DN Kulturs kritiker väljer fem favoriter vecka 23

Fängslande om spioneri: Poddserien ”Wind of change”. Foto: Crooked Media

1. Podd

”Wind of change”

Spotify

När Scorpions ”Wind of change” släpptes 1990 blev den en signaturmelodi till den fredliga revolution som svepte fram genom Europa efter murens fall. Decennier senare får New Yorker-skribenten Patrick Radden Kefee (författare till ”Säg inget”) höra ett initierat rykte om att powerballaden inte skrevs av hårdrockarna från Hannover – utan i själva verket av CIA som ett försök att destabilisera ett Sovjet-imperium i fritt fall. I denna underhållande, sanslösa och fängslande podd (8 avsnitt) vänder Kefee på alla stenar för att hitta svaret. Det blir en hisnande inblick i USA:s popkulturella propagandakrig med heavy metal som hemligt vapen under kalla kriget.

Nicholas Wennö

Helt enkelt unikt: ”Aquanauter” skulpterade av Pompe Hedengren. Foto: Therese Asplund

2. Utställning

”Aquanauts”

Avesta art, Verket, Avesta

Jätteinstallationen ”Aquanauts” på Verket i Avesta bygger vidare på den spektakulära scenshowen med samma namn, i och över Stockholms ström 2018. Nu får vi hela den fantasieggande historien om de förhistoriska aquanauterna och deras upptäckare vid förra sekelskiftet, skickligt iscensatt i mörkret i det gamla järnverkets mäktigaste hall. Den konstnärlige ledaren Pompe Hedengren står för idén, scenografin, teckningar och skulpturala gestaltningar av aquanauterna. De bästa har en mystisk, magnetisk utstrålning, täckta av snäck- och musselskal, och även Sara Mac Keys fotografier är fantastiskt fina. Allt som allt en unik upplevelse.

Birgitta Rubin

Ömsint om sorg och sex: ”Your sister’s sister”. Foto: Draken Film

3. Film

”Your sister’s sister”

Nyligen avled den amerikanska indieregissören Lynn Shelton, bara 54 år gammal, i en plötslig blodsjukdom. Hon hann bara göra en handfull filmer men lämnar ändå ett stort hål efter sig, en frontfigur inom den älskvärda genren ”mumblecore” vilket betecknar lite konstlösa dramakomedier med låg budget och stort hjärta. Mellan ”Humpday” (2009) och ”Laggies” (2014) finns hennes finaste film: ”Your sister’s sister” (2011) med Jack Duplass (så bra som producent i ”The morning show”), Emily Blunt och Rosemary DeWitt. Ett ömsint litet triangeldrama om sorg, supande, separationsångest och sex som är så sevärt. Finns att strömma eller hyra på Draken Film eller SF Anytime.

Helena Lindblad

Avsked från Smalånger: Författaren Karin Smirnoff och hennes bok ”Sen for jag hem”. Foto: Josefine Stenersen och Polaris

4. Bok

Karin Smirnoff: ”Sen for jag hem”

Polaris

I ”Sen for jag hem” binder Karin Smirnoff med rejäla knopar ihop sin trilogi om den tvära, styvnackade Janakippo från Smalånger, som motvilligt bekantat sig med oss i romanerna ”Jag for ner till bror” och ”Vi for upp med mor”. Från början kändes Smirnoffs språkliga, västerbottniska hemmabygge av hopskrivningar och minimalt med skiljetecken, riskabelt. Men ju mer man kliver runt i hennes Smalånger-svit, desto mer hemtamt blir det och ju längre vill man stanna i denna besynnerliga avkrok. Janakippo jobbar visserligen på hemtjänsten, men hon gör också små skulpturer i lera. Och det är konsten som slutligen blir det ”hem” hon far till.

Maria Schottenius

Kusligt på bergshotell: Författaren Johanne Lykke Holms bok ”Strega”. Foto: Anders Hansson

5. Bok

Johanne Lykke Holm: ”Strega”

Albert Bonniers förlag

”Strega” ska läsas med sinnena vidöppna. Dofterna, färgerna, smakerna, ljuden, materialen – allt registreras och skapar hos läsaren inre bilder av överdåd. Men prakten ruttnar framför ögonen på en. Johanne Lykke Holms andra roman kretsar kring ett avlägset bergshotell och de nio unga kvinnor som, trots att gästerna sedan länge slutat checka in, kommer dit för att säsongsarbeta. Det påminner om Dario Argentos film ”Suspiria”, förstås en smula om ”The shining”, men på Hotel Olympic har både skönheten och våldet en egen estetik. Lika delar romantiskt och kusligt, verkligt och ockult. Och mycket vackert.

Greta Thurfjell

