DN tipsar: Tio sevärda filmer på Tempo dokumentärfestival

”För min dotter” Foto: Studio S

”Till min dotter”

Regi: Waad Al-Khateab, Edward Watts

Instängd i Aleppo mitt under helveteskriget i Syrien skapar journalisten Waad Al-Khateab ett visuellt kärleksbrev till sin nyfödda dotter Sama. Resultatet är en av de mest hjärtskärande, upprörande och unika dokumentärfilmer som någonsin har gjorts. Den Oscarsnominerade och flerfaldigt prisbelönta filmen har svensk biopremiär den 13 mars.

”The Capote tapes” Foto: Elliott Erwitt

”The Capote tapes”

Regi: Ebs Burnough

Pigg och fängslande film som bygger på nyligen upphittade intervjuband med Truman Capotes vänner som gjordes strax efter hans död 1984. Det slutgiltiga beviset på att romaner aldrig riktigt kunde leva upp till Capotes verkliga privatliv.

”Scheme birds” Foto: Tempofestivalen

”Scheme birds”

Regi: Ellen Fiske, Ellinor Hallin

Brutalt rak uppväxtskildring om den struliga tonåringsbruden Gemma som bor med sin duvuppfödande farfar. På tröskeln till moderskapet försöker hon ta sig ur en tillvaro som präglas av våld och alkohol i den bedagade skotska stålverkstaden Motherwell.

"Konstnären och tjuven" Foto: Tempofestivalen

”Konstnären och tjuven”

Regi: Benjamin Ree

En tjeckisk konstnär blir bestulen på två av sina viktigaste målningar under en utställning i Oslo. Efter rättegången kontaktar hon en av tjuvarna, en missbrukare med plågsamt förflutet. Det blir början på en lika osannolik som underbar vänskap...

”Cunningham” Foto: Tempofestivalen

”Cunningham”

Regi: Alla Kovgan

Ambitiöst försök att smälta samman dans, musik och poesi i ett hyllningsporträtt av Merce Cunningham. Filmen ger glimtar av den ikoniska New York-koreografens liv och återskapar de mest kända verken via arkivmaterial med John Cage och Robert Rauschenberg.

”Den sista cirkusprinsessan” Foto: Tempofestivalen

”Den sista cirkusprinsessan”

Regi: Åsa Sjöström

”Festen är över/Festen är över oss/Allting är över...” sjunger Bob hund till en av scenerna i denna svanesång över en utdöende konstform. Filmen kretsar kring Simona – den unga arvtagerskan i cirkusfamiljen Rhodin – som har ångest över sin framtid.

”Tystnaden – en berättelse om Silence” Foto: Tempofestivalen

”Tystnaden – en berättelse om Silence”

Regi: Kristian Petri, Kristina Lindström

Ebba Grön, Kent, Bob hund, Eldkvarn, Träd, Gräs och Stenar – är bara några som spelat in album i den värmländska kultstudion i Koppom. Med nya intervjuer och äldre arkivmaterial tecknas ett porträtt av den svenska musikrörelsen under 70- och 80-tal.

”Cinema Paneer” Foto: Martin von Krogh

”Cinema Pameer”

Regi: Martin Von Krogh

Att vara biografföreståndare i det krigshärjade Kabul är inget Cinema Paradiso. Said Chaleh på Cinema Pameer vill inte ens berätta om vad han jobbar med. Genom människorna på en biograf ges en fascinerande spegelbild av hela det afghanska samhället.

”Margaret Atwood – a word after a word after a word is power” Foto: Tempofestivalen

”Margaret Atwood – a word after a word after a word is power”

Regi: Nancy Lang, Peter Raymont

”Om man inte har roligt – vad är livet då? Hemläxor! Och det vet vi ju hur kul det är...! – Margaret Atwoods livsfilosofi i ett nötskal. I denna film punktmarkeras den kanadensiska författaren som fått ett karriärlyft av serien ”The handmaid’s tale”.

”Billie” Foto: Tempofestivalen

”Billie”

Regi: James Erskine

”Jag såg hela världen i det där ansiktet”, säger en av vännerna till Billie Holiday. Utifrån hundratals timmar av intervjuer skapar James Erskine ett vibrerande porträtt av den lika kontroversiella som mytomspunna jazz- och bluessångerskan Queen B.