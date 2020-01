DN väljer: Här är vårens 10 mest lockande teaterföreställningar

Det är påfallande glest mellan teaterpremiärerna våren 2020. Vanligtvis brukar Kulturhuset Stadsteatern fyra av ett helt batteri föreställningar så här års. Men verksamheten vid Sergels torg förpuppar sig i ännu ett par månader – nyinvigningen av de upprustade lokalerna infaller först i höst. Fram till dess får dess publik försöka hålla till godo med olika samarbetsprojekt mellan olika teatrar och några enstaka premiärföreställningar för en vuxen publik: ”Serotonin” vid Mariatorget och ”Chefen” i Årsta Folkets hus.

På det hela taget känns det lite som att blicka in i en repristablå under rötmånaden när man går igenom Stadsteaterns repertoar: fortsatt fulltecknat spelschema för populära föreställningar som ”Min fantastiska väninna”, ”Leif” och ”Spelman på taket”. De stora nyheterna får anstå ännu någon säsong.

Vid Nybroplan några kvarter från Sveriges mesta teaterhus har nationalscenen däremot slagit upp dörrarna efter stambyte och teknisk upprustning. Med tanke på Dramatens inre bekymmer det senaste året – som metooturbulens och chefsbyten – har man likväl fått till stånd en förvånansvärt stabil och koncentrerad repertoar. Suzanne Ostens uppsättning av tragedin ”Furstinnan av Amalfi” är bara ett av flera intressanta projekt.

Ändå är det på riksnivå som det verkligen händer grejer i vår. Jag ser särskilt fram emot att se Lizzie Borden sätta yxan i sin mor och far på Östgötateatern – där mycket tyder på att den konstnärlige ledaren Nils Poletti är i färd med att ge institutionen en nytändning. På Folkteatern i Göteborg ger sig Jens Ohlin i kast med Molières ”Misantropen”, men i samtida tappning och uppenbarligen med inspiration från ett politiskt polariserat Sverige.

Och så ska man som vanligt inte missa frigrupperna. Understödda av Dramaten och Kulturhuset Stadsteatern genomför Galeasen ett av sina största projekt någonsin med ”Irakisk Kristus”. Samtidigt vänder Moment än en gång blicken mot sin egen navel i en variation av den fem år gamla föreställningen ”Inspektionen”, förhoppningsvis lika skärpt och rolig som förlagan.

Foto: Klara G

”Furstinnan av Amalfi”, Dramaten. Regi Suzanne Osten. Premiär 29/2

Med en iscensättning av ”Furstinnan av Amalfi” intar Suzanne Osten för första gången Dramatens stora scen. John Websters klassiska 1600-talstragedi spelas regelbundet i engelskspråkiga länder, senast i höstas på Almeida theatre i London. Däremot har det mörka stycket om kvinnohat aldrig satts upp i Sverige tidigare. Nyskriven musik av Niki & the dove och i översättning av dramaturgen tillika Ostens forna Unga Klara-kollega Per Lysander.

Andreas Boonstra. Foto: Hampus Andersson

”Inspektionen 2020”, Moment. Manus och regi Andreas Boonstra. Premiär 29/2

Att gnälla över metateater har blivit något av en pose från teaterkritiskt håll. Den sortens pikar räds vare sig Andreas Boonstra eller Moment i Gubbängen som i vår inte bara kontemplerar sin egen Gogol-uppsättning ”Inspektionen” från 2015, utan också svensk kulturpolitik, Sölvesborg och Sverigedemokraterna. Den som i likhet med mig har varma minnen av Boonstras SD-vidräkning ”Trevlig kultur” från 2011 gnuggar redan händerna.

Foto: Jonatan Fernstrom

”Misantroperna”, Folkteatern i Göteborg. Manus och regi Jens Ohlin. Premiär 15/2

Efter uppmärksammade nyversioner av ”Hamlet” och ”Faust” hugger Jens Ohlin in på Molières ”Misantropen” – dock utan parhästen Hannes Meidal denna gång. 2010-talets motsvarighet till sanningssägaren Alceste, Alice, siktar inte in sig på en hycklande fransk aristokrati, utan på den moraliska rötan i en välmående liten svensk kommun, befolkad av förnumstiga batikhäxor och andra självgoda ögontjänare. Samtidsfaktor: skyhög.

Foto: Munira Yussuf

”Du har hela livet, habibi”, Riksteatern/Örebro Länsteater. Manus och regi Chantale Hannouch Premiär 3/3

Tonåringen Cynthia träffar sig själv som vuxen i en annan dimension och när de båda versionerna börjar bena ut sina gemensamma minnen upptäcker de att de har helt olika versioner sina erfarenheter av rasism och mobbning. Debuterande Chantale Hannouch har en bakgrund som regiassistent på bland annat Unga Klara. I rollerna som Cynthia: Angelica Radvolt och Isabella Touma Pettersson. Ungdomsteater.

Foto: Carl Thorborg

”Katt på hett plåttak”, Dramaten/Kulturhuset Stadsteatern/Maxim. Regi Stefan Larsson. Premiär 14/2

Stärkt av succén med ”Linje Lusta” kopplar regissören Stefan Larsson i februari grepp om Tennessee Williams andra paradverk: ”Katt på hett plåttak”. Föreställningen är ett samarbete mellan Dramaten, Kulturhuset Stadsteatern och Maximteatern. Idel stjärnor i ensemblen, således, som Erik Ehn, Marie Göranzon, Jan Malmsjö, Peter Andersson. Och Livia Millhagen, Teatersveriges främsta supernova just nu.

Foto: Johan Sundell

”Prekariatet”, Malmö stadsteater. Regi Liv Helm. Premiär 8/2

Det är knappast första gången svensk teater utforskar den nya arbetsmarknaden, ej heller i dokumentär form – Marcus Lindeens ”En förlorad generation” är ett minnesvärt exempel. Liv Helms och Felicia Ohlys utforskning av otrygga anställningar och gig-ekonomin väcker ändå nyfikenhet. Inte minst genom dess hyperlokala förankring i dagens Malmö och det våghalsiga löftet om att inkorporera a capella-sång och nyskriven folkmusik i materialet.

Karin Oscarsson, Frida Modén Treichl, Emmie Asplund och Natasja Jean-Charles. Foto: Klara G

”Lizzie”, Östgötateatern. Regi Helena Sandström Cruz. Premiär 14/2

”Lizze Borden took an axe/ Gave her mother forty whacks…” En av 1800-talets mest emblematiska mordgåtor blir musikal med musik som genljuder av band som Runaways och Heart. Helena Sandström Cruz, som senast lyfte fram Karin Boyes bortglömda kärleksrelation med Margot Hanel i Folkteatern/Riksteaterns ”Nakna som foster och gudar”, regisserar. Emmie Asplund spelar den olycksaliga Lizzie Borden, Natasja Jean-Charles systern Emma.

Foto: Mats Bäcker. Form: Jan Larsson

”Irakisk Kristus”, Galeasen. Regi Natalie Ringler. Premiär 12/3

Regissören Natalie Ringler har stått för två av senare års mest minnesvärda föreställningar: ”Vår klass” och ”Främlingsleguanen”. När hon återvänder till Galeasen är det med en dramatisering av Hassan Blasims roman ”Irakisk Kristus” som vållade stor uppmärksamhet när den kom 2013. Föreställningen är ett samarbete mellan flera scener – som allt annat det senaste året, höll jag på att skriva. I det här fallet Stadsteatern, Dramaten och Galeasen.

Foto: Malin Arnesson

”Stolthet och fördom”, Teater Halland. Regi Anna Sjövall. Premiär 14/2

Glöm de giftaslystna systrarna Bennet och deras mor, i Teater Hallands iscensättning av Jane Austens klassiker om kärlek med förhinder är perspektivet det ombytta. Tillsammans med en femhövdad helmanlig ensemble avser regissören och teaterns konstnärliga ledare Anna Sjövall, enligt pressmeddelandet, att undersöka det kvinnliga rummet och försöka förstå vad det innebär att stå på spel inför en mans blick. Visas för gymnasiepublik.

Foto: Andreas Varro

”Men Gud!”, Göta Lejon och därefter turné. Regi Rikard Bergqvist. Premiär 2/2

För många har Magnus Betnér varit en gud i minst tio år, men det här är första gången han formellt spelar rollen i en talpjäs. Johanna Lazcano och Jesper Sjöberg sekonderar som ärkeänglar. Amerikanska förlagan ”An act of God” började ursprungligen som en serie tweetar från upphovsmannen David Javerbaum innan den så småningom fick sin urpremiär på Broadway 2015 med ”Big bang theory”-stjärnan Jim Parsons i huvudrollen.