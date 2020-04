DN tipsar: 6 sevärda utställningar i Stockholm

Coronapandemin har ställt allt på ända och som så mycket annat stängt ner konstvärlden, som utan publik blöder av enorma intäktsförluster.

Men de stora museerna har tappert försökt hålla konstintresset vid liv genom att överträffa varandra med onlinealternativ. Och den senaste tiden har det kommit små men hoppingivande signaler om nyöppningar i några länder, där det först drabbade landet Kina förstås ligger längst fram. Enligt Artnet news tillåts gallerier i Tyskland och Österrike att öppna denna vecka, då besöksrestriktionerna för mindre affärslokaler lättats.

Och häromdagen aviserade Louisiana, svenskarnas favoritmuseum i Danmark, att de ligger i startgroparna. För varje stängd månad förlorar Louisiana över sex miljoner kronor och nu hoppas museet snart vara igång med reserverade, tidsbestämda biljetter, plus massor av handsprit.

Här hemma har de mjukare coronarestriktionerna hittills tillåtit öppethållande av mindre länsmuseer och små konstinstitutioner, liksom gallerier. Själv har jag glatt mig åt hur snabbt kreativa visningsalternativ växt fram under krisen, med allt ifrån enkla men åskådliga bildspel till avancerade onlinevisningar och liveströmmade samtal, som nu senast på brillovox.com om hur konstscenen har påverkats.

Konsthallen Accelerator (nödd att stänga på grund av kopplingen till Stockholms universitet) är först ut med bokningar av personliga, webbaserade visningar, där guider nu filmar och pratar om Johanna Gustafsson Fürsts verk i salarna. Och Bonniers konsthall, som denna vecka öppnar Éva Mags första stora separatutställning, följer riktlinjerna genom obligatoriska förhandsbokningar av högst fem personer i kvarten. En begränsad publik får nu möjlighet att se konstnären själv arbeta på plats – vilket även stundtals gäller Ylva Snöfrid på Galleri Andersson Sandström.

Galerie Forsblom, som var först ut med att varsla sin personal i Stockholm, har dragit igång initiativet ”Stöd en svensk konstnär”. Några tusen personer får varje vecka digitala nyhetsbrev med bilder på sju utvalda verk av galleriets konstnärer.

Utomhusutställningar är ett annat alternativ. Konsthallen Artipelag är stängd men ”Skulptur i natur” har fri entré och går att uppleva utmed promenadstråk i skärgårdsnaturen. Där lockar man i vår också med ”skogsbad” – övningar som sägs minska stress och öka kreativiteten.

Men säsongens allra finaste initiativ är ”Tyst vår”. En självorganiserad utställning av ett tjugotal klimatengagerade konstnärer, mitt i stan men utomhus på Djurgården (se DN 19/4). Allt för att många med mig, isolerade i hemmiljö, helt gratis ska få ta del av såväl vacker som tänkvärd konst ute i skogen, vår gemensamma lunga. Sorgligt nog dog en av initiativtagarna, Lars Arrhenius, kort efter öppningen. Hans och Eric Ericsons verk har blivit en samlingsplats – en ”gravsten” med den djupt symboliska texten ”Här vilar framtiden”.

Nathalie Gabrielsson ”The campaign” Foto: Marti Manen

1 ”The campaign”

Nathalie Gabrielsson

Index foundation, Stockholm. Visas t o m 7/6

Redan som elev på Konstfack startade Nathalie Gabrielsson sitt Kybernein Institute, som opererar i skärningspunkten mellan konst, näringsliv och politik. Hennes nya projekt undersöker den framgångsrika opinionsbildningskampanj som under 1970- och 80-talet grundligt förändrade både verklighetsbeskrivningen och den svenska välfärdsmodellen. Här berörs högaktuella fenomen som faktaresistens och populism.

Verk av Martín Soto Climent. Foto: Jean-Baptiste Béranger

2 ”Gossip”

Martín Soto Climent

Andréhn-Schiptjenko, Stockholm. Visas t o m 2/5

Den mexikanske konstnären Martín Soto Climent är känd för sina surrealistiska manipulationer av bilder och vardagsföremål, med sikte på begärets psykologi. Här har han använt sig av billiga nylonstrumpor – hudfärgade, vinröda, svarta, nätmönstrade – som sträcks, viks och vrids till tredimensionella, böljande former. Resultatet är intrikata väggskulpturer i boxar av cederträ och plexiglas.

Ylva Snöfrids stora utställnings- och arbetsrum på Galleri Andersson Sandström Foto: Ylva Snöfrid

3 ”Between the Acts”

Ylva Snöfrid

Galleri Andersson-Sandström, Stockholm. Visas 27/4-1/7, öppet mån-fred kl 16-17

Ylva Snöfrids utställning växer och förändras på plats, under konstnärens besök till och från på galleriet. Processen bygger på hennes dagliga rutiner och beskrivs som en ”allegori i förändring, en utvärdering av ett konstnärskap”. Transformation och även viss förstörelse ingår i omformningen av tretton monumentala målningar. I lokalen finns en skogräns, alternativt tre olika utsiktspunkter.

Verk f v av Hanna Stahle, Johanna Gustafsson Fürst, Andreas Mangione Foto: Niklas Hansson

4 ”Skulpterat språk”

Elastic gallery, Stockholm. Visas tom 16/5 (öppet enligt överenskommelse)

Elastic gallery har sammanfört sju samtida konstnärer med basen i skulptur, men med olika uttryck och positioner. Galleristen Ola Gustafsson har gjort ett personligt urval i vad han kallar en mångårig ”kärlekshistoria” med skulptur, som hjälpt honom i förståelsen av världen. Här syns både uppmärksammade svenska konstnärer som Johanna Gustafsson Fürst och internationella storheter som Jimmie Durham.

Serien "Sirener och Megäror" av Gunilla Sköld Feiler Foto: Gunilla Sköld Feiler

5 ”Experimentet”

Tegen2, Stockholm. Visas t o m 3/5

På konstnärsdriva galleriet Tegen2 visar Gunilla Sköld Feiler en ny serie ”senbarocka” tuschmålningar på rispapper. De har fått den symboliska titeln ”Sirener och Megäror”; ansiktslösa kvinnokropparna i skira klänningsliv. Här ingår även aldrig visade videoverk av Åsa Ersmark och Carl Michael von Hausswolff & Thomas Nordanstad, därtill Dror Feilers nya video ”Hur man undviker ett framtida bokbål”.

”Här vilar framtiden”, Lars Arrhenius och Eric Ericsons bidrag till ”Tyst vår” Foto: Magnus Hallgren

6 ”Tyst vår”

Skogen vid Kaknästornet, Stockholm. Visas t o m 30/4

Kärnan i den klimatstrejkande gruppen ”Artists for future” har nu under coronakrisen bjudit in likasinnade kollegor till en utomhusutställning. I skogen vid Kaknästornet har tjugotalet konstnärer utför platsspecifika och tillfälliga verk, med utgångspunkt i ödmjukhet inför naturen. ”Allt stänger men skogen är öppen”, här med konst i träden, på marken i en glänta eller inuti ett bergrum.