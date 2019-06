DN Kulturs kritiker väljer fem favoriter vecka 24

Just nu: spara 50%

Fyndigt om frustrerad bankkvinna: Maria Rich i ”Follow the money 3”. Foto: SVT

1. Tv-serie. ”Follow the money 3”

SVT Play

Underskatta aldrig frustrerade medelålders bankkvinnor i knytblus. Den underbart aparta bankrådgivaren Anna (Maria Rich) är ett litet fynd i den tredje säsongen av den danska succéserien som kretsar kring ekobrottslighet. Anna är en tickande bomb efter att gång på gång ha blivit förbisprungen av yngre, mindre begåvade kollegor. Det gör henne till ett lätt byte för den kriminella världen som behöver tvätta pengar. Inte oväntat korsas hennes spår av Nicky (Esben Smed) som återvänt från sin spanska exil för att bygga upp ett nytt nätverk åt en stor knarkboss. Den tredje säsongen är den klart starkaste hittills. Läs mer om sommarens bästa tv-serier här.

Nicholas Wennö

Underbar nätlektion: Sacha Baron Cohen i ”Borat”. Foto: TT

2. Essä. ”Please, my wife, she’s very online”

The New Yorker, newyorker.com

Ibland får man läsa något man inte visste att man ville läsa – som en populärkulturell essä om ordet ”wife” ur ett internetskt perspektiv. Jia Tolentino på The New Yorker börjar i Borats ”My wife” från filmen med samma namn, tar sig an varför så många romantitlar kring millennieskiftet innehöll ordet ”wife”, och går vidare till män som med tveksamt resultat gör sociala medier-innehåll av sina fruar. Dessutom skriver hon om den ambivalens en modern kvinna kan känna inför tanken på att bli någons fru. Det är en underbar liten internethistorielektion.

Greta Thurfjell

Starkt om judisk historia: ”Judarna & Sverige” på Judiska museet, här predikstolen från Stockholms gamla synagoga. Foto: Judiska museet

3. Utställning. ”Judarna & Sverige”

Judiska museet, Stockholm

Efter tre års stängning och flytt har Judiska museet hittat hem. Den vackra, nyrestaurerade lokalen i Gamla stan var en gång Stockholms gamla synagoga – så här sitter historien i väggarna. Museet har också fått en ny basutställning som heter ”Judarna & Sverige”, med mottot: ”Om en minoritet, för en majoritet.” Det är en dubbel berättelse om judarnas betydande bidrag till det svenska samhället men speglar även diskrimineringen och Förintelsens följdverkningar. Flera verk av nutida konstnärer bidrar till starka tolkningar av svenskjudisk historia. Läs DN:s recension här.

Birgitta Rubin

Podd på hög höjd: ”Beyond today”. Foto: BBC

4. Podcast. ”Beyond today”

BBC

En podd med föresatsen att förklara vår kultur och vår samtid – på daglig basis, därtill – lägger onekligen upp ribban på svårslagna höjder. Därför känns det tryggt att BBC står som upphovsmakare till det här programmet som kastar sig vilt mellan frågeställningar som ”Varför skickar Malaysia tillbaka sina sopor?” eller ”Vad kan porr lära oss om hyckleri?” Programledarna Tina Daheley och Matthew Price pratar med ämneskunniga personer och sitt eget reporternätverk för att besvara frågor om identitet, makt och samhälle – och hur världen förändras.

Kristofer Ahlström

Hänförande underverk: Cheops pyramid i Egypten. Foto: TT/Mary Evans Picture Library

5. Bok. ”Antikens sju underverk” av Allan Klynne

Natur & Kultur

Den här boken guidar oss till de sju kombinationer av storhetsvansinne och sten som kallas antikens sju underverk. Det enda av de sju som står kvar, och lär göra det tills bergen smält till glöd, är Cheops pyramid i Egypten. Det underverk som beskrivs i särskilt hänförda ordalag av den grekiske historikern Herodotos, Babylons hängande trädgårdar, är man inte ens säker på har existerat. Allan Klynne har ett handfast och lättsamt sätt att berätta om gudars rasade boningar och alla mer eller (oftast) mindre tillförlitliga mätningar och beskrivningar. En stenig väg till gammal härlig kunskap med inslag av fantasi.

Maria Schottenius

