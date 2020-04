DN tipsar: 10 fina låtar med John Prine

Sam Stone (1971)

Låten om krigsveteranen som kommer hem som sprutnarkoman med skadat ben är förfärlig från start till mål, men så skarpt formulerad att man ändå kan dra på munnen, med en refräng som sätter sig som en schlager.

Speed of the sound of loneliness (1986)

Orden dem emellan har tagit slut, men han älskar henne fortfarande – medan hon är ute och ränner runt i så högt tempo att ljudet av ensamheten inte ska hinna i kapp. Till den mest sofistikerat vemodiga countrylunk.

In spite of ourselves (1999)

Kärlekssånger kan se ut på många sätt. När John Prine sjunger gubbknarrig duett med den skarpslipade Iris DeMent är det beskt, snuskigt, ömsint och fenomenalt mänskligt – och man förstår precis varför det kommer hålla i evighet.

Christmas in prison (1973)

På jul är fängelsematen bättre, och det blir musik på kvällen. Men saknaden efter henne där hemma blir också större, och tar över det mesta av låten. John Prine sjunger ur mungipan och Steve Earle bör ha lyssnat extra noga.

All the best (1991)

Få har skrivit fler dubbelbottnade kärlekstexter, och denna lilla dänga låter så förledande enkel. Men det krävs en särskild sorts skald för rader som ”Kids don't know/they can only guess/how hard it is/to wish you happiness.”

Angel from Montgomery (1971)

Tjugofyra år gammal kanaliserar John Prine en medelålders hemmafru som sitter i köket och försöker hitta kraft att stå ut, med ett mäktigt gospelfärgat vemod som Bonnie Raitt tog vidare och gjorde till sin mesta signaturlåt.

Fish and whistle (1978)

Enkel trubadurcountry blir sällan stunsigare än hos John Prine, därtill pryds denna muntra dänga av en spelevink till tennflöjt. De slängiga ögonblicksbilderna från ett oansenligt liv är ändå rätt sorgkantade om man tittar närmare.

Paradise (1971)

John Prines far kom från kolgruvestaden Paradise i Kentucky, och efter avklarad brytning fanns nästan ingenting kvar, hela trakten var skövlad. Och det är rent förunderligt hur den historien kan bli världens hejigaste låt.

Hello in there (1971)

Barnen är vuxna, de bor i andra stater, någon dog i kriget, själva har de knappt något att prata om längre. Varken med varandra eller sina vänner. Det låter ändå nästan vackert när den unge John Prine sjunger deras ensamhet.

Jesus, the missing years (1991)

Det finns en stor lucka i evangelierna, om vad Jesus gjorde mellan tolv års ålder och ungefär trettio. John Prine skriver en ordrik folklåt som låter som tusen andra där inte ett ord är sant, men det mesta känns igen från vår tid.

