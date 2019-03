Fräckt och färgstarkt: Pipilotti Rist, stillbild ur ”Öppna min glänta”. Foto: Pipilotti Rist

1. Utställning. Pipilotti Rist, ”Öppna min glänta”

Louisiana museum, Humlebæk, Danmark

Videokonstnären Pipilotti Rist är en favorit för många med mig. Hennes konst gör mig alltid på strålande humör – fräck, färgstark, feministisk och därtill visuellt nyskapande. På senare år har hennes installationer erbjudit publiken att omslutas av meditativa bildflöden; liggande på rygg eller sittande på kuddar. På Louisiana har hon nu byggt upp ett pärlband av hemtrevliga och fantasieggande rumsinteriörer, som får associationerna att rusa iväg. Rist leker lika ohämmat med referenser till konsthistorien som till populärkultur, i en helt egen mix.

Birgitta Rubin

Surrealistisk irrfärd: MC Schmidt och Drew Daniel i Matmos bakom en sköld av plast. Foto: Theo Anthony

2. Skiva. Matmos, ”Plastic anniversary”

Thrill Jockey/Border

Baltimoreduon Matmos är kanske mest känd för att ha arbetat med Björk i början av 00-talet, men det mest fascinerande är hur envist de fortsätter att hitta nya koncept för vad de skapar musik av. Förra albumet var en enda lång låt där alla ljud hämtats från parets tvättmaskin. Den här gången är temat plast och paletten desto större: mugghållare i frigolit, krossade lp-skivor, bubbelplast, lego, toalettborstar, syntetiskt fett, bröstinlägg av silikon... Samt plastflöjter och trummor. Resultatet är en skevt surrealistisk irrfärd med polerna i abstrakt electronica och kulört Animal Collective-pop, lika skruvad som underhållande.

Nils Hansson

Ofiltrerade samtal: ”Daddy issues”. Foto: Perfect Day Media

3. Podcast. ”Daddy issues”

Julia Frändfors och Julia Lyskova har i skrivande stund släppt åtta avsnitt av podcasten ”Daddy issues”, och inte ett enda av dem liknar något man hört förut. Åtminstone inte i poddform. De pratar om killar, ångest, skvaller, killar, att äta mat ur soporna, killar… Men det är sättet det gör det på som är så säreget – helt ofiltrerat, alltså, på riktigt ofiltrerat, som om inget stod på spel fastän man som lyssnare förstår att precis allt ofta står på spel. Det är hisnande, och inspirerande, på ett sätt som inte har någonting att göra med goals eller inspirational quotes. Allt de säger känns som sådant man bara fick sagt när man sov över hos en kompis som barn – efter att lampan hade släckts, ivrigt viskande innan man somnade.

Greta Thurfjell

Med blicken i fokus: ”Here's looking at you”. Foto: Anette Nantell

4. Utställning. ”Here’s looking at you”

Sven-Harrys konstmuseum

Idén att låta en av världens mest eftersökta filmfotografer curera en egen fotoutställning är bara så smart tänkt. Oscarsnominerade Hoyte van Hoytema (”Låt den rätte komma in”, ”Tinker tailor soldier spy”, ”Interstellar”, ”Dunkirk”) har botaniserat fritt i Hasselbladsstiftelsens imponerande samling. Utställningen ”Here’s looking at you” är precis som det låter, en samling bilder med blickar i fokus där kända och okända människor tittar ut i rummet. Det blir en intressant dubbelverkan; dels att se så mycket bra fotografi, dels att få en känsla för hur van Hoytemas eget bildsinne funkar och vad som får just honom att gå i gång.

Helena Lindblad

Jorge Luis Borges i Paris 1983. Han avled tre år senare. Foto: Jacques Langevin

5. Bok. Jorge Luis Borges, ”Borges 2. 1945–1970”

Tranan

Den argentinske författaren, bibliotekarien, spegelskådaren, labyrintkartografen, monstrositetsantropologen, essäisten, fantastikern, excentrikern, surrealisten, poeten, andebesvärjaren, avantgardisten, lögnaren, trädgårdsarkitekten, notarien, antagonisten, skenbiografen, lärdomshistorikern, geniet, litteraturgnetaren, Nobelprismobboffret, blindstyret och kättaren Jorge Luis Borges samlade verk – det mesta i alla fall – utges sedan förra året i svensk översättning. I veckan kom band II, som bland annat rymmer den oumbärliga novellsamlingen ”Alefen”.

Jonas Thente

Läs om förra veckans fem favoriter