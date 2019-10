DN lanserar filmklubb

Det är Dagens Nyheters filmredaktörer Helena Lindblad och Nicholas Wennö som är ledande profiler i DN:s nystartade filmklubb.

– Det här är en naturlig fortsättning på Filmfredag och DN:s Facebookgrupp ”Snacka om film och serier” som har väldigt många engagerade medlemmar. Det finns uppenbarligen ett stort intresse för film och serier bland våra prenumeranter och det känns jättekul att kunna ge dem det här erbjudandet, säger Helena Lindblad.

Hon och kollegan Nicholas Wennö väljer varje månad ut en kvalitetsfilm från Triart.se som klubbmedlemmarna får strömma gratis. Först ut är den japanska mästerregissören Hirokazu Kore-edas Oscarsnominerade familjedrama ”Shoplifters” som vann Guldpalmen i Cannes 2018.

– Vår ambition är att välja våra favoriter bland nyare filmer som släppts på vod och ibland varva dem med någon klassisk pärla som är värd att lyftas fram. Vi vill också kunna erbjuda alternativ till det som inte alltid finns på de stora strömningstjänsterna, säger Nicholas Wennö.

Dessutom får medlemmarna två biobiljetter per månad och en rekommendation från DN:s filmredaktörer om vilken film som är bäst på bio just nu. Just nu står Todd Phillips ”Joker” och Pedro Almodóvars ”Smärta och ära” överst på redaktörernas biotopp.

Klubbmedlemmarna kommer också att få inbjudningar till exklusiva och kostnadsfria förhandsvisningar i DN:s regi.

– Under året har DN, i samarbete med olika filmdistributörer, haft chansen att förhandsvisa sevärda filmer som vi tror intresserar läsekretsen lite extra, som bland annat ”En kvinna bland män”, ”Quick”, ”Hasse & Tage: En kärlekshistoria” och ”Judy”. Ofta på Skandia som är en av Stockholms vackraste gamla biografer, säger Helena Lindblad.

– Och nästa gång, den 25 november, blir det den omtalade kriminalkomedin ”Knives out”, som ska bli väldigt rolig att se, lägger Nicholas Wennö till.

Här hittar du mer information om hur man kan ta del av erbjudandet.