DN Kulturs kritiker väljer fem favoriter vecka 24

Kravlös pandemidans: Dansa med Ryan Heffington. Foto: Ryan Heffington/Instagram

1. Dans

@ryan.heffington

Instagram

”Let' s dance thru this together!” utropade stjärnkoreografen Ryan Heffington på Instagram i mars. Och vi gör det, artisten Kim Gordon, skådespelarna Emma Stone och Reese Witherspoon, jag och många, många fler: dansar oss igenom pandemin tillsammans. Ryan Heffington, som kanske är mest känd som koreografen bakom Sias hyllade video ”Chandelier”, har flyttat ut sin dansstudio till Instagram. Där bjuder han tre dagar i veckan in till digital sweatfest. ”Den ultimata lockdown-terapin”, slår Vogue fast. Man kan inte annat än hålla med. Det är medryckande, svettigt, skönt kravlöst – och otroligt roligt.

Mats Odéen

Garn i karamellfärger: Bella Rune, ”Skendöd”, på Carl Eldhs ateljémuseum. Foto: Urban Jörén

2. Utställning

Bella Rune, ”Skendöd”

Carl Eldhs ateljémuseum, Stockholm

Högst upp i Bellevueparken ligger Carl Eldhs ljuvliga lilla ateljémuseum, en autentisk studiomiljö från 1919 dit en nutida kvinnlig konstnär inbjuds varje sommar. Dialogen med den äldre manliga kollegan blir alltid intressant, kritisk och kärleksfull i olika grader. I år är mötet signerat Bella Rune. Fint och följsamt uppvaktar hon Eldhs klassiska, vita gipsskulpturer med abstrakta garnmobiler i karamellfärger. Men släpper också loss ostyriga repskulpturer i neonfärger som ”bråkar” med gamla tiders ideal. Och missa inte gratisappen ”Bella Runes Portal”, som synliggör en virtuell skulptur som sätter snurr på den idylliska trädgården. Läs mer här.

Birgitta Rubin

Poddande med deckarstil: Historikern Jill Lepore jobbar på sanningen. Foto: Björn af Kleen

3. Podd

Jill Lepores ”The last archive”

Pushkin Industries

Vem mördade sanningen? Det är ingen liten fråga som driver den amerikanska professorn Jill Lepores nya podcast framåt. Hon är en av sin generations mest framgångsrika historiker, hennes senaste bok ”These truths” (2018) är en 900-sidig USA-historia som gjort succé hos både kritiker och läsare. Nu tar hon hjälp av ljudeffekter och skådespelare för att berätta om ledtrådar, lögndetektorer och förhörsmetoder i en stil som för tankarna till gamla tiders deckare och radioberättande. Det är nyfiket och noggrant gjort, och i en tid som tycks sänka sanningsbegreppet till en popularitets- eller makttävling är den underliggande uppmaningen – ”gå till arkiven!” – riktigt uppfriskande.





Harald Bergius

Miljöer i coronatider: Oisín Cantwells ”Svensk vår”. Illustration: Korpen

4. Bok

Oisín Cantwell, ”Svensk vår”

Korpen

Aftonbladets krönikör Oisín Cantwell måste man alltid läsa. Han skriver mest om brott och straff, klokt och självständigt, oftast med människan i centrum. Vad skulle nyhetskrönikören hitta på när coronakrisen lamslog landet? Flanera i Stockholm, hitta udda miljöer och vanliga människor att skriva om. I boken ”Svensk vår – krönikor i virusets tid” har han samlat texter från 11 mars till 12 maj. Det är en vacker påminnelse om att journalistiken ständigt måste uppfinnas på nytt. Den till synes händelselösa vardagen är ett underskattat ämne. Skönt dessutom att slippa slappa åsikter och braskande rubriker.

Jan Eklund

Omskakande äktenskap: Åsa Sechers ”Gifta för tredje gången”. Foto: Privat

5. Dokumentär

Åsa Secher, ”Gifta för tredje gången”

SR Play

Det går inte att sluta tänka på Åsa Sechers radiodokumentär ”Gifta för tredje gången” när man stängt av. Den handlar om hennes föräldrar som gift sig tre gånger (och skilt sig två) – med varandra. Genom varvade intervjuer med dem växer en direkt plågsam bild fram av två vuxna som aldrig riktigt förstått hur mycket deras konfliktfyllda förhållande gått ut över barnen. Det är en djupt omskakande dokumentär för alla oss som grälat inför våra barn och hävdat att det bara är naturligt. Vilket det möjligen är, men de här 53 minuterna får det ändå att svaja till rejält i ens stackars föräldrasjäl.

Åsa Beckman

