DN Kultur väljer: Fem favoriter just nu

Foto: SVT

Draken och presidenten

Dokumentär. ”New York Times och Donald Trump: slaget om sanningen”, SVT

Donald Trump är ett dagligt stresstest för medierna i allmänhet och New York Times i synnerhet. USA:s 45:e president har som bekant ett explosivt förhållande till den mäktiga draken, inte minst på sitt eldfängda Twitterkonto. Heja SVT som snabbt fångat upp Liz Garbus imponerande dokumentärserie som fördjupar bilden av relationen mellan Trump och tidningen som han älskar att hata. Vita huset-korren Maggie Haberman, som punktmarkerat Trump i åratal, är förstås med. Plus också för en spännande inblick i hur tidningens lysande podd ”The Daily” med Michael Barbaro rattas.

Helena Lindblad

Foto: Emrah Gurel/AP/TT

Initierat om transhistorien

Essä. ”Sex changes in Turkey”, The New York Review of Books

Den svenska ”transdebatten”, som intog en och annan kultursida i vintras, lämnade en del i övrigt att önska. Vill man läsa något aningen mer initierat om transpersoners historiska och samtida plats i världen kan man ta sig an essän ”Sex changes in Turkey” av den turkiska författaren Kaya Genç. Texten börjar och slutar med den turkiske transmannen Derin Oylum, som misshandlas svårt av sin flickväns familj och isoleras av sin akademiska omgivning. Däremellan handlar det om alltifrån könsneutrala pronomen i ottomansk poesi till Prideparaden i Istanbul och hbtq-politik under Erdogan.

Greta Thurfjell

Foto: BBC 4

Bländande bokklubb

Podcast. ”BBC Radio 4 bookclub”, BBC

I tjugo års tid har BBC och samtalsledaren James Naughtie sänt sin bokklubb med utfrågningar av litteraturvärldens absoluta högvilt om deras mest kända verk. I jubileumsavsnittet gästar Margaret Atwood som första återvändande författare för att prata om ”Tjänarinnans berättelse” (nu tv-aktuell på HBO Nordic som ”The handmaid’s tale”). Det är en otroligt skarp, exakt och eftertänksam författare som med en skalpells precision dissekerar dåtidens feminism, samtidens maskulinism och framtidens stora frågor. Och hon gör det med en giftig humor, närd av år av motstånd.

Kristofer Ahlström

Foto: Bethesda

En ny värld öppnas

Spel. ”The elder scrolls online: Summerset”, Zenimax/Bethesda softworks

Medan ”ESO”:s senaste stora expansion öppnade vulkanön Morrowind, redan välkänt territorium för inbitna spelare av serien ”Elder scrolls”, bjuder junis avgiftsbelagda utökning in till ett tidigare tämligen otillgängligt område: Summerset Isles, som är hemland för de djupt rasideologiska, chauvinistiska och snobbiga högalverna. Spelarna kan lära sig juveleraryrket och tränga in i mysterierna kring den gåtfulla Psijiska orden. Lägre raser – som min egen svartalv – får räkna med sedvanligt usel behandling till dess att de räddar världen igen.

Jonas Thente

Ingrid Elam och Jerker Virdborg

Noveller som räcker länge

Bok. ”Svenska noveller. Från Almqvist till Stoor”

Albert Bonniers förlag

Man måste applådera Bonniers utgivning av tjocka och uppdaterade antologier för vår tid. Häromåret kom ”Svensk poesi”, nu ”Svenska noveller”. Det är en perfekt present som garanterat räcker länge (700 sidor) och passar fint att ligga framme. Inspirerat urval av Ingrid Elam och Jerker Virdborg. Läs en novell då och då! Mina favoriter? De är många, märker jag, men okej: Thorsten Jonsson, Tove Jansson och Klas Östergren. Missa för allt i världen inte Jonssons ”Ensam med en halv liter konjak” (1941). Hämtad ur det klockrena mästerverket ”Fly till vatten och morgon”.

Jan Eklund