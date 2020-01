DN tipsar: 5 skivor och 5 konserter att se fram emot under våren

Häromdagen kom nyheten att Pearl Jam har satt ett datum på sitt första album sen 2013, strax efter att bandets sociala mediekanaler börjat antyda att något var på gång. Utgivningen sker i slutet av mars, så förvarningen var mer än två månader – vilket är länge i dagens musikklimat.

Minst lika vanligt är att man berättar först i samma stund som man släpper ut sitt album på marknaden, som Eminem för någon vecka sen, eller kanske veckan före.

För den som planerar verksamhet kring den här sortens händelser kan det vara ett bekymmer, samtidigt som konsertbranschen jobbar med åtminstone några fler månaders framförhållning (och en stor turné ju ofta föregås av ett albumsläpp).

Man kan se det när man scannar alla olika listor som finns med kommande releasedatum, eller i skivbolagens egna utgivningsplaner. Där är trångt med namn de närmaste veckorna, men knappt något som ligger mer än tre månader bort.

I gengäld finns massor av skrällheta album som sägs vara på gång. Rihanna, Adele, Frank Ocean och Kendrick Lamar är bara toppen på listan. Där finns gamlingar som Bruce Springsteen and the E Street Band, The Cure, The Jesus and Mary Chain och Red Hot Chili Peppers. The xx och The Strokes kommer tillbaks, liksom Drake och The Weeknd, Miley Cyrus och Lady Gaga, Rosalía och Migos, Rufus Wainwright och Dixie Chicks. Och så vidare, mycket vidare.

Att Kanye West just har släppt ett par religiösa album hindrar inte att han är med, liksom att Lana Del Rey förväntas följa upp sitt ännu inte halvårsgamla album med två nya, varav ett spoken word. Här finns till och med legendariska förseningsfantomer som My Bloody Valentine, The Avalanches och Fiona Apple – som samtliga slår världen med häpnad den dag de faktiskt ger ut något.

Det gemensamma för alla dessa är naturligtvis att de inte är i närheten av att ha ett officiellt spikat datum, så de kan stå kvar på listan länge. Om ett halvår vet vi lite bättre.

Fem album:

Drive-By Truckers Foto: pressbild

Drive-By Truckers

”The unraveling”

(ATO/Border)

31/1

Länge var Drive-By Truckers själva inkarnationen av USA:s mest vägdammiga rockband, som turnerade stenhårt och gav ut lite för långa skivor av hederlig gitarrock i breda, mastiga portioner. Hest sjungen, ruffigt spelad, i en vägkrök mellan Tom Petty och Bruce Springsteen. Med en arbetarklassig livserfarenhet som med tiden blev allt mer politisk, och utan märkbara pauser. Nu har det plötsligt varit tyst länge, men låttitlar som ”Babies in cages” och ”Thoughts and prayers” antyder att laddningen inte har minskat.

Magnus Sveningsson i Råå Foto: Jenny Baumgartner

Råå

”Ljungens lag”

(Malmö Inre)

1/2

Inte för att så många lade märke till just honom i The Cardigans, men som basist i ett av Sveriges mest framgångsrika popband har Magnus Svenningsson ändå sin plats i sorteringen given. Fast kanske är det på väg att ändra sig. I instrumentalprojektet Råå skapar han helt andra sorters klangvärldar, lågintensiva men atmosfärstarka, med basklarinett som hemligt vapen. En sorts analog ambientmusik från det skånska slättlandet, lika tidlös som djupt vemodig, med en överraskande tät utgivning i diverse olika format.

Grimes Foto: 4AD

Grimes

”Miss Anthropocene”

(4AD/Playground)

21/2

Det lär ha varit en ordvits som fick det att klicka mellan Claire ”Grimes” Boucher och Teslagrundaren Elon Musk, nu är hennes femte album en lek med orden misantrop och antropocen (alltså den tidsera som människan har präglat). Och samtidigt som det har flyttat hennes kändisstatus till en helt annan nivå gör hon ett temaalbum om klimatförändringarna, där varje låt ska innebära en ny variant av mänsklig utrotning och raden av förhandssinglar och remixer antyder att hennes kreativa ådra mår bättre än planeten

Maria McKee Foto: Anna Sampson

Maria McKee

”La vita nuova”

(Fire/Border)

13/3

Att Maria McKee var en sångerska av ovanliga mått stod klart redan när hon debuterade med Lone Justice som tjugoåring, och efter solohitten ”Show me heaven” 1990 tycktes karriären tryggad. I stället har hon gett ut skivor med ojämna mellanrum, bytt uttryck och kämpat med identitet, sexualitet och andlighet. Nya albumet är det första på tretton år, men plötsligt fann hon sig skriva bortåt fyrtio låtar på några månader, så möjligen behöver hon inte ta någon mer paus på ett tag. Och intensiteten verkar oförminskad.

Basia Bulat Foto: Richmond Lam

Basia Bulat

”Are you in love?”

(Secret City/Playground)

27/3

Hon kom fram som något av ett fenomen, en kanadensisk folksångerska med autoharp och charango som klev rätt in i alternativrockens finrum och fick samarbeta med folk kring Godspeed You! Black Emperor och Arcade Fire. Nya albumet är det andra som produceras av Jim James från My Morning Jacket, en svårfångad mångsysslare som gärna maximerar det mesta, men förstasingeln ”Your girl” låter som tidlös och välsvarvad Fleetwood Mac-pop. Samtidigt som Basias röst har precis den kryddighet som krävs.

Fem konserter:

Stormzy Foto: Matt Mattock

Stormzy

Annexet

26/2

Riktigt hur bred grime kan bli vet väl ingen än, men efter att Stormzy 2017 blev den förste grimerapparen att nå den brittiska albumlistans förstaplats har han bara fortsatt att växa. I fjol var han toppnamn på Glastonburyfestivalen och blev mer politisk än någonsin, samtidigt som hans andra album ”Heavy is the head” strax före jul visade hur han fortsätter att vidga sitt register med fler tonfall och känslolägen. Ändå lär konsertupplevelsen fortfarande i första hand vara en intensiv mangling i skoningslöst tempo.

Big Thief Foto: 4AD

Big Thief

Debaser Strand

13/3

Medan somliga säger att albumet spelat ut sin roll gav Brooklynbandet Big Thief under 2019 ut två fullängdare som förvandlade ett litet folkrockband i mängden till ett av de mest omsusade i hela alternativrockvärlden – och det är svårt att tänka sig samma uppståndelse om det bara hade varit ett enda, eller några ep. Tveklöst är hur som helst att frontkvinnan Adrienne Lenker är en av dessa unika artister med nerverna utanpå kroppen som kan få ungefär vad som helst att kännas nytänkt och samtida.

Tones and I Foto: pressbild

Tones and I

Münchenbryggeriet

14/3

Typiskt nog för hitlåtar som blir obegripligt stora präglas ”Dance monkey” med Tones and I av en röst som är så säregen att de som inte älskar den uppfattar den som enerverande. Toni Watson från utkanterna av Melbourne säger sig inte ens ha vetat att hon hade en udda röst innan hennes låt i fjol blev världens största, och eftersom den bygger på hennes erfarenheter som gatuartist är det nog sannolikt att hon blir kvar ett tag oavsett hur kurvan pekar framöver. Men ett fenomen som nykomling är hon bara precis nu.

Randy Newman Foto: Jordan Strauss

Randy Newman

Lilla Cirkus

17/5

Två konsertdatum på senare år blev inställda, men även om Randy Newman inte har spelat i Stockholm sen 80-talet har hans underskruvade satir bara blivit mer aktuell. Och om han mest har gjort filmmusik sen dess, inklusive hitten ”You’ve got a friend in me” från ”Toy story”, så sammanfattas han bättre av de låtar han skrev till USA:s tre senaste presidentval: ”A few words in defense of our country”, ”I’m dreaming of a white president” och ”Putin”. Där den förstnämnda också publicerades som ledare i New York Times.

Tyler Childers Foto: David McClister

Tyler Childers

Slaktkyrkan

30/6

Redan 2011 skivdebuterade han på eget bolag, då ännu tonårig, så Tyler Childers är kanske ingen nykomling. Men med två album 2017 och 2019 har han seglat upp bland de översta i de senaste årens anstormning av nya americanatalanger, båda producerade av fritänkaren Sturgill Simpson och veteranen David Ferguson, med ett pärlband av låtar som känns så självklara att man kan missta dem för etablerade klassiker från tidigt 70-tal, och en röst som lyckas låta personlig mitt i världens mest tättbefolkade idiom.