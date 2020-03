DN testar den virtuella technoklubben Club Quarantäne i Berlin

Musik Club Quarantäne Marcel Dettmann, Helena Hauff, Gian, Juba, m fl Scen: Virtuell klubb live från Berlin Visa mer

Tyskland var inte redo för det här. Berlin är Europas nattklubbshuvudstad och på sätt och vis kontinentens mest utlevande plats. Landets ekonomi är den största och viktigaste i hela EU. På detta lades, nästan över en natt, stenhårda sociala restriktioner. Olagligt att träffas fler än två personer. Böter på upp till motsvarande 250.000 kronor om man gör det ändå.

De är såklart inte ensamma om ångesten i att stängas in, men ett kontaktförbud i landet som symboliserar både det politiskt mäktiga bilindustri-Europa och det dansande Europa gör att allvaret syns extra tydligt. Kontrasten mellan vad livet kan vara och vad det är just nu ställs på sin spets.

Därför är det hoppingivande att Berlin också är den första staden i Europa som hittar på nya sätt att gå på rejv i fyrtiotvå timmar. Med reservation för att internet är stort har det, mig veterligen, hittills mest fyllts av en oändlig massa DJ-set, hemmakonserter och enkvällsfestivaler som livesänts på sociala medier.

Club Quarantäne är något annat. Dansmusiksajten Resident Advisor har gått ihop med ett tiotal bokningsbolag och branschgrupper för att bygga en riktig klubb på digital mark.

Jag går in på den specialbyggda sajten och ställer mig i kö. En osynlig vakt ställer frågor i vad som liknar ett peka/klicka-datorspel. Vet jag vem som DJ:ar i kväll? Har jag varit här förut?

Ja, svarar jag och hoppas på det bästa. Tyvärr är Berlins notoriskt stränga dörrvakter lika hårda på internet. Jag skickas tillbaka till den trettio sekunder långa kön medan musiken börjar pulsera. Efter att par försök är jag inne.

Här finns ett rörligt och skulpturliknande 3D-dansgolv där besökaren kan rotera 360 grader. En menyruta uppe i hörnet leder till olika rum. Garderoben (en länk till merchandisekläder) och baren (en meny av donationsmöjligheter till bland annat Berlins nattliv) är fyndiga, men roligast är toaletten (chatten).

Man får stå i kö till något av de lagom äckliga båsen. Siffran på det bås man väljer blir ens chattnamn. Det är anonymiserat, kaotiskt och inte helt olikt kommunikationen på fysiska klubbar.

Ingen förstår riktigt vad som sägs, alla hojtar glatt ändå. Huvudsakligen om knark. Andra samtalsämnen är hur man tar sig in på technomeckat Berghain (”be gay”, ”wear all black and look angry”), hur tråkigt det är med karantän och vem som egentligen DJ:ar just nu (det stora spelschemat verkar inte hjälpa).

Jag klickar på en liten avokado och kastas tillbaka till dansgolvet, som börjar snurra okontrollerat en stund. När timmarna går rör sig musiken från mindre kända producenter – Gians fjäderlätta house, Jubas samplingar av 90-tals-r&b – till världsnamn som Berghain-DJ:n Marcel Dettmann och Helena Hauff. Beatsen blir intensiva, hårda, industriella. Det kultförklarade Ostgut-soundet tar plats.

Gimmickarna är roliga och genomarbetade, men vad som får Club Quarantäne att faktiskt likna verkligheten är att den aldrig tar paus. Klubbandets kanske viktigaste ingrediens är det låter deltagaren kliva bortom tiden och in i en parallell evighet, tillgängliggjord genom repetition. Det trolleriet fungerar förvånansvärt bra även på en sajt för uttråkade människor i hemkarantän.

Jag och min flickvän – som chattar på en plats där man inte identifierar sig genom numret på sitt toabås – konstaterar att kvällen ger oss en djup längtan att åka till Berlin. Inget internetprojekt i världen kan leva upp till den bångstyriga verkligheten, men Club Quarantäne är en påminnelse om vad livet kan vara och förhoppningsvis kommer bli igen. Det räcker ganska långt just nu.

