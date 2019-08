DN tipsar: Här är 10 filmer du absolut bör se i höst

”The dead don't die” Foto: SplashNews.com

”The dead don't die”

Regi: Jim Jarmusch

Premiär: 30/8.

Den amerikanska indiekungen Jim Jarmusch, som fick äran att öppna filmfestivalen i Cannes i våras, hanterar sin klimatångest genom att göra en lakonisk zombiefilm med miljötema. Bill Murray, Chlöe Sevigny och Adam Driver utgör en tafatt polistrio som tvingas hantera en invasion av nyvakna lik. Den lågmälda humorn har sina oemotståndliga ögonblick, som när den redan i verkligheten rätt zombielika Iggy Pop gräver sig upp ur en grav, tar sig in på en diner, grymtar ”kaffe” och häller en hel kanna i sin blodiga mun. Lite töntigt men väldigt mysigt.

Hasse & Tage: en kärlekshistoria Foto: TT

”Hasse och Tage – en kärlekshistoria”

Regi: Jane Magnusson

Premiär: 6/9.

Komikerduon Hans Alfredson och Tage Danielsson fick folkhemmet att garva i skön gemenskap från höger till vänster under tre decennier. Radarparet, som skapade i en skruttig skrivarstuga på Söders höjder, åstadkom en lika långverkande som vittfamnande humor. Den har fortsatt roa generationer, långt efter att döden alldeles för tidigt skilde radarparet åt. Jane Magnusson, som också är skribent i DN, skildrar en kärleksfull vänskap - med benägen hjälp av privata familjearkiv. Kommer att röra mången tittare till tårar.

”And then we danced” Foto: Triart

”And then we danced”

Regi: Levan Akin

Premiär: 6/9.

”Cirkeln”-regissören Levan Akins nya film har kallats en georgiskspråkig ”Dirty dancing” och skildrar dans, ung passion och homofobi i dagens Tblisi. Ett flytande, fritt och drabbande hbtq-drama som kretsar kring en ung dansare som blir kär i en nykomling i danskompaniet. Huvudrollen spelas helt suveränt av Levan Gelbakhiani, som Akin hittade på Instagram. Allt sätts på spel för den unge huvudpersonen när kärleken drabbar med all kraft – hans plats i dansvärlden, ekonomin, familjen och inte minst konsten. Nominerad till att bli Sveriges Oscarsbidrag.

”Push”

”Push”

Regi: Fredrik Gertten

Premiär: 6/9.

Den Malmöbaserade dokumentärfilmaren Fredrik Gertten har under senare år gjort flera uppmärksammade internationella och samhällsengagerade filmer som ”Bananas!*” (2009), ”Big boys gone bananas!*” (2011) samt ”Bikes vs cars” (2015). I brännande aktuella ”Push” siktar han in sig på ytterligare en global fråga: kapitaliseringen av bostäder som inte bara gör det dyrare att bo och trycker ut de mindre bemedlade från städerna, utan även i grunden förändrar socioekonomiska mönster över världen.

”Quick”

”Quick”

Regi: Mikael Håfström

Premiär: 20/9.

För drygt tio år sedan sände SVT den prisade dokumentären ”Thomas Quick – att skapa en seriemördare” som gjordes av radarparet Hannes Råstam och Jenny Küttim. Ett reportage som rörde om rejält i den svenska debatten. ”Quick” mixar en präktig svensk rättsskandal och ett envetet grävjobb som gjort för journalistromantik med thrillerkänsla. David Dencik, svensk mästare i störda roller, spelar den påstådda seriemördare, Jonas Karlsson gör Hannes Råstam och Alba August spelar Jenny Küttim. En lockande trio. Nominerad till att bli Sveriges Oscarsbidrag.

Antonio Banderas i Pedro Almodóvars ”Smärta och ära” Foto: Sony Pictures Classics

”Smärta och ära”

Regi: Pedro Almodóvar

Premiär: 15/11.

Den spanska filmens stolthet gör sin hittills kanske mest självbiografiska film. Almodóvar återförenas med sin gamla musa Antonio Banderas som spelar regissörens alter ego. ”Smärta och ära” kommer att överraska en hel del, den är en betydligt mer melankolisk, rak och nedtonad film än de Almodóvar brukar göra. Ett drama som präglas av minnen, åldrande, skräck för krämpor, kärlekssorger och inte minst en rejäl dos barndomsnostalgi. Penélope Cruz gör ett färgstarkt och väldigt känsloladdat porträtt av regissörens mor som ung.

”Om det oändliga” Foto: Triart

”Om det oändliga”

Regi: Roy Andersson

Premiär: 15/11.

Få filmskapare är så obrottsligt lojala mot sin egen stil som Roy Andersson. Ett existentiellt berättande som han helt klart är ensam om i världen. Efter sin comeback med den storslagna ”Sånger från andra våningen” har Andersson prisats av juryer på de stora festivalerna. För fem år sedan fick han som första svensk ta emot Guldlejonet i Venedig för ”En duva satt på en gren och funderade på tillvaron”. Nya ”Om det oändliga” beskrivs som ett kalejdoskop av allt som är evigt mänskligt och en oändlig saga om tillvarons sårbarhet.

”Parasit” Foto: Triart

”Parasit”

Regi: Bong Joon-ho

Premiär: 20/12.

Årets Guldpalmsvinnare i Cannes är ett halsbrytande klassdrama som utspelar sig i dagens Seoul. En utsatt familj med vuxna barn, som dragit nitlotterna i den blomstrande sydkoreanska ekonomin, ser sin chans när sonen får jobb som engelsklärare hos ett svinrikt par i en lyxig förort. Innan någon hinner säga ”kimchi” ser spelplanen helt annorlunda ut för de två familjerna, vars liv flätas in i varandra på ett överraskande sätt. Svärta, smärta och galet smart underhållning.

”Portrait of a young girl in fire”

”Portrait of a lady on fire”

Regi: Céline Sciamma

Premiär: 13/12.

Den franska ”Girlhood”-regissören Céline Sciamma har gjort ett gnistrande smycke till kostymfilm. Å ena sidan ett klassiskt, supersensuellt passionsdrama som utspelar sig i Bretagne 1770, å andra sidan en subversiv kärlekshistoria mellan en kvinnlig porträttmålare och en ung adelsdam som helt och hållet genomsyras av en kvinnlig blick. Adèle Haenel och Noémie Merlant spelar årets mest romantiska kärlekspar.

”Unga kvinnor”

Regi: Greta Gerwig

Premiär: 25/12.

Skådespelaren och regissören Greta Gerwig följer upp sin fina debutfilm ”Lady bird” med en ny filmversion av den klassiska amerikanska flickboken ”Unga kvinnor” av Louisa May Alcott. Saoirse Ronan (”Lady bird”), Emma Watson (”Harry Potter”) och Florence Pugh (”Midsommar”) spelar några av systrarna March som kämpar för fria och skapande kvinnoliv i en minst sagt ofri tid. På den flotta rollistan finns också Timothee Chalamet, Laura Dern och Meryl Streep.