DN väljer: Här är veckans bästa tv-serier

”I may destroy you” Foto: Laura Radford

”I may destroy you” (HBO)

Serieskapare: Michaela Coel

Med: Michaela Coel, Weruche Opia, Paapa Essiedu

Autentisk, plågsam, humoristisk, komplex och provocerande. Michaela Coels ”I may destroy you” är sommarens största utropstecken i serievärlden. Renässanskvinnan Coel spelar själv huvudrollen som den coola London-swaggern och succébloggaren Arabella som just fått bokkontrakt. Det lekande livet ställs på ända när hon efter en blackout under en utekväll inser att hon har utsatts för ett övergrepp. ”I may destroy you” handlar om sexuellt samtycke men är också så mycket mer än ett standardiserat så kallat ”problemdrama”.

Ur ”I’ll be gone in the dark” Foto: HBO

”I’ll be gone in the dark” (HBO)

Serieskapare: Liz Garbus

Med: Patton Oswalt, Michelle McNamara, m fl

Premiär den 29 juni

Fängslande och välgjord – om än lite för utdragen – dokumentärserie som baseras på grävjournalisten Michelle McNamaras postuma bok om ”The Golden State Killer”, seriemördaren som satte skräck i Kalifornien från mitten av 70-talet och tio år framåt. Till skillnad från många andra true crime-serier fokuserar Garbus mer på offren än förövaren.

Ramy Youssef i ”Ramy 2” Foto: Craig Blankenhorn

”Ramy 2” (Cmore)

Serieskapare: Ramy Youssef

Med: Ramy Youssef,

Den identitetskrisande stå-upp-komikern Ramy Youssef fortsätter sin förvirrade jakt på tro, hopp och kärlek i nya säsongen av sin självbiografiskt färgade komediserie. En uppvisning i konsten i att utvinna obekväm vardagshumor från en ung urban muslim som slits mellan olika världar i ett mångkulturellt New Jersey.

