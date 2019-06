DN Kulturs kritiker väljer fem favoriter vecka 25

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Välspelat tv-drama: Gereon Rath (Volker Bruch) och Helga (Hannah Herzsprung) i ”Babylon Berlin”. Foto: SVT

1. Tv-serie. ”Babylon Berlin”

SVT

Stämningsladdad, rafflande och ytterst välspelad. Man får ändå säga att historiens dyraste tyska tv-satsning blev riktigt lyckad. Precis som i Volker Kutschers bästsäljarböcker utspelar sig tv-serien mitt i mellankrigstidens sociala, ekonomiska, politiska och psykologiska kaos. 1929 kommer den unga, morfinberoende och pts-drabbade Köln-kriminalaren Gereon Rath (Volker Bruch) till Berlin för att jaga en utpressarliga – bland annat med hjälp av den prostituerade (!) polisaspiranten Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries). Trots några små långsökta detaljer i manuset så är detta en av sommarens mest spännande serier. Läs DN:s recension här.

Nicholas Wennö

Lustfyllt med extra allt: ”Fornasetti Inside out Outside in”. Foto: Ola Axman/TT

2. Utställning. ”Fornasetti Inside out Outside in”

Artipelag, Gustavsberg

Jag har alltid känt att italienaren Piero Fornasettis designföremål är lite för mycket. Alltför dekorerade, alltför starka färger, alltför mycket krusiduller. Ja raka motsatsen till avskalad skandinavisk estetik. Men på Artipelag upptäcker jag en fantasifull formgivare, som samtidigt var superseriös och samarbetade med den mästerlige möbelskaparen Gio Ponti. Salarna är snyggt scenograferade och innehåller även intressanta självporträtt och vikskärmar med ”metafysiska rum”. En utställning som gör mig på väldigt gott humör, knasigt kul och lustfylld. Läs mer här.

Birgitta Rubin

Fyndig samtidspop: Peter Morén & David Shutrick. Foto: Martin Hedman

3. Skiva. Peter Morén & David Shutrick. ”En åldrande befolkning”

Startracks/Playground

David Shutrick var en finurlig lättpopmakare i 90-talets Sverige, strax efter Jakob Hellman men före Bo Kaspers Orkester. Peter Morén är internationell popstjärna i Peter Bjorn and John, men också producent åt andra, låtskrivare, soloartist. Tillsammans har de nu gått samman på en lättsam men detaljskarp skiva om livet bortom ungdomen, med all sin samlade poprutin nedkokt till en melodisk, halvakustisk samtidspop för en parallellvärld där The Beatles aldrig slutade vara en giltig referens. Fyndig i smådetaljer, vänligt inbjudande i det stora, med ett vemod lika djupsvenskt som någonsin Kent eller Olle Ljungström.

Nils Hansson

Läsvärd radikalfeminist: Andrea Dworkin. Foto: Alexander Caminada/Rex

4. Essä. ”Fighting for her life” av Elaine Blair

New York Review of Books (nybooks.com)

I en lång essä av kulturskribenten Elaine Blair – alltid läsvärd – i New York Review of Books avhandlas den ofta utskällda amerikanska radikalfeministen Andrea Dworkin, som 1974 blev känd och ökänd för sin debutbok ”Woman hating”. Dworkin skrev om våld mot kvinnor, om sex och – kanske mest uppmärksammat – om porr. Blair, i sin tur, skriver om när Dworkins texter framstår som profetiska och när de framstår som hopplöst daterade, respektfullt men kritiskt, på ett sätt som understryker att en till synes föråldrad tänkare också kan vara en värdefull källa till kunskap. Och vice versa.

Greta Thurfjell

Frispråkig jakt på party: Kaitlyn Dever och Beanie Feldstein i ”Booksmart” Foto: Francois Duhamel

5. Film. ”Booksmart”

Festlig, frisinnad och frispråkig omtolkning av den klassiska high school-filmen. Plugghästarna Molly (Beanie Feldstein från ”Lady Bird”) och Amy (Kaitlyn Dever) gratulerar sig själva till lysande betyg och en ljusnande framtid på prestigeuniversitet. Men de upptäcker, dagen för examen, att klasskompisarna inte är sådana förlorare som duon trott. Kommer de två att hinna kompensera sitt stora partyunderskott? Och vad händer i så fall med deras vänskap? En varmhjärtad och feministisk dramakomedi med ett fantastiskt soundtrack. Läs DN:s recension här.

Helena Lindblad

Läs om förra veckans fem favoriter