DN väljer: Här är veckans bästa tv-serier

Titus De Voogdt och Maaike Neuville i ”The day”. Foto: FBO

”The day” (SVT)

Regi: Gilles Coulier och Dries Vos

Med: Jeroen Perceval, Liesa Van der Aa, Sophie Decleir, Dolores Bouckaert med flera.

Belgisk noir, någon? Årets hittills mest spännande seriefynd är en belgisk kriminalserie som kretsar kring ett urspårat bankrån i en liten flamländsk stad. ”The day” gör en uppfriskande uppdatering av den ack så framgångsrika scandi-noir-genren som numera har gått lite i stå. Det smarta manuset berättar handlingen växelvis ur polisens, respektive rånarnas och brottsoffrens perspektiv. Steg för steg avslöjas rollfigurernas dolda motiv och mörka hemligheter. En av flera belgiska serier som har gett en helt ny innebörd åt det gamla nedlåtande skällsordet ”Big in Belgium”. Samtliga 12 avsnitt ligger ute på SVT Play.

Jude Law och John Malkovich i ”The new pope”. Foto: Gianni Fiorito

”The new pope” (C More)

Manus och regi: Paolo Sorrentino

Med: Jude Law, John Malkovich, Cecil de France med flera.

Tack gode Gud för att den Oscarbelönade italienska auteuren Paolo Sorrentino välsignar tv-världen med sin skaparkraft. Efter den originella ”The young pope” fortsätter Sorrentino att utforska alla aspekter av det mänskliga livet via Vatikanen. Medan Jude Laws amerikanska påve ligger i koma rekryteras en ny – en ”skör och sammetslen” brittiska adelsherre med mascara under ögonen – eminent spelad av excentrikern John Malkovich. Precis som tidigare är Sorrentinos tablåer en salig blandning av det heliga och det profana, det privata och det politiska, det drömska och det satiriska.

Imelda Staunton, Martin Freeman och Siobhan Finneran i ”Erkännandet”. Foto: ITV

”Erkännandet” (SVT)

Manus: Jeff Pope, Steve Fulcher

Regi: Paul Andrew Williams

Med: Imelda Staunton, Martin Freeman, Siobhan Finneran med flera.

En ung kvinna försvinner efter en blöt utekväll tillsammans med sina väninnor. Detta blir upptakten till en kriminalthriller som ställer frågor kring polisens arbete och lagens gränser. ITV-serien ”Erkännandet” baseras på ett verkligt brittiskt rättsfall där Martin Freeman spelar kriminalaren Steve Fulcher som riskerar att döda sin egen karriär för att sätta fast en mördare. En lågmäld och realistisk serie som fokuserar mer på brottsoffren och de anhörigas lidande än på heroiska manliga poliser. Premiär på SVT1 den 1 februari kl 21.30.

