70 internationella medier prisas av Society of News Design (SND) för 2018 års bäst designade digitala publiceringar. Bland dem som hyllas finns New York Times, The Guardian och Vice. Men också Dagens Nyheter, som är det enda svenska mediet att kamma hem medaljer.

SND tilldelar DN fem bronsmedaljer i flera olika kategorier. Två av prisen går till Dagens Nyheters vr-filmer. Virtual reality, eller virtuell verklighet, förflyttar betraktaren till en miljö som kan betraktas i 360 grader.

En av vr-filmerna som prisas är Paul Hansens exklusiva reportage från Gaza som du kan se här. Den andra är Anton Sälls guide över hur Slussen i Stockholm kommer se ut år 2025. Läs guiden som Slussens framtid här och se hela vr-filmen här.

https://twitter.com/dagensnyheter/status/1075319605147680768

Dessutom prisas tre av DN:s videoexplainers som publicerats på Twitter. En explainer är en kort förklarande film om ett ämne. De tre som SND lyfter fram handlar om vintersolståndet, hur det känns att befinna sig i en orkan och Fakta i frågan om tågförseningar.

Sugen på fler förklarande klipp? Här kan du se alla DN:s videoexplainers. Vill du se alla DN:s vr-reportage finns instruktioner till det här.

https://twitter.com/dagensnyheter/status/1044920208769667072

https://twitter.com/dagensnyheter/status/1009802330399756289

