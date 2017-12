DN väljer: Här är årets bästa poddar 2017

”Alla kan äta julbord”, Sverige

Genre: Kultur

Vad är det?

Den här juleljusglimrande podden ha må kort brinntid – den handlar trots allt om julbord – men är så bra och underhållande att man gott kan lyssna året runt. Erik Haag och Lotta Lundgren bollar tankar om traditioner, beteenden, mat och sociala gisslansituationer.

Vem ska lyssna?

Alla som kan äta julbord. Vilket, om titeln stämmer, torde vara alla.

Hur långa är avsnitten?

Mellan 30 och 40 minuter.

”All songs considered”, USA

Genre: Musik

Vad är det?

En garanterat ocool upptäcktsresa bland ny musik. NPR:s stora musikprogram sedan över ett decennium spelar höjdpunkter ur det överväldigande flödet och programledarna berättar med massor av lovebombing varför de gillar just de låtarna.

Vem ska lyssna?

Den som gillar musik men inte riktigt hinner lyssna på 20 nya album om dagen.

Hur långa är avsnitten?

Kring 40 minuter (men med kortare avsnitt kring en enda artist).

”The allusionist”, Storbritannien

Genre: Språk och kultur

Vad är det?

En underfundig språkpodd där Helen Zaltzman (känd från långköraren ”Answer me that!”) diskuterar gammeldags brevskrivande, nya könsdelsord, eponymer (massor av eponymer) och vad i hela friden "namaste" betyder.

Vem ska lyssna?

Engelsktalande språkaficionados.

Hur långa är avsnitten?

En kvart, eller något mer.

”A storm of spoilers”, USA

Genre: Kultur

Vad är det?

Under pågående ”Game of thrones”-säsong handlar ”A storm of spoilers”, kort och gott, om ”Game of thrones”. De tre värdarna – där popkulturskribenten Joanna Robinson är den självklara stjärnan – tar sig an varje tv-avsnitt med lika delar vördnad och vanhelgande, och räds icke spoilers. När tv-serien är vilande – och gudarna ska veta att det är den oftare än inte – handlar podcasten istället om aktuell så kallad ”nördkultur” (läs: ”Star wars”, skräck- och superhjältefilm).

Vem ska lyssna?

Alla som är coola nog att inte vråla ”spoila inte!” så fort de ser en bild på Jon Snow.

Hur långa är avsnitten?

Mellan en och två timmar.

”Buffering the vampire slayer”, USA

Genre: Kultur

Vad är det?

Makarna Jenny Owen Youngs och Kristen Russo har lovat sina lyssnare – de ska inte, som tidigare äventyrare på samma våghalsiga mission, ge upp innan uppdraget är slutfört. Och uppdraget? Att se samtliga (144!) avsnitt av nittiotalsserien ”Buffy the vampire slayer” och göra podcast av det. Varmare, mer exalterade programledare får man leta efter.

Vem ska lyssna?

Det självklara svaret är ”’Buffy the vampire slayer’-fans” – men försök att inte vara det efter att ha hört ens ett enda avsnitt.

Hur långa är avsnitten?

Oftast kring en timme (men generösa veckor ibland uppemot två).

”The butterfly effect”, Storbritannien/USA

Genre: Reportage/samhälle

Vad är det?

Författaren Jon Ronson undersöker vilka effekter gratisporrsajten Pornhub fått runtom i världen – från USA:s kraschande porrekonomi, via en norsk mans intresse för att få sin frimärkssamling uppeldad av porrskådespelare, till stigmat som omger branschen och dess tittare.

Vem ska lyssna?

Den som sett klart HBO-serien ”The deuce” och gillar Jon Ronsons knarrigt quirky röst.

Hur långa är avsnitten?

En knapp halvtimme.

”Ear hustle”, USA

Genre: Samhälle

Vad är det?

En lärorik och förvånansvärt varm lyssning om det vardagliga livet bakom galler och de olika bitarna av den världen, skildrade av fångarna själva: om gängbildningarna, isoleringscellen, eller ”the boom boom room” för äktenskapliga besök.

Vem ska lyssna?

Den som någonsin velat vara en voyeuristisk fluga på väggen i ett högriskfängelse och få se livet som utspelar sig där.

Hur långa är avsnitten?

Cirka en halvtimme.

”Hemma hos Strage”, Sverige

Genre: Musik

Vad är det?

DN:s popkulturnestor Fredrik Strage bjuder hem svenska och internationella artister som Lydia Lunch, Lorentz, Joy M'Batha och Richie Ramone för att fika, dra anekdoter och ibland snarare intervjua Strage än tvärtom.

Vem ska lyssna?

Den som vill njuta av ett avslappnat artistsamtal med en av Sveriges mest pålästa popjournalister.

Hur långa är avsnitten?

Runt en timme.

”Il podino”, Sverige

Genre: Mat

Vad är det?

Kocken Anders Strand och journalisten Jonas Malmborg lagar italienska paradrätter, utbyter matkunskap och tramsar i köket. På poddens hemsida finns mer exakta (och mycket förtjänstfullt fotograferade) recept på maten de lagar –som sparrisrisotto, toscansk ragu och ribollita.

Vem ska lyssna?

Matintresserade, Italienintresserade, kändisimitationsintresserade. Dock aldrig på tom mage.

Hur långa är avsnitten?

Runt en halvtimme.

”Intresseklubben antecknar”, Sverige

Genre: Kultur

Vad är det?

En väldigt initierad, men mysigt välkomnande, samtalspodd om film mellan Per Perstrand, skribent på sajten tvdags.se, och Jesper Wiking, grafisk formgivare. Missa för Guds skull inte skräckfilmsavsnittet där författaren Sara B Elfgren gästar, det är rent nördguld.

Vem ska lyssna?

Den som redan är filmintresserad och gärna fördjupar sig ytterligare i en särskild regissör eller film.

Hur långa är avsnitten?

Mellan 45 och 90 minuter.

”More or less: Behind the statistics”, Storbritannien

Genre: Samhälle

Vad är det?

En poddversion av ett BBC-program som söker sanningen bakom de siffror som förekommer i nyhetsrapporteringen. Ofta bjuds både rejäl tillnyktring och fördjupad förståelse – alltid levererat med gott humör.

Vem ska lyssna?

Alla som tycker att ”någon jävla ordning får det väl ändå vara”.

Hur långa är avsnitten?

10 minuter.

”My dad wrote a porno”, Storbritannien

Genre: Humor

Vad är det?

För att bearbeta det fasansfulla faktum att hans pappa skrivit en porroman om den lössläppta kastrullförsäljaren Belinda, samlar journalisten Jamie Morton sina två bästa kompisar James Cooper och Alice Levine för generad högläsning. I årets färska julspecial åker Belinda på skidresa.

Vem ska lyssna?

Den som gillar torr brittisk humor och har en gigantisk skämskudde till hands.

Hur långa är avsnitten?

30–50 minuter.

”My favorite murder”, USA

Genre: Samhälle

Vad är det?

Karen Kilgariff och Georgia Hardstark återberättar historiska och samtida mord- och kriminalhistorier – och blandar upp det med en hel del tjattrigt och mysigt vardagspladder om sina liv och husdjur. Duon, som fått en rejäl fanskara (som går under namnet ”murderinos”) kommer till Stockholm för en liveshow i maj.

Vem ska lyssna?

Den som är intresserad av krim och vill ha två nya bästa väninnor.

Hur långa är avsnitten?

En och en halvtimmesavsnitt varvas med kortare tjugominutersepisoder.

”No such thing as fish”, Storbritannien

Genre: Humor

Vad är det?

En vildare lillasyster till tv-programmet ”QI”. Fyra roliga researchers presenterar varje vecka varsin faktabit som de pratar fnittrigt om. Sedan starten för tre år sedan har podden också blivit en tv-show, en turné med liveinspelningar och en bok.

Vem ska lyssna?

Den som gillar fantastiska fakta och brittisk humor.

Hur långa är avsnitten?

Mellan 25 och 52 minuter.

”Obiter dictum”, Sverige

Genre: Kultur

Vad är det?

Under devisen "det höga i det låga" snackar journalisterna Tobias Norström och Billy Rimgard om film, tv, spel, science fiction och samtida teknik. Missa inte det stora arkivet med specialavsnitt om allt från pandemier till numerologi, singulariteten och kalla kriget.

Vem ska lyssna?

Den som är intresserad av skärningspunkten mellan popkultur och vetenskap.

Hur långa är avsnitten?

Ungefär en timme.

”Origins”, USA

Genre: Kultur

Vad är det?

En säsongsbaserad podcast där journalisten James Andrew Miller djupdyker i skapelseberättelser. Den första säsongen kretsade kring tillkomsten av Larry Davids semisjälvbiografiska ”Curb your enthusiasm”, där Miller talade med skådespelarna, producenterna och cheferna som låg bakom den ikoniska tv-serien. Den nu pågående andra säsongen handlar om sportkanalklustret ESPN.

Vem ska lyssna?

Alla som intresserar sig för hur allt egentligen började.

Hur långa är avsnitten?

Runt 45 minuter.

”Planet money”, USA

Genre: Samhälle

Vad är det?

En ekonomipodd som ofta bjuder på hyperkreativt journalistiskt berättande. Nyligen har redaktionen skickat upp en egen satellit, garanterat poddvärldens första, och förklarat hur den nya rymdekonomin fungerar. Missa inte heller den splitternya avknoppningen ”The indicator”.

Vem ska lyssna?

Alla som inbillar sig att de inte är intresserade av ekonomi.

Hur långa är avsnitten?

Kring 20 minuter.

”Rabbits”, USA

Genre: Fiktion

Vad är det?

En fejkdokumentärserie som följer en kvinna på jakt efter sin kompis Yumiko som försvunnit under mystiska omständigheter. Snart visar det sig att Yumiko varit involverad i ett komplicerat spel som heter ”Rabbits”, ett uråldrigt pussel av ledtrådar som ingen vill prata om.

Vem ska lyssna?

Den som har slut på ljudböcker och gillar lättsmält spänningslitteratur.

Hur långa är avsnitten?

En knapp timme.

”Radiolab”, USA

Genre: Vetenskap

Vad är det?

Välgjorda och suggestiva reportage om vetenskap, filosofi och samhälle – här kan man höra historierna om flickan som växer upp utan att registreras av myndigheterna eller krypen som lever under skogen. Avsnittet om kärnvapenkoderna i USA är ryslig lyssning i dessa krigshetsiga tider.

Vem ska lyssna?

Den som uppskattar lyxigt producerad radio och populärvetenskap.

Hur långa är avsnitten?

Runt en timme.

”Reply all”, USA

Genre: Samhälle

Vad är det?

Reportage om internetkultur och teknik och pedagogiska genomgångar av mem och fenomen. Missa inte det fantastiska grävande reportaget ”Long distance” om en blufförsäljare som leder reportern till internets dunkla bakgård och ett ljusskyggt företag i Indien.

Vem ska lyssna?

Den som älskar eller hatar internet.

Hur långa är avsnitten?

30-50 minuter.

”Rough translation”, USA

Genre: Reportage

Vad är det?

En podcast utifrån tanken att man kan lära sig något av människor från andra delar av världen. Programmets skapare, tidigare Afrika-korrespondenten Gregory Warner, letar upp berättelser som fjärrspeglar samtidens mest brännande diskussioner.

Vem ska lyssna?

Den som tror att människor har något att säga varandra även om de inte är födda på samma plats.

Hur långa är avsnitten?

30-40 minuter.

”Song exploder”, USA

Genre: Musik

Vad är det?

En nästan perfekt podcastidé: programledaren Hrishikesh Hirway (som också gör ”West Wing weekly”) intervjuar artister om en viss låt, frågar om tankarna, ljuden, instrumenten, känslan och så, till slut, får man höra hela låten – vid det laget är öronen vidöppna.

Vem ska lyssna?

Musikälskare.

Hur långa är avsnitten?

15-20 minuter.

”Stefan och Thomas”, Sverige

Genre: Fiktion

Vad är det?

Ett slags radioteater där ett digert galleri besserwissriga göteborgare ur medelklassen gestaltas i långsamt lunkande dialoger: om livet, arbetet, vännerna. Stryktipssystem, silikonfogar och hemmabiosystem och andra manliga intresseområden avhandlas.

Vem ska lyssna?

Den som uppskattar igenkänningshumorns svåra konstform. Eller den som vill ha en antropologisk fältstudie av göteborgsk medelklass.

Hur långa är avsnitten?

Cirka 10 minuter.

”S-town”, USA

Genre: Reportage

Vad är det?

Det börjar som ett trevande krimreportage, men snart vecklar berättelsen ut sig till något mycket större. Reportern Brian Reed sugs in i den excentriske John B McLemores mörka och komplicerade liv och resultatet blir en sugande skildring av tillvaron i en skithåla i Alabama.

Vem ska lyssna?

Fans av southern gothic och ”This American life”

Hur långa är avsnitten?

Runt en timme.

”USApodden”, Sverige

Genre: Samhälle

Vad är det?

Sveriges Radios förtjänstfulla podd om amerikansk politik, ledd av Sara Stenholm Pihl och Ginna Lindberg, har lyckats med konststycket att under året ingjuta glädje i sina lyssnare trots att ämnet kanske inte omedelbart inbjuder till det. Den politiska verkligheten i USA må vara, milt sagt, dyster – men det kunniga, lättfattliga och ofta roliga sätt de tar sig an ämnet på är ett ljus i mörkret.

Vem ska lyssna?

Alla som vill hålla koll på Donald Trumps utspel och sakpolitik (med livslusten i behåll).

Hur långa är avsnitten?

Kring en timme.

”What Trump can teach us about con law”, USA

Genre: Politik

Vad är det?

Ett försök att krama lite kunskap ur USA:s 45 president. Juridikprofessorn Elizabeth Joh undervisar Roman Mars, från ”99 % invisible”, och lyssnarna om hur den amerikanska konstitutionen fungerar.

Vem ska lyssna?

Den som aldrig, aldrig tröttnar på ordet ”impeachment”.

Hur långa är avsnitten?

15-20 minuter.

”Who? Weekly”, USA

Genre: Underhållning

Vad är det?

Kompisarna Bobby Finger och Lindsey Weber gör en rapp och smart genomgång av veckans kändisnyheter, och delar in celebriteter i "whos" och "thems" – man kan antingen vara en ”vem?” eller en ”dem!". Vasst och ganska elakt, men alltid med en genuin kärlek till kändiskultur.

Vem ska lyssna?

Den som är på jakt efter en smartare Hänt! Extra.

Hur långa är avsnitten?

Runt 40 minuter.

”The why factor”, Storbritannien

Genre: Vetenskap

Vad är det?

I fyra separata och ofta oväntade segment behandlas ett gemensamt ämne utifrån frågan ”Varför”? Till exempel: Varför känner man sig som en bluff? Varför är män våldsammare än kvinnor? Varför är vi hypokondriska? Varför tycker vi om att arbeta med händerna? Och så vidare.

Vem ska lyssna?

Den vetgirige som tvärsäkert vill kunna säga ”Därför!” varje gång någon frågar ”Varför?”

Hur långa är avsnitten?

Runt 20 minuter.

”You must remember this”, USA

Genre: Kultur

Vad är det?

Filmkritikern och författaren Karina Longworth berättar om människorna och historierna från Hollywoods guldålder. I synnerhet rekommenderas de tolv avsnitten om Charles Manson-sekten.

Vem ska lyssna?

Alla som genom storytelling vill fördjupa sin bild av Hollywood och dess spelare.

Hur långa är avsnitten?

Runt 40 minuter.