreativt skapande kan ha, lyssna på Tobias Aspelins rörande P1-dokumentär “Ett drömspel bakom låsta dörrar”. I ett klassrum på det slutna ungdomshemmet SIS Råby utanför Lund samlas unga vars drömmar så många gånger om har grusats av dem själva eller deras omgivning till repetitioner. En och en halv månad har de, under ledning av regissören Susanne Lindberg, på sig att förbereda en teaterföreställning. Plötsligt finns optimism, en plattform för deras berättelser, en möjlighet till lekande konstruktivitet. När premiären äger rum är hopplösheten, även om den för många ska komma igen, försvunnen, och skapandet där och då det enda som betyder något.

Hugo Lindkvist

Allt händer utan ytan i ”Kedjereaktion”. Foto: Weyler förlag

5. Bok. Camilla Prell Weichl: ”Kedjereaktion”

Weyler förlag

I den här ovanligt stringenta novellsamlingen, som dessutom är debut, är det som sägs inte särskilt väsentligt. Det är vagt och otydligt, ingen vidare kommunikation mellan personerna. Det som händer ligger under ytan, där rör sig våldsamma känslohändelser, panik, längtan bort. Som om det finns olika liv, ett som syns, ett annat osynligt som betyder allt.

Jag sugs direkt in i öppningsnovellen där en skräckslagen mamma sitter i framsätet medan en smutsig, okänd liftare, som hennes man idiotiskt nog har plockat upp på en bensinmack, sitter och tittar på medan den lilla dottern drar upp kjolen och visar sina ärr på benen. Dessutom berättar hon precis var de bor. Läs DN:s recension här.

Maria Schottenius

