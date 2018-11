DN väljer: Fem kulturfavoriter just nu

Utställning: ”Isaac Julien: To the end of the earth” (Galerie Forsblom, Stockholm.)

Den brittiske videokonstnären, filmaren och fotografen Isaac Julien är internationellt känd för sin säregna visuella poesi. Hans videoinstallationer på multipla skärmar har en utpräglad rytm och rörelse, som förstärks av stämningsfulla ljudlandskap och motivens politiska laddning. Just en sådan stark och storslagen installation är höjdpunkten på Juliens separatutställning i Galerie Forsbloms spatiösa lokaler. I det centrala rummet omsluts man av det suggestiva bildflödet i ”Western Union: small boats”. Skönheten i landskapsvyerna lockar in betraktaren i en skitig verklighet – migrationsströmmarna över Medelhavet som skördar tusen och åter tusen människoliv.

Birgitta Rubin

Johanna Frid Foto: Emma Larsson

Roman: Johanna Frid, ”Nora eller Brinn Oslo brinn” (Ellerströms förlag)

Det mest fascinerande med Johanna Frid, huvudpersonen i Johanna Frids debutroman ”Nora eller Brinn Oslo brinn”, är att hon både tänker för mycket och inte alls. Eller snarare att hon inte får ihop sina tankar med sina handlingar. När hennes danska pojkväns norska exflickvän Nora dyker upp i hennes liv faller allt – och jag menar verkligen allt – och hon kapitulerar fullständigt inför svartsjukan. Och, till skillnad från hur svartsjuka ofta skildras i kulturen (och känns i verkligheten), är det i romanen så fantastiskt roligt.

Greta Thurfjell

Ragheb Alama Foto: History and Art Collection/Alamy

Spellista: ”Today's top arabic hits” (Spotify)

Spotifys lansering i Mellanöstern häromveckan passerade som en mindre nyhet vid våra breddgrader. Men för nordbor som längtar efter mer utbyte mellan europeisk och arabisk popmusik är det en tidig julklapp. Mitt i novembermörkret presenterade strömningsjätten ett fyrverkeri till spellista, med stora hittar från sitt nya affärsområde: Ragheb Alamas poolpartydänga ”Yalla Habibi”, Sherines suggestiva ”Nassay” och många fler. I skrivande stund har 976 personer tryckt på följknappen, men förhoppningsvis växer den skaran och motiverar externa spellistemakare att bidra till en breddning av topplistorna. Vore på tiden.

Noa Söderberg

Ethan Hawke Foto: Killer Films/Kobal/REX

Film: ”First reformed” (Vodeville)

På SVT Play finns Kristian Petris dokumentär om inspelningen av ”Nattvardsgästerna”. Lagom till Bergmanåret har det ångestladdade prästdramat också fått förnyad aktualitet genom Paul Schraders amerikanska remake. ”First reformed”, med Ethan Hawke istället för Gunnar Björnstrand i rollen som tvivlande förkunnare, är visserligen ingen bokstavstrogen uppdatering men har flera likheter med Bergmans film. Den här gången är det inte atombomben utan klimathotet som skapar teologiska tvivel. Det är Schraders bästa film på ett par decennier.

Jacob Lundström

”Lodge 49” Foto: Amazon

Tv-serie: ”Lodge 49” (Amazon prime video)

Det finns tv-serier som är ”i synk med sin samtid”, ”kusligt aktuella” och som till och med “förutspår den politiska utvecklingen”.

Och så finns enhörningen ”Lodge 49”. En fullständigt befriande apart och mystisk dramakomedi som inte liknar något annat. I serien spelar Wyatt Russell en dysfunktionell och existentiellt vilsen surfarslacker från Long Beach som efter sin fars död söker sig till en märklig frimurarorden som bland annat gillar stöl, gemenskap och alkemi. En magisk, oemotståndlig liten pärla till tv-serie.

Nicholas Wennö